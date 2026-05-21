ETV Bharat / sports

ఫుట్​బాల్ ఫ్యాన్స్​కు షాక్- ఫిఫా వరల్డ్​కప్ మ్యాచ్​ల ప్రసారాలు భారత్​లో లేనట్లే!

వచ్చే నెల జూన్ 12న ప్రారంభం కానున్న ఫిఫా ప్రపంచ కప్ - టోర్నీకి సమయం దగ్గరపడుతున్నా భారత్​లో కన్ఫర్మ్ కానీ బ్రాడ్​కాస్టింగ్ రైట్స్- కొనసాగుతున్న సస్పెన్స్!

FIFA 2026 Streaming
FIFA 2026 Streaming (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 21, 2026 at 12:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA 2026 Streaming In India : ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఆదరణ కలిగిన ఫుట్​బాల్ వరల్డ్​కప్ 2026 ఫిఫా (FIFA 2026)కు రంగం సిద్ధమైంది. ఈ వరల్డ్​ బిగ్గెస్ట్ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ వచ్చే నెల 12న ప్రారంభం కానుంది. ఈ టోర్నమెంట్​కు అమెరికా సహా కెనడా, మెక్సికో దేశాలు ఆతిథ్యం ఇస్తున్నాయి. అయితే, ఈ టోర్నీలో లైవ్ మ్యాచ్​లు చూసి ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటున్న భారత్​లో ఉన్న ఫ్యాన్స్​కు నిరాశే మిగిలేలా ఉంది. ఈ టోర్నీకి సంబంధించి భారత్​లో ప్రసార హక్కులను ఇంకా ఎవరూ దక్కించుకోకపోవడమే ఇందుకు కారణం. దీంతో ఈ మ్యాచ్‌లను ఎక్కడ, ఎలా చూడగలరనే విషయంపై ఫుట్‌బాల్ అభిమానులకు ఎలాంటి స్పష్టత లేకుండా పోయింది

కోర్టులో పిటిషన్!
భారత్ మినహా మిగిలిన దేశాల్లో ప్రసార హక్కులను ఫిఫా ఇప్పటికే కేటాయించింది. దీంతో ప్రసారానికి సంబంధించి అనిశ్చితి కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఫిఫా ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్​లను ప్రభుత్వ ప్రసార సంస్థ అయిన దూరదర్శన్ (Doordarshan)ద్వారా ప్రసారం చేయాలని ఒక న్యాయవాది దిల్లీ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ టోర్నమెంట్​లోని ఓపెనింగ్ మ్యాచ్, క్వార్టర్ ఫైనల్స్, సెమీ ఫైనల్స్, ఫైనల్ మ్యాచ్‌లను దూరదర్శన్, డీడీ స్పోర్ట్స్ (DD Sports) ఛానెళ్లలో ఉచితంగా ప్రసారం చేయాలని ఆ పిటిషన్​లో పేర్కొన్నారు.

అయితే దిల్లీ హైకోర్టులో న్యాయమూర్తి పురుషైంద్ర కుమార్ కౌరవ్ ముందుకు ఈ పిటిషన్ విచారణకు వచ్చినప్పుడు, భారత్​లో ఫిఫా ప్రపంచ కప్ ప్రసార హక్కులను పొందడం తమ పరిధిలోకి రాదని దూరదర్శన్ అధికారికంగా కోర్టుకు తెలియజేసింది. దీంతో దూరదర్శన్ కూడా ఈ టోర్నమెంట్‌ను ప్రసారం చేయదని స్పష్టమైంది. కాగా, ఈ టోర్నీ జూన్ 12న ప్రారంభమై, జులై 20న ముగియనుంది.

Preparations for FIFA 2026 World Cup in Mexico City Airport
మెక్సికో సిటీ ఎయిర్​పోర్టులో ఫిఫా వరల్డ్​కప్ వెల్​కమ్ ఏర్పాట్లు చేస్తున్న సిబ్బంది (Source : Associated Press)

జియో బిడ్‌ను తిరస్కరించిన ఫిఫా!
2026, 2030 ప్రపంచ కప్‌ల మీడియా హక్కుల ప్యాకేజీ ధరను భారతదేశంలో మొదట సుమారు 100 మిలియన్ డాలర్లుగా ఫిఫా నిర్ణయించింది. అయితే, భారతీయ ప్రసార సంస్థలు దీనిపై పెద్దగా ఆసక్తి చూపకపోవడంతో ఆ ధరను 35 మిలియన్ డాలర్లకు తగ్గించింది. ఆ తర్వాత భారత ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్​ఫామ్ సంస్థ జియోస్టార్ మీడియా హక్కుల కోసం 20 మిలియన్ డాలర్ల బిడ్‌ను సమర్పించిందని వార్తలు వచ్చాయి. కానీ ఆ ప్రతిపాదనను ఫిఫా తిరస్కరించినట్లు సమాచారం!

ఇదే కారణం!
వాస్తవానికి భారత్​లో ఫుట్​బాల్ మ్యాచ్​కు ఫ్యాన్స్ చాలా తక్కువ. ఇక్కడ క్రికెట్​కే ఎక్కువ క్రేజ్. ఫుట్​బాల్​ను తక్కువ మంది మాత్రమే చూడడానికి ఇష్టపడతారు. పైగా ఈ టోర్నీకి సంబంధించి షెడ్యూల్‌ కూడా దీనికి మరో పెద్ద అడ్డంకిగా చెప్పుకోవచ్చు. టోర్నీలో మ్యాచ్‌లు అమెరికా, కెనడా, మెక్సికో దేశాల్లో జరగనున్నాయి. అంటే ఈ మ్యాచ్‌ల ప్రసారం భారత కాలమానం ప్రకారం చూస్తే అర్ధరాత్రి, తెల్లవారుజామున ఉంటాయి. అసలే ఇక్కడ క్రేజ్ తక్కువ. ఇంకా అర్ధరాత్రి సమయంలో మ్యాచ్​ అంటే వ్యూవర్​షిప్ చాలా తక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో రెవెన్యూ కూడా ఎక్కువగా జనరేట్ కాదు. ఈ కారణాల వల్లే ఫిఫా, భారతీయ ప్రసార సంస్థల మధ్య ఎటువంటి ఒప్పందం కుదరడం లేదని అర్థమవుతోంది.

టోర్నీలో ఒక్కసారి పాల్గొనని భారత్
ఫిఫా 1930లో ప్రారంభమైంది. అప్పటి నుంచి 22 ఎడిషన్లు ముగిశాయి. కానీ ఇప్పటిదాకా భారత్​ ఫుట్​బాల్ జట్టుకు ఒక్కఎడిషన్​లోను ఆడేందుకు అవకాశం రాలేదు. టీమ్ఇండియాకు ఫుట్​బాల్ జట్టు ఉంది. కానీ అది ఆసియా రేంజ్​ వరకే పరిమితమైంది. ఈ జట్టులో సీనియర్ ప్లేయర్ సునీల్ ఛెత్రి మినహా ఇతర ప్లేయర్ల పేర్లు కూడా ఎక్కువ మందికి తెలియదు! రానున్న రోజుల్లోనైనా భారత్​ ఫుట్​బాల్ ఆటలోనూ అంతర్జాతీయ వేదికగా సత్తా చాటాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు.

నెల రోజుల్లో ఫిఫా ప్రపంచ కప్‌- మెక్సికోలో సాయుధుడి కాల్పులు- 10 మంది మృతి

డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌నకు తొలి 'శాంతి బహుమతి'- ప్రకటించిన ఫిఫా

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026 LIVE CHANNEL
FIFA 2026 LIVE STREAM IN INDIA
FIFA 2026 MATCH TIMINGS IN INDIA
FIFA 2026 SCHEDULE AND VENUES
FIFA 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.