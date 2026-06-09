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FIFA 2026 : మెస్సి, రొనాల్డోకు లాస్ట్ వరల్డ్​కప్- ఇకపై ఈ స్టార్లు కనిపించరా?​

ఫిఫా వరల్డ్​కప్ 2026 - స్పెషల్ అట్రాక్షన్​గా మెస్సి, రొనాల్డో- ఈ దిగ్గజాలకు ఇదే ఆఖరి ప్రపంచకప్ కానుందా?- లిస్ట్​లో ఎవరెవరంటే?

FIFA
FIFA (Source : AP News)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 9, 2026 at 10:06 AM IST

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FIFA World Cup 2026 : భారత్​లో ఫుట్​బాల్ ఆటకు అభిమానులు తక్కువే. ఇక్కడ క్రికెట్​కు ఉన్న ఆదరణ ఈ క్రీడకు లేదు. కానీ ప్రపంచ ఫుట్​బాల్​లో అత్యంత ఫేమస్ స్టార్లు లియోనల్ మెస్సి, క్రిస్టియానో రొనాల్డోకు మాత్రం భారత్​లో లక్షల్లో అభిమానులు ఉన్నారంటే ఆశ్చయం లేదు. ఫుట్​బాల్​ను చూసేంది కొంతమందే అయినా మెస్సి, రొనాల్డో మ్యాచ్​లను ఫాలో కచ్చితంగా అవుతారు! వాళ్లు మ్యాచ్​ ఆడుతున్నారంటే టీవీలకు అతుక్కుపోతుంటారు. అయితే మరో మరో రెండు రోజుల్లో ప్రారంభం కానున్న ఫిఫా వరల్డ్​కప్ టోర్నీనే ఈ స్టార్లకు ఆఖరిది కావొచ్చు. ఎందుకంటే?

అర్జెంటినా సాకర్ స్టార్ ప్లేయర్ మెస్సి, పోర్చుగీస్ దిగ్గజం క్రిస్టియానో రొనాల్డో కొన్నేళ్ల నుంచి ఫుట్​బాల్ ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్నారు. కొంతకాలంగా వీళ్లు అభిమానులను ఉర్రూతలూగిస్తున్నారు. ఈ ప్లేయర్లు గోల్స్​ కొడితే స్టేడియంలోని ఫ్యాన్సే కాదు, టీవీల్లో వీక్షిస్తున్న వాళ్లూ ఎగిరి గంతులేస్తారు. అయితే ఫుట్​బాల్ ప్రపంచలో ఈ స్టార్లు మెరుపులు ఎక్కువ కాలం ఉండకపోవచ్చు. ప్రస్తుతం మెస్సి వయసు 38ఏళ్లు కాగా, రొనాల్డోకు 41ఏళ్లు వచ్చేశాయి. దీంతో ఈ లెజెండ్స్​కు ఇదే కెరీర్​లో చివరి ఫిఫా ప్రపంచకప్​ అయ్యే అవకాశం ఉంది! వీళ్లతోపాటు ఈ లిస్ట్​లో మరికొందరు ప్లేయర్లు ఉన్నారు. వాళ్లపై ఓ లుక్కేస్తే!

లియోనల్ మెస్సి!
అర్జెంటీనా అనగానే ఇప్పుడు అందరికీ గుర్తొచ్చే పేరు లియోనల్ మెస్సిదే. కొన్నేళ్ల నుంచి మెస్సి ఆ జట్టులో కీలక ప్లేయర్​గా ఎదిగి సూపర్‌స్టార్‌గా మారాడు. జట్టులో స్ట్రెకర్​గా అర్జెంటీనా విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ఇప్పటిదాకా ఐదు వరల్డ్​కప్ టోర్నీల్లో బకిలోకి దిగాడు. అనేక విజయాలు, ఘనతలు సాధించినా నాలుగేళ్ల కిందటి దాకా అతడికి వరల్డ్​కప్ మాత్రం దక్కలేదు. ఎట్టకేలకు 2022 వరల్డ్​కప్​లో ఆ కోరిక తీరింది. ఖతార్‌ వేదికగా జరిగిన 2022 ప్రపంచకప్‌లో మెస్సి అర్జెంటీనాను ఛాంపియన్​గా నిలిపాడు. దీంతో అతడి కెరీర్​ ఫుల్​ఫిల్ అయ్యిందని చెప్పవచ్చు. ఇప్పుడు మరోసారి అతడు ప్రపంచకప్ బరిలో ఉన్నాడు. ఈసారి ట్రోఫీని నిలబెట్టుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడు. అయితే ప్రస్తతం 38ఏళ్లు ఉండడంతో వచ్చే టోర్నీ నాటికి అతడు యాక్టీవ్ ప్లేయర్​గా ఉండకపోవచ్చు! మరి ఈ టోర్నీలో ఎలా రాణిస్తాడో చూడాలి!

రొనాల్డోకు అందని ద్రాక్షగానే!
క్రిస్టియానో రికార్డులకు కేరాఫ్ అడ్రస్. సుదీర్ఘ కెరీర్​లో అనేక రికార్డులు, ఘనతలు అందుకున్నాడు. ఇప్పటిదాకా 5 సార్లు ఫిఫా ప్రపంచకప్​లో బరిలోకి దిగాడు. కానీ ఒక్కసారి కూడా ఆ టైటిల్​ను ముద్దాడలేదు. ప్రస్తుతం 41 ఏళ్లున్న రొనాల్డోకు ఇదే ఆఖరి ప్రపంచకప్‌. వచ్చే టోర్నీ నాటికి అతడికి 45ఏళ్లు వస్తాయి. దీంతో అప్పుడు ఆడే అవకాశం అస్సలు లేదు. ఈ క్రమంలో చివరి టోర్నీలోనైనా అతడు టైటిల్​ను ముద్దాడి కెరీర్​ను పరిపూర్ణం చేసుకోవాలని రొనాల్డో అభిమానులు భావిస్తున్నారు. మరి ఆఖరి వరల్డ్​కప్​లో రొనాల్డో ఏం చేస్తాడో వేచి చూడాలి.

బ్రెజిల్ స్టార్​ కూడా ఈ లిస్ట్​లోనే!
మెస్సి, రొనాల్డోతో తర్వాత అత్యంత ఆదరణ ఉన్న ఫుట్​బాల్ ప్లేయర్ నెయ్​మర్. ఈ బ్రెజిలియన్ స్టార్ కొన్నేళ్లుగా ఆ జట్టు బాధ్యతలు మోస్తున్నాడు. మెస్సి, రొనాల్డో అంత సుదీర్ఘ కెరీర్‌ కాకపోయినా, తక్కువ టైమ్​లోనే ఎక్కువ ప్రభావం చూపించాడు. అయితే నెయ్‌మార్‌ కెరీర్‌ను గాయాలు దెబ్బ కొట్టాయి. ఈ వరల్డ్​కప్​కు ముందు కాడా అతడిని కండరాల గాయాలు ఇబ్బందిపెట్టాయి. దీంతో బ్రెజిల్ ఈ టోర్నీలో ఆడనున్న తొలి మ్యాచ్​లో బరిలోకి దిగే ఛాన్స్​లు తక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు 34 ఏళ్లున్న నెయ్‌మార్​కు కూడా ఇదే లాస్ట్ వరల్డ్ కప్ కావొచ్చు. దీని తర్వాత అతడు ఆడే ఛాన్స్​లు చాలా తక్కువ!

వీళ్లు కూడా!
40ఏళ్ల స్టార్‌ గోల్‌కీపర్‌ మాన్యూల్‌ నోయర్‌ ఈ ఫిఫాలో జర్మనీ తరఫున బరిలోకి దిగనున్నాడు. అయితే అతడికి ఇదే చివరి ప్రపంచకప్. వాస్తవానికి 2024 యూరో తర్వాతే నోయర్‌ రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేశాడు. కానీ, కోచ్‌ జులియన్‌ అభ్యర్థనతో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అతడు రావడంతో జర్మనీ బలంగా కనిపిస్తోంది. వీళ్లతోపాటు మెక్సికోకు ప్లేయర్ వెటరన్‌ గోల్‌కీపర్‌ గులిర్మో (40 ఏళ్లు) ,ఈజిప్ట్‌ దిగ్గజం మహ్మద్‌ సలే (34 ఏళ్లు), అర్జెంటీనా ఆటగాడు నికోలస్‌ ఒటామెండి (38 ఏళ్లు), బ్రెజిల్ స్టార్ కాజెమిరో (34 ఏళ్లు), కొలంబియా ప్లేయర్ జేమ్స్‌ రోడ్రిగెజ్‌ (34 ఏళ్లు), సన్‌ మిన్‌ (33 ఏళ్లు)కు ఇదే ఆఖరి వరల్డ్​కప్ కానుంది!

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