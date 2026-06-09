FIFA 2026 : మెస్సి, రొనాల్డోకు లాస్ట్ వరల్డ్కప్- ఇకపై ఈ స్టార్లు కనిపించరా?
ఫిఫా వరల్డ్కప్ 2026 - స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా మెస్సి, రొనాల్డో- ఈ దిగ్గజాలకు ఇదే ఆఖరి ప్రపంచకప్ కానుందా?- లిస్ట్లో ఎవరెవరంటే?
Published : June 9, 2026 at 10:06 AM IST
FIFA World Cup 2026 : భారత్లో ఫుట్బాల్ ఆటకు అభిమానులు తక్కువే. ఇక్కడ క్రికెట్కు ఉన్న ఆదరణ ఈ క్రీడకు లేదు. కానీ ప్రపంచ ఫుట్బాల్లో అత్యంత ఫేమస్ స్టార్లు లియోనల్ మెస్సి, క్రిస్టియానో రొనాల్డోకు మాత్రం భారత్లో లక్షల్లో అభిమానులు ఉన్నారంటే ఆశ్చయం లేదు. ఫుట్బాల్ను చూసేంది కొంతమందే అయినా మెస్సి, రొనాల్డో మ్యాచ్లను ఫాలో కచ్చితంగా అవుతారు! వాళ్లు మ్యాచ్ ఆడుతున్నారంటే టీవీలకు అతుక్కుపోతుంటారు. అయితే మరో మరో రెండు రోజుల్లో ప్రారంభం కానున్న ఫిఫా వరల్డ్కప్ టోర్నీనే ఈ స్టార్లకు ఆఖరిది కావొచ్చు. ఎందుకంటే?
అర్జెంటినా సాకర్ స్టార్ ప్లేయర్ మెస్సి, పోర్చుగీస్ దిగ్గజం క్రిస్టియానో రొనాల్డో కొన్నేళ్ల నుంచి ఫుట్బాల్ ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్నారు. కొంతకాలంగా వీళ్లు అభిమానులను ఉర్రూతలూగిస్తున్నారు. ఈ ప్లేయర్లు గోల్స్ కొడితే స్టేడియంలోని ఫ్యాన్సే కాదు, టీవీల్లో వీక్షిస్తున్న వాళ్లూ ఎగిరి గంతులేస్తారు. అయితే ఫుట్బాల్ ప్రపంచలో ఈ స్టార్లు మెరుపులు ఎక్కువ కాలం ఉండకపోవచ్చు. ప్రస్తుతం మెస్సి వయసు 38ఏళ్లు కాగా, రొనాల్డోకు 41ఏళ్లు వచ్చేశాయి. దీంతో ఈ లెజెండ్స్కు ఇదే కెరీర్లో చివరి ఫిఫా ప్రపంచకప్ అయ్యే అవకాశం ఉంది! వీళ్లతోపాటు ఈ లిస్ట్లో మరికొందరు ప్లేయర్లు ఉన్నారు. వాళ్లపై ఓ లుక్కేస్తే!
Welcoming in the biggest-ever @FIFAWorldCup 🎉— FIFA (@FIFAcom) June 8, 2026
A look back at every opening ceremony at the tournament since 1970. pic.twitter.com/ttUCCFNnkl
లియోనల్ మెస్సి!
అర్జెంటీనా అనగానే ఇప్పుడు అందరికీ గుర్తొచ్చే పేరు లియోనల్ మెస్సిదే. కొన్నేళ్ల నుంచి మెస్సి ఆ జట్టులో కీలక ప్లేయర్గా ఎదిగి సూపర్స్టార్గా మారాడు. జట్టులో స్ట్రెకర్గా అర్జెంటీనా విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ఇప్పటిదాకా ఐదు వరల్డ్కప్ టోర్నీల్లో బకిలోకి దిగాడు. అనేక విజయాలు, ఘనతలు సాధించినా నాలుగేళ్ల కిందటి దాకా అతడికి వరల్డ్కప్ మాత్రం దక్కలేదు. ఎట్టకేలకు 2022 వరల్డ్కప్లో ఆ కోరిక తీరింది. ఖతార్ వేదికగా జరిగిన 2022 ప్రపంచకప్లో మెస్సి అర్జెంటీనాను ఛాంపియన్గా నిలిపాడు. దీంతో అతడి కెరీర్ ఫుల్ఫిల్ అయ్యిందని చెప్పవచ్చు. ఇప్పుడు మరోసారి అతడు ప్రపంచకప్ బరిలో ఉన్నాడు. ఈసారి ట్రోఫీని నిలబెట్టుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడు. అయితే ప్రస్తతం 38ఏళ్లు ఉండడంతో వచ్చే టోర్నీ నాటికి అతడు యాక్టీవ్ ప్లేయర్గా ఉండకపోవచ్చు! మరి ఈ టోర్నీలో ఎలా రాణిస్తాడో చూడాలి!
రొనాల్డోకు అందని ద్రాక్షగానే!
క్రిస్టియానో రికార్డులకు కేరాఫ్ అడ్రస్. సుదీర్ఘ కెరీర్లో అనేక రికార్డులు, ఘనతలు అందుకున్నాడు. ఇప్పటిదాకా 5 సార్లు ఫిఫా ప్రపంచకప్లో బరిలోకి దిగాడు. కానీ ఒక్కసారి కూడా ఆ టైటిల్ను ముద్దాడలేదు. ప్రస్తుతం 41 ఏళ్లున్న రొనాల్డోకు ఇదే ఆఖరి ప్రపంచకప్. వచ్చే టోర్నీ నాటికి అతడికి 45ఏళ్లు వస్తాయి. దీంతో అప్పుడు ఆడే అవకాశం అస్సలు లేదు. ఈ క్రమంలో చివరి టోర్నీలోనైనా అతడు టైటిల్ను ముద్దాడి కెరీర్ను పరిపూర్ణం చేసుకోవాలని రొనాల్డో అభిమానులు భావిస్తున్నారు. మరి ఆఖరి వరల్డ్కప్లో రొనాల్డో ఏం చేస్తాడో వేచి చూడాలి.
Livres + Cristiano = 𝗘𝘀𝘁𝗮 𝗯𝗲𝗹𝗱𝗮𝗱𝗲. ✨🎞️ #VaiDarPortugal | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Fiq4doJmtV— Portugal (@selecaoportugal) June 5, 2026
బ్రెజిల్ స్టార్ కూడా ఈ లిస్ట్లోనే!
మెస్సి, రొనాల్డోతో తర్వాత అత్యంత ఆదరణ ఉన్న ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ నెయ్మర్. ఈ బ్రెజిలియన్ స్టార్ కొన్నేళ్లుగా ఆ జట్టు బాధ్యతలు మోస్తున్నాడు. మెస్సి, రొనాల్డో అంత సుదీర్ఘ కెరీర్ కాకపోయినా, తక్కువ టైమ్లోనే ఎక్కువ ప్రభావం చూపించాడు. అయితే నెయ్మార్ కెరీర్ను గాయాలు దెబ్బ కొట్టాయి. ఈ వరల్డ్కప్కు ముందు కాడా అతడిని కండరాల గాయాలు ఇబ్బందిపెట్టాయి. దీంతో బ్రెజిల్ ఈ టోర్నీలో ఆడనున్న తొలి మ్యాచ్లో బరిలోకి దిగే ఛాన్స్లు తక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు 34 ఏళ్లున్న నెయ్మార్కు కూడా ఇదే లాస్ట్ వరల్డ్ కప్ కావొచ్చు. దీని తర్వాత అతడు ఆడే ఛాన్స్లు చాలా తక్కువ!
వీళ్లు కూడా!
40ఏళ్ల స్టార్ గోల్కీపర్ మాన్యూల్ నోయర్ ఈ ఫిఫాలో జర్మనీ తరఫున బరిలోకి దిగనున్నాడు. అయితే అతడికి ఇదే చివరి ప్రపంచకప్. వాస్తవానికి 2024 యూరో తర్వాతే నోయర్ రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేశాడు. కానీ, కోచ్ జులియన్ అభ్యర్థనతో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అతడు రావడంతో జర్మనీ బలంగా కనిపిస్తోంది. వీళ్లతోపాటు మెక్సికోకు ప్లేయర్ వెటరన్ గోల్కీపర్ గులిర్మో (40 ఏళ్లు) ,ఈజిప్ట్ దిగ్గజం మహ్మద్ సలే (34 ఏళ్లు), అర్జెంటీనా ఆటగాడు నికోలస్ ఒటామెండి (38 ఏళ్లు), బ్రెజిల్ స్టార్ కాజెమిరో (34 ఏళ్లు), కొలంబియా ప్లేయర్ జేమ్స్ రోడ్రిగెజ్ (34 ఏళ్లు), సన్ మిన్ (33 ఏళ్లు)కు ఇదే ఆఖరి వరల్డ్కప్ కానుంది!
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