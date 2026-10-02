టీమ్ఇండియా కీలక మ్యాచ్లు- రెండు 'గోల్డ్ మెడల్స్' వచ్చే ఛాన్స్
ఆసియా గేమ్స్ 2026 - శనివారం కీలక మ్యాచ్లు - క్రికెట్, హాకీ ఫైనల్స్లో దిగనున్న భారత జట్లు
Published : October 2, 2026 at 8:49 PM IST
Asian Games Day 13 Gold Medal Events : ఆసియా క్రీడల్లో శుక్రవారం భారత్కు అద్భుతమైన ఫలితాలు వచ్చాయి. ఒకటి, రెండు కాదు ఏకంగా ఆరు స్వర్ణ పతకాలు వచ్చాయి. అయితే రేపటి ఈవెంట్స్లోనూ భారత్కు మరో రెండు పసిడి పతకాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. పురుషుల క్రికెట్, పురుషుల హాకీ జట్లు గోల్డ్ మెడల్కు ఒక్క దూరంలో ఉన్నాయి. ఈ విభాగాల ఫైనల్స్లో మన అథ్లెట్లు పోటీపడాల్సి ఉంది. ఈ క్రమంలో భారత్కు ఛాన్స్లు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం!
గోల్డ్ నిలబెట్టుకోవాలని!
భారత క్రికెట్ జట్టు ఈ ఆసియా క్రీడల్లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్గా బరిలోకి దిగింది. అందుకు తగ్గట్లే రాణిస్తూ ఫైనల్కు చేరింది. ఇక ఫైనల్లో పాకిస్థాన్ను ఢీ కొట్టనుండడం ఫ్యాన్స్కు మరింత హై ఫీలింగ్ ఇస్తోంది. అయితే మన చిరకాల ప్రత్యర్థిని చిత్తు చేస్తూ ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఆసియా క్రీడల పసిడి పతకం అందుకోవడం కంటే భారత్కు అద్భుతమై సందర్భం ఇంకోటి ఉండదు. దీంతో భారత్ మరోసారి ఛాంపియన్ ప్రదర్శన చేసి పాక్ను ఓడించాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు.
అయితే మ్యాచ్కు ఆతిథ్యమిస్తున్న నిషిన్ మైదానం అంచనాలకు అందకుండా ఉంది. ఈ మైదానంలో పరుగులు రాబట్టడం అంత సులువేం కాదని సెమీపైనల్ మ్యాచ్ చూశాక అర్థమవుతోంది. అందుకే బ్యాటింగ్లో టాపార్డర్ రాణించాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా అభిషేక్, తిలక్ వర్మ, శ్రేయస్ అయ్యర్పై ఆశలు ఉన్నాయి. ఇక ఈ పిచ్ స్పిన్నర్లకు ఎక్కువగా అనుకూలిస్తుంది. దీంతో ఫైనల్లో స్పిన్నర్లది కీలక పాత్ర ఉండొచ్చు. ఈ లెక్కన భారత్ స్పిన్ విభాగంలో బలంగా ఉండడం కలిసొచ్చే అంశం. ఇక సెమీఫైనల్లో దిగిన జట్టుతోనే భారత్ ఫైనల్లో ఆడే అవకాశం ఉంది.
మరోవైపు ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్ను తేలిగ్గా తీసిపారేయడానికి లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న జట్టులో చాలామంది కొత్తవాళ్లు ఉన్నారు. వాళ్లు ఎలా ఆడతారు? బలాబలాలేంటి? అనే విషయాలపై మనోళ్లకు అనుభవం తక్కువ. పైగా బౌలర్లు బ్రార్ అహ్మద్, సుఫియాన్ మోకిమ్, సైమ్ అయూబ్, అరాఫత్ రూపంలో నాణ్యమైన ప్లేయర్లు ఉన్నారు. అయితే పక్కా ప్రణాళికతో ఆడితే పాక్ను ఓడించడం భారత్కు పెద్ద కష్టమేమీ కాదు.
The @Jaspritbumrah93 speech, the dominant performance, and the clinical execution ✅— BCCI (@BCCI) October 2, 2026
🎥 Hear from @akshar2026 and bowling coach Sunil Joshi as they decode #TeamIndia's flawless semi-final victory 👏 - By @Moulinparikh
Watch 🔽 | #AsianGameshttps://t.co/N95NX2ewTt
హాకీ ఎప్పుడంటే?
ఈ క్రీడల్లో పురుషుల హాకీ జట్టు ఓటమి అనేది లేకుండా వరుస విజయాలతో దూసుకెళ్తోంది. అలా అజేయంగా ఫైనల్ దాకా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఫైనల్లో మలేసియాను ఢీ కొట్టనుంది. ఈ మ్యాచ్లో విజయం సాధించేందుకు భారత్కు విజయావకాశాలు చాలా మెండుగా ఉన్నాయి. కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ సింగ్, ఫార్వర్డ్ అభిషేక్, దిల్ప్రీత్ సింగ్, మన్ప్రీత్ సింగ్ టీమ్ఇండియాలో కీలక ప్లేయర్లు. అయితే మన ప్రత్యర్థి మలేసియా కూడా ఓటమి లేకుండా ఫైనల్కు వచ్చింది. దీంతో ఆ జట్టును తేలిగ్గా తీసుకోకూడదు. మరి అటు క్రికెట్ అయినా, ఇటు హాకీ అయినా పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో బరిలో దిగి గోల్డ్ పట్టేయాలని ఆశిస్తూ, 'టీమ్ఇండియాకు ఆల్ ది బెస్ట్'.
𝗜𝗧’𝗦 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔 𝗩𝗦 𝗠𝗔𝗟𝗔𝗬𝗦𝗜𝗔 𝗙𝗢𝗥 𝗚𝗢𝗟𝗗! 🇮🇳🏆— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 1, 2026
The defending champions will face Malaysia in the Asian Games 2026 final on October 3, with the Indian Men’s Hockey Team eyeing consecutive Asian Games gold medals for the first time! 🏑💪
⏰ 3:30 PM IST
Watch the… pic.twitter.com/EYvWUgcDz0
- క్రికెట్ మ్యాచ్ ఫైనల్- భారత్ x పాకిస్థాన్ - మధ్యాహ్నం 1.30 గంటలకు
- హాకీ మ్యాచ్ ఫైనల్- భారత్ x మలేసియా- మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు
- ఈ రెండు జట్లు కూడా 2023 హంగ్జౌ ఆసియా క్రీడల్లో గోల్డ్ సాధించాయి. ఇప్పుడు మరోసారి పసిడి ముద్దాడాలని ఆశిస్తున్నాయి
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