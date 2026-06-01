అసలే ఓటమి బాధ- ఇంతలో బస్సులో మంటలు- గుజరాత్ టీమ్కు వరుస షాక్లు!
షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా తొలుత పొగలు - కాసేపు రోడ్డుపైనే వేచి ఉన్న ప్లేయర్లు మరో బస్సులో తాము బస చేసిన హోటల్కు
Gujarat Titans (AP)
Published : June 1, 2026 at 8:09 AM IST
Fire In Gujarat Titans Bus : గుజరాత్ టైటాన్స్ ఆటగాళ్లకు పెను ప్రమాదం తప్పింది. వారు ప్రయాణిస్తున్న బస్సులో మంటలు చెలరేగిన ఘటన ఆదివారం అర్ధరాత్రి జరిగింది. దీంతో వెంటనే ఆటగాళ్లు, సహాయక సిబ్బంది బస్సులో నుంచి దిగిపోయారు. షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా తొలుత పొగలు వచ్చాయి. వెంటనే ఆటగాళ్లు అలర్ట్ అయ్యారు. బస్సు దిగిన తర్వాత మంటలు చెలరేగాయి. కాసేపు రోడ్డుపైనే వేచి ఉన్న ప్లేయర్లు మరో బస్సులో తాము బస చేసిన హోటల్కు వెళ్లిపోయారు.
విజృంభించిన ఆర్సీబీ బౌలర్లు- ఫైనల్లో గుజరాత్ స్కోర్ ఎంతంటే?