శనివారాల్లో నో డబుల్ హెడర్స్- లీగ్ పూర్తయ్యే దాకా ఇంతే- కారణం ఇదే!

ఐపీఎల్ 2026- ఈరోజు లీగ్లో ఒకే మ్యాచ్- ఇకపై ప్రతీ శనివారం ఇంతే- కారణం ఏంటంటే?
Published : May 2, 2026 at 5:54 PM IST
Weekend Matches IPL : 2026 ఐపీఎల్ రసవత్తరంగా సాగుతోంది. టోర్నీలో 43 మ్యాచ్లు ముగిశాయి. అన్ని జట్లూ దాదాపు సగం మ్యాచ్లు ఆడేశాయి. ఇకపై జరిగే ప్రతీ మ్యాచ్ ప్లేఆఫ్స్ రేసును ఆసక్తికరంగా మారుస్తుంది. దీంతో క్రికెట్ లవర్స్ తదుపరి మ్యాచ్ల కోసం ఆత్రుతగా ఉన్నారు. అయితే ఎప్పటిలాగే ఈ వీకెండ్ కూడా డబుల్ హెడర్ (రెండు మ్యాచ్లు) మ్యాచ్లు ఉంటాయని ఉత్సాహంతో ఉన్న ఫ్యాన్స్కు నిరాశ ఎదురైంది. ఎందుకంటే ఈరోజు (మే 02) వీకెండ్ అయినప్పటికీ ఒకే మ్యాచ్ ఉంది. ఎందుకంటే?
ఈ సీజన్లో ముప్పావు వంతు మ్యాచ్లు ముగిశాయి. గతనెలలో వరుసగా నాలుగు వీకెండ్లలో డబుల్ హెడర్ మ్యాచ్లు అలరించాయి. ఇక మే నెల మొత్తం కూడా ఐపీఎల్ ఉండనుంది. దీంతో తాజాగా వీకెండ్ రావడంతో రెండు మ్యాచ్లు ఉంటాయని ఫ్యాన్స్ ఫిక్స్ అయిపోయారు. కానీ, ఇవాళే ఒకే మ్యాచ్ ఉంది. అయితే దీనికి అసలైన కారణాలు ఐపీఎల్ నిర్వాహకులు వెల్లడించకపోయినా, దీనికి రెండు రీజన్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అవేంటంటే?
2024 సీజన్ నుంచి నిర్వాహకులు డబల్ హెడర్ మ్యాచ్లు తగ్గించేస్తున్నారు. అప్పట్నుంచి ఈ ట్రెండ్ కొనసాగుతూ వస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఈ సీజన్లో మొత్తం 12 రోజులు డబుల్ హెడర్లు ఉన్నాయి. ఇందులో ఎనిమిది ఆదివారాలు, నాలుగు శనివారాల్లో రెండు మ్యాచ్లు ఉండేట్లు షెడ్యూల్ చేశారు. అయితే శనివారాల్లో జరిగే డబుల్ హెడర్లు ఏప్రిల్తోనే ముగిశాయి. ఇక ఈ నెలలో కేవలం ఆదివారాల్లోనే రెండు మ్యాచ్లు ఉంటాయి. అలా మే 24 దాకా నాలుగు ఆదివారాల్లో రెండేసి మ్యాచ్లు నిర్వహించనున్నారు. ఇక సాధారణ రోజుల్లోలాగే శనివారం ఒకే మ్యాచ్ ఉండనుంది.
అయితే ఏప్రిల్తో పోలుస్తే మే నెలలో భారత్లో ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీంతో మే నెలలో మధ్యాహ్నం మ్యాచ్ల నిర్వహణకు ఆటగాళ్లకు కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. దీంతోపాటుగా అధికారిక బ్రాడ్కాస్టర్లు కూడా రోజుకు ఒకే మ్యాచ్ ఉండేందుకే మొగ్గు చూపుతున్నారట. మధ్యాహ్నం 3.30 గంటల మ్యాచ్తో పోలిస్తే, రాత్రి నిర్వహించే 7.30 గంటల మ్యాచ్కే ఎక్కువ వ్యూవర్షిప్ నమోదు అవుతుందట! అందుకే బ్రాడ్కాస్టర్లు కూడా సింగిల్ మ్యాచ్కే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. వీటితో పాటుగా ఐపీఎల్ కోసం బీసీసీఐ రెండు నెలల విండోను ఖాళీగా ఉంచుతుంది. అయితే టోర్నీని రెండు నెలలు పూర్తిగా నిర్వహించాలనే ఉద్దేశంతోనూ డబుల్ హెడర్ మ్యాచ్లు తగ్గించినట్లు తెలుస్తోంది.