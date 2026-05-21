ఫుట్బాల్ ఫ్యాన్స్కు షాక్- ఫిఫా వరల్డ్కప్ మ్యాచ్ల ప్రసారాలు భారత్లో లేనట్లే!
వచ్చే నెల జూన్ 12న ప్రారంభం కానున్న ఫిఫా ప్రపంచ కప్ - టోర్నీకి సమయం దగ్గరపడుతున్నా భారత్లో కన్ఫర్మ్ కానీ బ్రాడ్కాస్టింగ్ రైట్స్- కొనసాగుతున్న సస్పెన్స్!
Published : May 21, 2026 at 12:14 PM IST
FIFA 2026 Streaming In India : ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఆదరణ కలిగిన ఫుట్బాల్ వరల్డ్కప్ 2026 ఫిఫా (FIFA 2026)కు రంగం సిద్ధమైంది. ఈ వరల్డ్ బిగ్గెస్ట్ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ వచ్చే నెల 12న ప్రారంభం కానుంది. ఈ టోర్నమెంట్కు అమెరికా సహా కెనడా, మెక్సికో దేశాలు ఆతిథ్యం ఇస్తున్నాయి. అయితే, ఈ టోర్నీలో లైవ్ మ్యాచ్లు చూసి ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటున్న భారత్లో ఉన్న ఫ్యాన్స్కు నిరాశే మిగిలేలా ఉంది. ఈ టోర్నీకి సంబంధించి భారత్లో ప్రసార హక్కులను ఇంకా ఎవరూ దక్కించుకోకపోవడమే ఇందుకు కారణం. దీంతో ఈ మ్యాచ్లను ఎక్కడ, ఎలా చూడగలరనే విషయంపై ఫుట్బాల్ అభిమానులకు ఎలాంటి స్పష్టత లేకుండా పోయింది
కోర్టులో పిటిషన్!
భారత్ మినహా మిగిలిన దేశాల్లో ప్రసార హక్కులను ఫిఫా ఇప్పటికే కేటాయించింది. దీంతో ప్రసారానికి సంబంధించి అనిశ్చితి కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఫిఫా ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్లను ప్రభుత్వ ప్రసార సంస్థ అయిన దూరదర్శన్ (Doordarshan)ద్వారా ప్రసారం చేయాలని ఒక న్యాయవాది దిల్లీ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ టోర్నమెంట్లోని ఓపెనింగ్ మ్యాచ్, క్వార్టర్ ఫైనల్స్, సెమీ ఫైనల్స్, ఫైనల్ మ్యాచ్లను దూరదర్శన్, డీడీ స్పోర్ట్స్ (DD Sports) ఛానెళ్లలో ఉచితంగా ప్రసారం చేయాలని ఆ పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు.
అయితే దిల్లీ హైకోర్టులో న్యాయమూర్తి పురుషైంద్ర కుమార్ కౌరవ్ ముందుకు ఈ పిటిషన్ విచారణకు వచ్చినప్పుడు, భారత్లో ఫిఫా ప్రపంచ కప్ ప్రసార హక్కులను పొందడం తమ పరిధిలోకి రాదని దూరదర్శన్ అధికారికంగా కోర్టుకు తెలియజేసింది. దీంతో దూరదర్శన్ కూడా ఈ టోర్నమెంట్ను ప్రసారం చేయదని స్పష్టమైంది. కాగా, ఈ టోర్నీ జూన్ 12న ప్రారంభమై, జులై 20న ముగియనుంది.
జియో బిడ్ను తిరస్కరించిన ఫిఫా!
2026, 2030 ప్రపంచ కప్ల మీడియా హక్కుల ప్యాకేజీ ధరను భారతదేశంలో మొదట సుమారు 100 మిలియన్ డాలర్లుగా ఫిఫా నిర్ణయించింది. అయితే, భారతీయ ప్రసార సంస్థలు దీనిపై పెద్దగా ఆసక్తి చూపకపోవడంతో ఆ ధరను 35 మిలియన్ డాలర్లకు తగ్గించింది. ఆ తర్వాత భారత ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ సంస్థ జియోస్టార్ మీడియా హక్కుల కోసం 20 మిలియన్ డాలర్ల బిడ్ను సమర్పించిందని వార్తలు వచ్చాయి. కానీ ఆ ప్రతిపాదనను ఫిఫా తిరస్కరించినట్లు సమాచారం!
ఇదే కారణం!
వాస్తవానికి భారత్లో ఫుట్బాల్ మ్యాచ్కు ఫ్యాన్స్ చాలా తక్కువ. ఇక్కడ క్రికెట్కే ఎక్కువ క్రేజ్. ఫుట్బాల్ను తక్కువ మంది మాత్రమే చూడడానికి ఇష్టపడతారు. పైగా ఈ టోర్నీకి సంబంధించి షెడ్యూల్ కూడా దీనికి మరో పెద్ద అడ్డంకిగా చెప్పుకోవచ్చు. టోర్నీలో మ్యాచ్లు అమెరికా, కెనడా, మెక్సికో దేశాల్లో జరగనున్నాయి. అంటే ఈ మ్యాచ్ల ప్రసారం భారత కాలమానం ప్రకారం చూస్తే అర్ధరాత్రి, తెల్లవారుజామున ఉంటాయి. అసలే ఇక్కడ క్రేజ్ తక్కువ. ఇంకా అర్ధరాత్రి సమయంలో మ్యాచ్ అంటే వ్యూవర్షిప్ చాలా తక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో రెవెన్యూ కూడా ఎక్కువగా జనరేట్ కాదు. ఈ కారణాల వల్లే ఫిఫా, భారతీయ ప్రసార సంస్థల మధ్య ఎటువంటి ఒప్పందం కుదరడం లేదని అర్థమవుతోంది.
టోర్నీలో ఒక్కసారి పాల్గొనని భారత్
ఫిఫా 1930లో ప్రారంభమైంది. అప్పటి నుంచి 22 ఎడిషన్లు ముగిశాయి. కానీ ఇప్పటిదాకా భారత్ ఫుట్బాల్ జట్టుకు ఒక్కఎడిషన్లోను ఆడేందుకు అవకాశం రాలేదు. టీమ్ఇండియాకు ఫుట్బాల్ జట్టు ఉంది. కానీ అది ఆసియా రేంజ్ వరకే పరిమితమైంది. ఈ జట్టులో సీనియర్ ప్లేయర్ సునీల్ ఛెత్రి మినహా ఇతర ప్లేయర్ల పేర్లు కూడా ఎక్కువ మందికి తెలియదు! రానున్న రోజుల్లోనైనా భారత్ ఫుట్బాల్ ఆటలోనూ అంతర్జాతీయ వేదికగా సత్తా చాటాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు.
