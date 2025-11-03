'విశ్వ'విజేతల స్ఫూర్తిదాయక ప్రస్థానాలు- భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టులోని ప్లేయర్ల ఎమోషనల్ స్టోరీలు
భారత మహిళల క్రికెట్ టీమ్లోని ప్లేయర్ల తడాఖా- చాలామంది నిరుపేద కుటుంబాల వారే- గల్లీ క్రికెట్ నుంచి టీమిండియా దాకా స్ఫూర్తిదాయక ప్రస్థానాలు
Published : November 3, 2025 at 6:57 PM IST
ICC Women's World Cup 2025 : 'విజయం' చెప్పుకోవడానికి ఈజీగా, సింపుల్గా ఉంటుంది. కానీ దాని వెనుక చాలా పెద్ద శ్రమ, ఎనలేని త్యాగం దాగి ఉంటాయి. 'మహిళల క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ - 2025'ను సాధించిన టీమ్ఇండియా ప్లేయర్ల జీవితాలను, కెరీర్ ప్రస్థానాన్ని తరచి చూస్తే స్ఫూర్తిదాయక ఘట్టాలు ఎన్నో ఉంటాయి. ఒకప్పుడు వస్త్రాల పీలికల బాల్స్, టెన్నిస్ బాల్స్తో ప్రాక్టీస్ చేసిన ప్లేయర్లు కూడా జగజ్జేతగా నిలిచిన టీమిండియాలో ఉన్నారు. ఓ ప్లేయర్ అయితే క్రికెట్ కోచింగ్ కోసం అబ్బాయిలా మారువేషం వేసుకొని గ్రౌండ్కు వెళ్లేది. మరో ప్లేయర్ చిన్నప్పటి నుంచి బాయ్స్ టీమ్స్లో క్రికెట్ ఆడి రాటుదేలింది. ఓ నిరుపేద కార్పెంటర్ కూతురు సైతం మన టీమిండియాలో ఉంది. ఈ 'విశ్వ'విజేతల స్ఫూర్తిదాయక ప్రస్థానాల నుంచి మనమూ కొంత నేర్చుకుందాం.
శ్రీ చరణి
ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన శ్రీ చరణి భారత మహిళల క్రికెట్ టీమ్లో అద్భుతమైన స్పిన్నర్. ఈ వరల్డ్ కప్లో ఆమె స్పిన్ మాయాజాలం ఆస్ట్రేలియా ప్లేయర్ల పాలిట పీడకలగా మారింది. శ్రీ చరణి రామచరణ్ ఒక ప్రైవేట్ సంస్థలో పనిచేస్తున్నారు. తల్లి లక్ష్మీ దేవి గృహిణి. పాఠశాల రోజుల నుంచే ఆమెకు క్రికెట్పై ఆసక్తి ఎక్కువ. తోటి క్లాస్మేట్స్ అందరూ ఇంజినీరింగ్ ప్రవేశ పరీక్షలకు రెడీ అవుతుంటే, శ్రీ చరణి మాత్రం స్థానిక క్రికెట్ అకాడమీలో ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు. మండే ఎండల్లో అవిశ్రాంతంగా బౌలింగ్ ప్రాక్టీస్ చేశారు. ఈ అంకితభావాన్ని చూసిన తర్వాత తల్లిదండ్రులకు ఆమెపై నమ్మకం పెరిగింది. ఈ నమ్మకాన్ని శ్రీ చరణి నిలబెట్టారు.
అరుంధతి రెడ్డి
తెలంగాణకు చెందిన అరుంధతి రెడ్డి తొలుత తిరస్కరణలను ఎదుర్కొన్నారు. ఆమెను వన్డే జట్టులోకి తీసుకోవడానికి ప్రారంభంలో నిరాకరణ ఎదురైంది. చివరకు జట్టులో చోటు లభించాక, అరుంధతి ఆల్ రౌండర్గా రాణించారు. ఈమె తల్లి భాగ్యా రెడ్డి మాజీ వాలీబాల్ ప్లేయర్. సోదరుడు రోహిత్ రెడ్డి స్ఫూర్తితో క్రికెట్లోకి అరుంధతి అడుగుపెట్టారు.
కాశ్వీ గౌతమ్
కాశ్వీ గౌతమ్ చండీగఢ్లో జన్మించారు. వీరిది పేద కుటుంబం. ఆమె ఒకప్పుడు వస్త్రాల పీలికలతో చేసిన బాల్తో బౌలింగ్ ప్రాక్టీస్ చేశారు. క్రికెట్ ఆడే క్రమంలో ధరించడానికి చెప్పులు కూడా కాశ్వీ గౌతమ్కు ఉండేవి కావు. అయితే ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ నుంచి ఆమెకు రూ.2 కోట్ల కాంట్రాక్టు లభించింది. ఇక వరల్డ్ కప్లో టీమిండియా విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు.
క్రాంతి గౌడ్
మధ్యప్రదేశ్లోని ఓ కుగ్రామానికి చెందిన క్రాంతి గౌడ్ ఒక మాజీ పోలీసు కానిస్టేబుల్ కుమార్తె. అబ్బాయిలు టెన్నిస్ బాల్తో క్రికెట్ ఆడుతుండగా చూసి, ఆమెకు క్రికెట్పై ఆసక్తి కలిగింది. తొలినాళ్లలో టెన్నిస్ బాల్తోనే ఆమె క్రికెట్ ఆడేవారు. కాలక్రమంలో క్రాంతి గౌడ్ అద్భుతమైన పేసర్గా ఎదిగింది.
షెఫాలీ వర్మ
షఫాలీ వర్మ హరియాణాలోని రోహ్తక్ వాస్తవ్యురాలు. స్థానికంగా అబ్బాయిలకు మాత్రమే క్రికెట్ కోచింగ్ ఇచ్చేవారు. దీంతో క్రికెట్ కోచింగ్ కోసం ఆమె అబ్బాయిలా వేషం వేసుకొని గ్రౌండ్కు వెళ్లేది. టీ20 ప్రపంచ కప్ ఆడిన అతి పిన్న వయస్కురాలిగా షఫాలీ వర్మ రికార్డును నెలకొల్పింది. వీరేంద్ర సెహ్వాగ్, సచిన్ టెండూల్కర్ల బ్యాటింగ్ను ఇష్టపడే షెఫాలీ వర్మ వాళ్ల తరహాలోనే అద్భుత బ్యాటింగ్ చేస్తుంది. ప్రతికా రావల్ గాయపడటంతో, ఆమె స్థానంలో షఫాలీ వర్మను చివరి నిమిషంలో టీమ్ఇండియాలోకి తీసుకున్నారు. వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఆమెనే టాప్ స్కోరర్. ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ను సైతం దక్కిించుకుంది.
హర్మన్ప్రీత్ కౌర్
హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ పంజాబ్లోని మోగా వాస్తవ్యురాలు. క్రికెట్లో రాటుదేలేందుకు ఆమె బాల్యంలో అబ్బాయిల క్రికెట్ టీమ్లలో ఆడింది. వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ బ్యాటింగ్ అంటే ఆమెకు చాలా ఇష్టం. 2017 మహిళల క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ సెమీఫైనల్లో ఆమె 171 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచింది. వరల్డ్ కప్లో 5వసారి ఆడే క్రమంలో ట్రోఫీని ముద్దాడే అవకాశం హర్మన్ప్రీత్ కౌర్కు దక్కింది.
దీప్తి శర్మ
ఆగ్రాకు చెందిన దీప్తి శర్మ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో 50 పరుగులు చేయడంతో పాటు 5 వికెట్లు పడగొట్టింది. దీంతో ఆమెను ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ వరించింది. దీప్తి శర్మ సోదరుడు సుమిత్కు కూడా క్రికెట్ అంటే బాగా ఇష్టం. కానీ ఆయనకు తగిన ప్రోత్సాహం లభించలేదు. దీంతో ఓ ప్రైవేటు ఉద్యోగంలో చేరారు. అయితే తన ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి మరీ సోదరి దీప్తి శర్మకు రెండేళ్ల పాటు క్రికెట్లో కోచింగ్ ఇచ్చారు. ఆయన శ్రమకు ఫలితంగా దీప్తి శర్మకు టీమిండియాలో చోటుదక్కింది.
అమన్జోత్ కౌర్
అమన్జోత్ కౌర్ పంజాబ్లోని మొహాలిలో జన్మించారు. ఆమె తండ్రి భూపిందర్ సింగ్ ఒక చిన్న వడ్రంగి వర్క్షాప్ నడిపేవారు. తల్లి రంజీత్ కౌర్ గృహిణి. అయినా తన కూతురిని క్రికెట్లో భూపిందర్ సింగ్ ప్రోత్సహించారు. తన చిన్నపాటి పొదుపు డబ్బులన్నీ కూతురి కోసం ఖర్చు చేశారు. క్రికెట్ ప్రాక్టీస్కు భంగం కలగకూడదనే ఉద్దేశంతో, ఓసారి అమ్మమ్మ గుండెపోటు వార్తను కూడా అమన్జోత్కు ఆమె తండ్రి చెప్పలేదు. ఆయన శ్రమకు తగిన ఫలితాన్ని అమన్జోత్ కౌర్ సాధించిపెట్టింది. ఈ ప్రపంచ కప్లో ఆల్ రౌండర్గా రాణించింది. ఫైనల్ మ్యాచ్లో లారా వోల్వార్డ్ట్ కీలకమైన క్యాచ్ను పట్టింది.
రాధా యాదవ్
రాధా యాదవ్ తండ్రి పేరు ఓంప్రకాశ్ యాదవ్. ఈయన ముంబయిలోని కాందివలిలో కూరగాయల దుకాణం నడిపేవారు. ఈ సామాన్య కుటుంబం నుంచి స్టార్ క్రికెటర్గా రాధా యాదవ్ ఎదిగారు. ఆమె గొప్ప ఫీల్డర్. ఎడమచేతి వాటం స్పిన్నర్ కూడా.
రేణుక ఠాకూర్
హిమాచల్ ప్రదేశ్కు చెందిన కేహర్ సింగ్ ఠాకూర్కు క్రికెట్ అంటే పిచ్చి. ఆయన తన కూతురు క్రికెటర్ కావాలని కలలు కనేవారు. తండ్రి కలను రేణుక ఠాకూర్ నిజం చేశారు. హిమాచల్లోని ధర్మశాల అకాడమీలో శిక్షణ పొంది టీమ్ఇండియాలో చోటు సంపాదించారు. మన టీమ్లో ప్రముఖ న్యూ బాల్ బౌలర్గా ఎదిగారు. రేణుక బౌలింగ్ చేసే చేయిపై ఒక టాటూ ఉంది. దానిపై ఓ తండ్రి తన కూతురితో ఆడుకుంటున్న బొమ్మ ఉంటుంది.
జెమిమా రోడ్రిగ్స్
జెమిమా రోడ్రిగ్స్ ముంబయిలోని బాంద్రా గల్లీ క్రికెట్ నుంచి భారతదేశ మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్ ఉమన్ స్థాయికి ఎదిగారు. ఆమె తండ్రి ఇవాన్ రోడ్రిగ్స్ పాఠశాలలో జూనియర్ కోచ్గా వ్యవహరించేవారు. జెమిమా రోడ్రిగ్స్ తన సోదరులకు బౌలింగ్ చేస్తూ క్రికెట్ నేర్చుకుంది. ఆమెకు మొదటి కోచ్ తండ్రే. తొలుత పాఠశాలలో బాలికల క్రికెట్ జట్టును లీడ్ చేసే స్థాయికి జెమిమా ఎదిగింది. అనంతరం అంచెలంచెలుగా టీమ్ఇండియా స్థాయికి చేరుకుంది. సెమీ ఫైనల్లో ఆస్ట్రేలియాపై భారత్ గెలిచింది. ఈ మ్యాచ్లో జెమిమాకు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ వచ్చింది. దీనిపై చాలా మంది విమర్శలు చేశారు. ఇప్పుడు టీమ్ఇండియా విశ్వవిజేతగా నిలవడంతో, విమర్శకుల నోళ్లకు తాళాలు పడ్డాయి.
రిచా ఘోశ్
బంగాల్లోని సిలిగురికి చెందిన రిచా ఘోశ్ తన తండ్రి దగ్గరే క్రికెట్ కోచింగ్ తీసుకుంది. టీమ్ఇండియాకు ఎంపికైన తొలి స్పెషలిస్ట్ వికెట్ కీపర్ ఈమెనే. మిడిల్ ఆర్డర్లో బ్యాటింగ్కు దిగి బలమైన షాట్స్ కొట్టడంలో దిట్ట.2020లో భారత టీ20 ప్రపంచ కప్ జట్టులో అతి పిన్న వయస్కురాలు ఆమెనే. వికెట్ కీపింగ్ చేస్తూ ఎన్నో అద్భుతమైన క్యాచ్లు పట్టింది.
స్మృతి మంధాన
ఈమె తన సోదరుడిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని క్రికెట్లోకి వచ్చారు. స్మృతి మంధాన సోదరుడి పేరు శ్రావణ్ మంధాన. ఆయన మహారాష్ట్రలోని సాంగ్లి తరపున జిల్లా స్థాయిలో క్రికెట్ ఆడారు. ఇప్పుడు బ్యాంక్ మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నారు. ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ బ్యాటర్లలో ఒకరిగా స్మృతి పేరును తెచ్చుకున్నారు. ఈసారి వరల్డ్ కప్లో మన జట్టులో అత్యధిక స్కోరర్ ఆమెనే
ప్రతికా రావల్:
ప్రతికా రావల్ దిల్లీ వాస్తవ్యురాలు. ఓసారి టీమ్ఇండియా నుంచి షెఫాలీ వర్మను తప్పించగా, ఆ ఛాన్స్ను ప్రతికా రావల్ దక్కించుకుంది. అప్పటి నుంచి జట్టులో స్థిరమైన చోటును సంపాదించుకుంది. అయితే ఈ వరల్డ్ కప్లో బంగ్లాదేశ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఆమెకు గాయమైంది. దీంతో జట్టుకు దూరమైంది. అయినప్పటికీ ఈ వరల్డ్ కప్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన భారత ప్లేయర్ల జాబితాలో ప్రతికా రావల్ పేరు కూడా ఉంది.
స్నేహ్ రాణా
ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్లో స్నేహ్ రాణాను ఏ టీమ్ కూడా కొనలేదు. కానీ ఇప్పుడు విశ్వవిజేతగా నిలిచిన టీమ్ఇండియాలో ఆమె కీలక పాత్రను నిర్వర్తించారు. తద్వారా తానేంటో నిరూపించి చూపించారు. ఈ ప్రపంచ కప్లో ఆమె టాప్ స్పిన్నర్ మాత్రమే కాదు, భారత బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో గొప్ప హిట్టర్ కూడా.
ఉమా చెట్రి :
అసోంకు చెందిన ఉమా చెట్రికి ఎంఎస్ ధోనీ బ్యాటింగ్ స్టైల్ అంటే మహా ఇష్టం. ఈ ప్రపంచ కప్లో ఆడిన భారత జట్టులో ఈశాన్య రాష్ట్రాల తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించిన ఏకైక ప్లేయర్ ఈమెనే. ఆమె ఒకే ఒక్కసారి ఈ వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్లో ఆడింది. తన ఆటతీరుతో సీనియర్ ప్లేయర్ల మన్ననలు పొందింది.