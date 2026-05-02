శనివారాల్లో నో డబుల్ హెడర్స్- లీగ్ పూర్తయ్యే దాకా ఇంతే- కారణం ఇదే!

IPL 2026
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 2, 2026 at 5:54 PM IST

Weekend Matches IPL : 2026 ఐపీఎల్ రసవత్తరంగా సాగుతోంది. టోర్నీలో 43 మ్యాచ్​లు ముగిశాయి. అన్ని జట్లూ దాదాపు సగం మ్యాచ్​లు ఆడేశాయి. ఇకపై జరిగే ప్రతీ మ్యాచ్​ ప్లేఆఫ్స్​ రేసును ఆసక్తికరంగా మారుస్తుంది. దీంతో క్రికెట్ లవర్స్​ తదుపరి మ్యాచ్​ల కోసం ఆత్రుతగా ఉన్నారు. అయితే ఎప్పటిలాగే ఈ వీకెండ్ కూడా డబుల్ హెడర్ (రెండు మ్యాచ్​లు) మ్యాచ్​లు ఉంటాయని ఉత్సాహంతో ఉన్న ఫ్యాన్స్​కు నిరాశ ఎదురైంది. ఎందుకంటే ఈరోజు (మే 02) వీకెండ్ అయినప్పటికీ ఒకే మ్యాచ్ ఉంది. ఎందుకంటే?

ఈ సీజన్​లో ముప్పావు వంతు మ్యాచ్​లు ముగిశాయి. గతనెలలో వరుసగా నాలుగు వీకెండ్​లలో డబుల్ హెడర్ మ్యాచ్​లు అలరించాయి. ఇక మే నెల మొత్తం కూడా ఐపీఎల్ ఉండనుంది. దీంతో తాజాగా వీకెండ్ రావడంతో రెండు మ్యాచ్​లు ఉంటాయని ఫ్యాన్స్ ఫిక్స్ అయిపోయారు. కానీ, ఇవాళే ఒకే మ్యాచ్ ఉంది. అయితే దీనికి అసలైన కారణాలు ఐపీఎల్ నిర్వాహకులు వెల్లడించకపోయినా, దీనికి రెండు రీజన్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అవేంటంటే?

2024 సీజన్​ నుంచి నిర్వాహకులు డబల్ హెడర్ మ్యాచ్​లు తగ్గించేస్తున్నారు. అప్పట్నుంచి ఈ ట్రెండ్ కొనసాగుతూ వస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఈ సీజన్​లో మొత్తం 12 రోజులు డబుల్ హెడర్లు ఉన్నాయి. ఇందులో ఎనిమిది ఆదివారాలు, నాలుగు శనివారాల్లో రెండు మ్యాచ్​లు ఉండేట్లు షెడ్యూల్ చేశారు. అయితే శనివారాల్లో జరిగే డబుల్ హెడర్లు ఏప్రిల్​తోనే ముగిశాయి. ఇక ఈ నెలలో కేవలం ఆదివారాల్లోనే రెండు మ్యాచ్​లు ఉంటాయి. అలా మే 24 దాకా నాలుగు ఆదివారాల్లో రెండేసి మ్యాచ్​లు నిర్వహించనున్నారు. ఇక సాధారణ రోజుల్లోలాగే శనివారం ఒకే మ్యాచ్ ఉండనుంది.

అయితే ఏప్రిల్​తో పోలుస్తే మే నెలలో భారత్​లో ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీంతో మే నెలలో మధ్యాహ్నం మ్యాచ్​ల నిర్వహణకు ఆటగాళ్లకు కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. దీంతోపాటుగా అధికారిక బ్రాడ్​కాస్టర్లు కూడా రోజుకు ఒకే మ్యాచ్​ ఉండేందుకే మొగ్గు చూపుతున్నారట. మధ్యాహ్నం 3.30 గంటల మ్యాచ్​తో పోలిస్తే, రాత్రి నిర్వహించే 7.30 గంటల మ్యాచ్​కే ఎక్కువ వ్యూవర్​షిప్ నమోదు అవుతుందట! అందుకే బ్రాడ్​కాస్టర్లు కూడా సింగిల్ మ్యాచ్​కే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. వీటితో పాటుగా ఐపీఎల్​ కోసం బీసీసీఐ రెండు నెలల విండోను ఖాళీగా ఉంచుతుంది. అయితే టోర్నీని రెండు నెలలు పూర్తిగా నిర్వహించాలనే ఉద్దేశంతోనూ డబుల్ హెడర్ మ్యాచ్​లు తగ్గించినట్లు తెలుస్తోంది.

