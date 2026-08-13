సుసానేలో నీరజ్ చోప్రాతో కాంపిటీషన్- లీగ్కు ముందే పోటీనుంచి తప్పుకున్న అర్షద్ నదీమ్
సుసానే డైమండ్ లీగ్ 2026 పోటీల నుంచి తప్పుకున్న పాకిస్థాన్ అథ్లెట్ అర్షద్ నదీమ్ - కారణం ఏంటంటే?
Published : August 13, 2026 at 10:44 AM IST
Lausanne Diamond League Neeraj - Arshad : 2026 ఆసియా గేమ్స్కు ముందు అథ్లెట్లు సుసానే డైమండ్ లీగ్పై దృష్టి పెట్టారు. ఇందులో సత్తా చాటి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని రెట్టింపు చేసుకోవాలని భావిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో భారత స్టార్ జావెలిన్ త్రోయర్ నీరజ్ చోప్రా ఈ లీగ్ కోసం ఇప్పటికే కసరత్తులు చేస్తున్నాడు. ఈనెల స్విట్జర్లాండ్ లుసానే వేదికగా 20, 21 తేదీల్లో ఈ పోటీలు జరగనున్నాయి. అయితే ఇందులో నీరజ్కు బలమైన ప్రత్యర్థిగా భావిస్తున్న ఒలిపింక్ స్వర్ణ పతక విజేత, పాకిస్థాన్ జావెలిన్ త్రోయర్ అర్షద్ నదీమ్ ఈలీగ్కు దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. దీంతో ఈ లీగ్లో నీరజ్ - అర్షద్ పోటీ చూసే అవకాశం లేదు.
టార్గెట్ అదే!
రాబోయే రోజుల్లో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో జరగనున్న పోటీలు, ఈ ఏడాది జపాన్లో జరగనున్న ఆసియా క్రీడల సన్నద్ధతపై దృష్టి సారించాలన్న ఉద్దేశంతోనే అర్షద్ ఈ లీగ్లో బరిలో దిగకూడదని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఈ మేరకు అతని కోచ్ సల్మాన్ భట్ తెలిపాడు. 28 ఏళ్ల అర్షద్ ప్రస్తుతం లాహోర్లో శిక్షణ పొందుతున్నాడని తెలిపాడు. అతడు త్వరలోనే దక్షిణాఫ్రికాలోని పోచెఫ్స్ట్రూమ్కు వెళ్లనున్నాడని చెప్పాడు. అక్కడ తన కోచ్ టెరేసియస్ లీబెన్బర్గ్ బృందం పర్యవేక్షణలో కొన్ని వారాల పాటు శిక్షణ తీసుకోనున్నాడు. "ఆసియా క్రీడలకు పూర్తి స్థాయిలో సిద్ధం కావాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ నెలలో జరగనున్న డైమండ్ లీగ్లో పాల్గొనకూడదని అర్షద్ నిర్ణయించుకున్నాడు" అని సల్మాన్ భట్ చెప్పాడు. ప్రస్తుతం దక్షిణాఫ్రికాకు వెళ్లడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. కాగా, 2022 కామన్వెల్త్ గేమ్స్, 2024 ఒలింపిక్స్కు ముందు అర్షద్ పోచెఫ్స్ట్రూమ్లోనే శిక్షణ పొందాడు. ఆ పోటీలలో అతడు స్వర్ణ పతకాలను సాధించాడు.
Arshad Nadeem will skip this month’s Lausanne Diamond League as he prepares for a two-week training camp in Potchefstroom, South Africa. The 28-year-old is awaiting his visa and will travel on the first available flight. He is then expected to compete at the World Athletics… pic.twitter.com/tRrj3QDUL1— Muneeb Farrukh (@Muneeb313_) August 12, 2026
ముందస్తు జాగ్రత్త!
2024 పారిస్ ఒలింపిక్స్లో అంచనాలు లేకుండా వచ్చి గోల్ మెడల్ సాధించిన అర్షద్ ఒక్కసారిగా ప్రపంచం దృష్టిలో పడ్డాడు. అతడి ఎత్తు, భారీ శరీరంతో ఉన్న అర్షద్ ఈటెను ఏకంగా 92.97 మీటర్లు విసిరి ఔరా అనిపించాడు. ఒలింపిక్స్లో ఇదే అత్యుత్తం రికార్డు. ఆ పోటీలో నీరజ్ 89.45 మీటర్లు విసిరి రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. దీంతో రాబోయే రోజుల్లో జావెలిన్ త్రోలో కొన్నేళ్లపాటు అర్షద్ ముద్ర ఉంటుందని అంతా భావించారు. కానీ ఆ తర్వాత అర్షద్ ప్రదర్శన అనుకున్నంత రేంజ్లో లేదు. రీసెంట్గా ముగిసిన గ్లాస్గో కామన్వెల్త్లో మరీ దారుణంగా తొమ్మిదో స్థానానికి పరిమితమయ్యాడు. మూడు ప్రయత్నాల్లో ఒకసారి ఫౌల్ చేయగా, తర్వాత రెండుసార్లు వరుసగా 77.41, 75.39 మీటర్లే ఈటెను విసిరాడు. అలా ఈ ఏడాది అంతర్జాతీయ పోటీలలో ఆశించిన స్థాయిలో రాణించకపోవడం, కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో తొమ్మిదో స్థానంలో నిలవడంతో అర్షద్పై తీవ్రమైన విమర్శలు వచ్చాయి.
అయితే ఆగస్టు 21న జరగనున్న లుసానే డైమండ్ లీగ్లో వాస్తవంగా అర్షద్ పాల్గొనాల్సి ఉంది. అక్కడ నీరజ్ చోప్రా, జూలియన్ వెబర్, ఆండర్సన్ పీటర్స్ వంటి దిగ్గజాలతో పోటీపడాల్సి ఉంది. కానీ, ప్రస్తుతం ఫామ్లో లేకపోవడంతో అర్షద్ ఇందులోంచి తప్పుకున్నాడు. ఒకవేళ ఇందులోనూ బరిలో దిగి అత్యుత్తమంగా ఆడకపోతే, ఆసియా క్రీడలకు ముందు ఆత్మవిశ్వాసం సన్నగిల్లుతుంది. బహుశా అందుకేనోమో, అతడు మళ్లీ ప్రాక్టీస్పై పూర్తి దృష్టి పెట్టాడు. ఇక సెప్టెంబర్ 6 నుంచి 14 వరకు బుడాపెస్ట్లో 'వరల్డ్ అథ్లెటిక్స్ అల్టిమేట్ ఛాంపియన్షిప్స్' పోటీలు జరగనున్నాయి. అయితే దక్షిణాఫ్రికాలో శిక్షణ పూర్తి చేసిన తర్వాత అర్షద్ నేరుగా ఇందులో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత, అతడు ఆసియా క్రీడలే లక్ష్యంగా సన్నద్దమవుతున్నాడు.
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