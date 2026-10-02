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టీమ్ఇండియా కీలక మ్యాచ్​లు- రెండు 'గోల్డ్ మెడల్స్' వచ్చే ఛాన్స్

ఆసియా గేమ్స్ 2026 - శనివారం కీలక మ్యాచ్​లు - క్రికెట్, హాకీ ఫైనల్స్​లో దిగనున్న భారత జట్లు

Asian Games 2026
ఆసియా క్రీడల్లో గోల్డ్ మెడల్ ఈవెంట్స్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2026 at 8:49 PM IST

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Asian Games Day 13 Gold Medal Events : ఆసియా క్రీడల్లో శుక్రవారం భారత్​కు అద్భుతమైన ఫలితాలు వచ్చాయి. ఒకటి, రెండు కాదు ఏకంగా ఆరు స్వర్ణ పతకాలు వచ్చాయి. అయితే రేపటి ఈవెంట్స్​లోనూ భారత్​కు మరో రెండు పసిడి పతకాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. పురుషుల క్రికెట్, పురుషుల హాకీ జట్లు గోల్డ్ మెడల్​కు ఒక్క దూరంలో ఉన్నాయి. ఈ విభాగాల ఫైనల్స్​లో మన అథ్లెట్లు పోటీపడాల్సి ఉంది. ఈ క్రమంలో భారత్​కు ఛాన్స్​లు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం!

గోల్డ్ నిలబెట్టుకోవాలని!
భారత క్రికెట్ జట్టు ఈ ఆసియా క్రీడల్లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్​గా బరిలోకి దిగింది. అందుకు తగ్గట్లే రాణిస్తూ ఫైనల్​కు చేరింది. ఇక ఫైనల్​లో పాకిస్థాన్​ను ఢీ కొట్టనుండడం ఫ్యాన్స్​కు మరింత హై ఫీలింగ్ ఇస్తోంది. అయితే మన చిరకాల ప్రత్యర్థిని చిత్తు చేస్తూ ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఆసియా క్రీడల పసిడి పతకం అందుకోవడం కంటే భారత్​కు అద్భుతమై సందర్భం ఇంకోటి ఉండదు. దీంతో భారత్ మరోసారి ఛాంపియన్ ప్రదర్శన చేసి పాక్​ను ఓడించాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు.

అయితే మ్యాచ్​కు ఆతిథ్యమిస్తున్న నిషిన్‌ మైదానం అంచనాలకు అందకుండా ఉంది. ఈ మైదానంలో పరుగులు రాబట్టడం అంత సులువేం కాదని సెమీపైనల్ మ్యాచ్ చూశాక అర్థమవుతోంది. అందుకే బ్యాటింగ్​లో టాపార్డర్​ రాణించాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా అభిషేక్, తిలక్ వర్మ, శ్రేయస్ అయ్యర్​పై ఆశలు ఉన్నాయి. ఇక ఈ పిచ్​ స్పిన్నర్లకు ఎక్కువగా అనుకూలిస్తుంది. దీంతో ఫైనల్​లో స్పిన్నర్లది కీలక పాత్ర ఉండొచ్చు. ఈ లెక్కన భారత్ స్పిన్ విభాగంలో బలంగా ఉండడం కలిసొచ్చే అంశం. ఇక సెమీఫైనల్​లో దిగిన జట్టుతోనే భారత్ ఫైనల్​లో ఆడే అవకాశం ఉంది.

మరోవైపు ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్​ను తేలిగ్గా తీసిపారేయడానికి లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న జట్టులో చాలామంది కొత్తవాళ్లు ఉన్నారు. వాళ్లు ఎలా ఆడతారు? బలాబలాలేంటి? అనే విషయాలపై మనోళ్లకు అనుభవం తక్కువ. పైగా బౌలర్లు బ్రార్ అహ్మద్, సుఫియాన్ మోకిమ్‌, సైమ్ అయూబ్‌, అరాఫత్ రూపంలో నాణ్యమైన ప్లేయర్లు ఉన్నారు. అయితే పక్కా ప్రణాళికతో ఆడితే పాక్​ను ఓడించడం భారత్​కు పెద్ద కష్టమేమీ కాదు.

హాకీ ఎప్పుడంటే?
ఈ క్రీడల్లో పురుషుల హాకీ జట్టు ఓటమి అనేది లేకుండా వరుస విజయాలతో దూసుకెళ్తోంది. అలా అజేయంగా ఫైనల్​ దాకా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఫైనల్​లో మలేసియాను ఢీ కొట్టనుంది. ఈ మ్యాచ్​లో విజయం సాధించేందుకు భారత్​కు విజయావకాశాలు చాలా మెండుగా ఉన్నాయి. కెప్టెన్ హర్మన్​ప్రీత్ సింగ్, ఫార్వర్డ్ అభిషేక్, దిల్​ప్రీత్ సింగ్, మన్​ప్రీత్ సింగ్​ టీమ్ఇండియాలో కీలక ప్లేయర్లు. అయితే మన ప్రత్యర్థి మలేసియా కూడా ఓటమి లేకుండా ఫైనల్​కు వచ్చింది. దీంతో ఆ జట్టును తేలిగ్గా తీసుకోకూడదు. మరి అటు క్రికెట్ అయినా, ఇటు హాకీ అయినా పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో బరిలో దిగి గోల్డ్ పట్టేయాలని ఆశిస్తూ, 'టీమ్ఇండియాకు ఆల్​ ది బెస్ట్'.

  • క్రికెట్ మ్యాచ్​ ఫైనల్- భారత్ x పాకిస్థాన్ - మధ్యాహ్నం 1.30 గంటలకు
  • హాకీ మ్యాచ్ ఫైనల్- భారత్ x మలేసియా- మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు
  • ఈ రెండు జట్లు కూడా 2023 హంగ్జౌ ఆసియా క్రీడల్లో గోల్డ్ సాధించాయి. ఇప్పుడు మరోసారి పసిడి ముద్దాడాలని ఆశిస్తున్నాయి

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