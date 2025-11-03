ETV Bharat / sports

వరల్డ్​కప్ 2025 : టాప్ పర్ఫార్మర్స్- కంప్లీట్ విన్నర్స్ లిస్ట్ ఇదే

ఐసీసీ మహిళల ప్రపంచ కప్ 2025- పూర్తి అవార్డులు, అత్యుత్తమ ప్రదర్శనలు-

Complete Awards AND Top Performers
Complete Awards AND Top Performers (PTI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 3, 2025 at 9:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

World Cup 2025 Awards And Top Performers : భారత మహిళా జట్టు చరిత్ర సృష్టించింది. నవీ ముంబయిలోని DY పాటిల్ స్టేడియంలో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత ఫైనల్లో దక్షిణాఫ్రికాపై 52 పరుగుల ఘన విజయంతో ఐసీసీ మహిళల ప్రపంచ కప్ 2025ను టీమ్ఇండియా కైవసం చేసుకుంది. షఫాలీ వర్మ, దీప్తి శర్మ అద్భుత ప్రదర్శనతో జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. దీంతో 52ఏళ్ల వరల్డ్​కప్​ హిస్టరీలో భారత మహిళలు తొలిసారి విశ్వవిజేతగా నిలిచింది.

దీంతో దాదాపు నెలన్నర రోజుల పాటు సాగిన టోర్నమెంట్ ముగిసింది. ఈ క్రమంలోనే టీమ్ఇండియా క్రికెటర్లతోపాటు టోర్నీలో పలువురు ప్లేయర్లు అరుదైన రికార్డులు నెలకొల్పారు. మరి టోర్నీలో ఆ అత్యుత్తమ ప్రదర్శనలు ఏవి? ఎవరెవరు ఏయే రికార్డులు నెలకొల్పారు? ఎవరెవరికి ఏ అవార్డు దక్కింది? కంప్లీట్ లిస్ట్ ఇదే!

షఫాలీ వర్మ ఆల్​రౌండ్ షో
ఫైనల్​లో యంగ్ బ్యాటర్ షఫాలీ వర్మ చేసిన సూపర్ హాఫ్ (87 పరుగులు) సెంచరీతో అదరగొట్టింది. ఇక బౌలింగ్​లోనూ రెండు కీలక వికెట్లు పడగొట్టి సత్తా చాటింది. దీంతో ఫైనల్​ మ్యాచ్​కు గానూ షఫాలీ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు దక్కించుకుంది. ఈ క్రమంలో వన్డే వరల్డ్​కప్ ఫైనల్​లో ఈ ఘనత సాధించిన తొలి ప్లేయర్​గా నిలిచింది.

దీప్తి శర్మ వరల్డ్​ రికార్డ్
ఆల్​రౌండర్ దీప్తి శర్మ ఈ టోర్నీలో వరల్డ్​ రికార్డు కొట్టింది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్​ రెండు విభాగాల్లోనూ సత్తా చాటి భారత్ విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించింది. ఫైనల్లోనూ హాఫ్ సెంచరీ సహా, కీలకంగా 5 వికెట్లు నేలకూల్చింది. ఇక ఓవరాల్​గా ఈ టోర్నీలో ఆమె 215 పరుగులు, 22 వికెట్లు పడగొట్టింది. దీంతో ఆమెకు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ అవార్డు లభించింది.

తొలి ప్లేయర్​గా మంధాన
ఓపెనర్ స్మృతి మంధాన ఈ టోర్నీలో 9 ఇన్నింగ్స్​ల్లో 434 పరుగులు సాధించింది. దీంతో ఒకే మహిళల ప్రపంచ కప్ ఎడిషన్‌లో భారత్ తరఫున అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్‌గా నిలిచింది. గతంలో ఈ రికార్డు మాీజీ కెప్టెన్ మిథాలీ రాజ్ (409 పరుగులు, 2017లో)పై ఉండేది.

టాప్ స్కోరర్
దక్షిణాఫ్రికా కెప్టెన్ లారా వోల్వార్ట్ ఈ టోర్నీలో అత్యధిక పరుగులు బాదిన బ్యాటర్​గా నిలిచింది. ఆమె 9 ఇన్నింగ్స్​ల్లో 571 పరుగులు సాధించింది. ఇందులో 2 సెంచరీలు, 3 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.

దక్షిణాఫ్రికాకు తొలిసారి!
ఈ ప్రతిష్ఠాత్మకమైన వరల్డ్​కప్​లో ఫైనల్​కు చేరడం దక్షిణాఫ్రికాకు ఇదే తొలిసారి. సెమీస్​లో సూపర్ సెంచరీతో కెప్టెన్ లారా వోల్వార్ట్​ తన జట్టును తొలిసారి ఫైనల్​కు తీసుకెళ్లింది. సౌతాఫ్రికా మహిళా క్రికెట్​లో ఇది చరిత్రాత్మక ఘట్టం.

వాళ్లు లేని ఫైనల్
మహిళా వన్డే వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారి ఆస్ట్రేలియా లేదా ఇంగ్లాండ్ లేకుండా ఫైనల్ మ్యాచ్ జరిగింది. గత సీజన్లలో ఆసీస్ లేదా ఇంగ్లాండ్ రెండింట్లో ఒకటైనా కచ్చితంగా ఫైనల్​కు చేరింది.

రికార్డ్ ప్రైజ్ మనీ
ICC ఈసారి రికార్డు స్థాయిలో ప్రైజ్ మనీ ప్రకటించింది. విజేతగా నిలిచిన భారత్‌కు 4.48 డాలర్​ మిలియన్ (రూ.37.3 కోట్లు) అందగా,, రన్నరప్ దక్షిణాఫ్రికా 2.24 మిలియన్ డాలర్లు దక్కించుకుంది. మహిళల వరల్డ్ కప్ హిస్టరీలో ఇప్పటిదాకా ఇదే అత్యధిక ప్రైజ్​మనీ కావడం విశేషం.

చివరగా
ఈ విజయంతో భారత్ మహిళా క్రికెట్ చరిత్రలో గోల్డెన్ చాప్టర్ మొదలైంది. దశాబ్దాల నిరీక్షణకు తెరదించి తొలిసారి విశ్వ విజేతగా నిలిచిన హర్మన్ సేన భారత క్రికెట్​ చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది.

వారెవ్వా 'దీప్తి శర్మ'- 52ఏళ్ల వరల్డ్​కప్ చరిత్రలో ఏకైక ప్లేయర్ల్​గా రేర్​ రికార్డ్

BCCI భారీ బొనాంజా- టీమ్​ఇండియాకు రూ.51కోట్లు ప్రైజ్ మనీ!

TAGGED:

IND SA FINAL SCORE CARD
WORLD CUP 2025 TOP SCORER
WORLD CUP 2025 PRIZE MONEY
WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

శైవ క్షేత్రాలకు వెళతారా? - TGSRTC 'స్పెషల్​ బస్సులు' మీకోసమే

పిగ్గీ బ్యాంకు : పంది బొమ్మే ఎందుకు?

గోధుమపిండితో "గులాబ్​ జామున్​" - జ్యూసీజ్యూసీగా.. సూపర్​ టేస్టీగా !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.