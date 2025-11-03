వరల్డ్కప్ 2025 : టాప్ పర్ఫార్మర్స్- కంప్లీట్ విన్నర్స్ లిస్ట్ ఇదే
ఐసీసీ మహిళల ప్రపంచ కప్ 2025- పూర్తి అవార్డులు, అత్యుత్తమ ప్రదర్శనలు-
Published : November 3, 2025 at 9:01 AM IST
World Cup 2025 Awards And Top Performers : భారత మహిళా జట్టు చరిత్ర సృష్టించింది. నవీ ముంబయిలోని DY పాటిల్ స్టేడియంలో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత ఫైనల్లో దక్షిణాఫ్రికాపై 52 పరుగుల ఘన విజయంతో ఐసీసీ మహిళల ప్రపంచ కప్ 2025ను టీమ్ఇండియా కైవసం చేసుకుంది. షఫాలీ వర్మ, దీప్తి శర్మ అద్భుత ప్రదర్శనతో జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. దీంతో 52ఏళ్ల వరల్డ్కప్ హిస్టరీలో భారత మహిళలు తొలిసారి విశ్వవిజేతగా నిలిచింది.
దీంతో దాదాపు నెలన్నర రోజుల పాటు సాగిన టోర్నమెంట్ ముగిసింది. ఈ క్రమంలోనే టీమ్ఇండియా క్రికెటర్లతోపాటు టోర్నీలో పలువురు ప్లేయర్లు అరుదైన రికార్డులు నెలకొల్పారు. మరి టోర్నీలో ఆ అత్యుత్తమ ప్రదర్శనలు ఏవి? ఎవరెవరు ఏయే రికార్డులు నెలకొల్పారు? ఎవరెవరికి ఏ అవార్డు దక్కింది? కంప్లీట్ లిస్ట్ ఇదే!
A sight to behold for all of India 🏆#CWC25 pic.twitter.com/3TeI3Ksrhi— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) November 2, 2025
షఫాలీ వర్మ ఆల్రౌండ్ షో
ఫైనల్లో యంగ్ బ్యాటర్ షఫాలీ వర్మ చేసిన సూపర్ హాఫ్ (87 పరుగులు) సెంచరీతో అదరగొట్టింది. ఇక బౌలింగ్లోనూ రెండు కీలక వికెట్లు పడగొట్టి సత్తా చాటింది. దీంతో ఫైనల్ మ్యాచ్కు గానూ షఫాలీ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు దక్కించుకుంది. ఈ క్రమంలో వన్డే వరల్డ్కప్ ఫైనల్లో ఈ ఘనత సాధించిన తొలి ప్లేయర్గా నిలిచింది.
Shafali Verma's stellar all-round performance guided India to the #CWC25 title 👌— ICC (@ICC) November 2, 2025
She wins the @aramco POTM award 🙌 pic.twitter.com/t8ySDYEJs4
దీప్తి శర్మ వరల్డ్ రికార్డ్
ఆల్రౌండర్ దీప్తి శర్మ ఈ టోర్నీలో వరల్డ్ రికార్డు కొట్టింది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ రెండు విభాగాల్లోనూ సత్తా చాటి భారత్ విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించింది. ఫైనల్లోనూ హాఫ్ సెంచరీ సహా, కీలకంగా 5 వికెట్లు నేలకూల్చింది. ఇక ఓవరాల్గా ఈ టోర్నీలో ఆమె 215 పరుగులు, 22 వికెట్లు పడగొట్టింది. దీంతో ఆమెకు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ అవార్డు లభించింది.
Delivering #CWC25 glory for India 👏— ICC (@ICC) November 2, 2025
Deepti Sharma is Player of the Tournament 🏅
Her highlights from the final 📲 https://t.co/5TQCBknkai pic.twitter.com/pbb3tK3FBL
తొలి ప్లేయర్గా మంధాన
ఓపెనర్ స్మృతి మంధాన ఈ టోర్నీలో 9 ఇన్నింగ్స్ల్లో 434 పరుగులు సాధించింది. దీంతో ఒకే మహిళల ప్రపంచ కప్ ఎడిషన్లో భారత్ తరఫున అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్గా నిలిచింది. గతంలో ఈ రికార్డు మాీజీ కెప్టెన్ మిథాలీ రాజ్ (409 పరుగులు, 2017లో)పై ఉండేది.
Smriti Mandhana ❤️🥇 #CricketTwitter #INDvSA #CWC25 pic.twitter.com/GwWMZcJbDG— Female Cricket (@imfemalecricket) November 2, 2025
టాప్ స్కోరర్
దక్షిణాఫ్రికా కెప్టెన్ లారా వోల్వార్ట్ ఈ టోర్నీలో అత్యధిక పరుగులు బాదిన బ్యాటర్గా నిలిచింది. ఆమె 9 ఇన్నింగ్స్ల్లో 571 పరుగులు సాధించింది. ఇందులో 2 సెంచరీలు, 3 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.
History made by South Africa's skipper on a valiant #CWC25 run 👏— ICC (@ICC) November 3, 2025
Laura Wolvaardt's 571 runs is the most ever in a single edition of the ICC Women's Cricket World Cup 📚
Watch her century in the Final 📲 https://t.co/bpXh7RuSv8 pic.twitter.com/vulrAQFQ0c
దక్షిణాఫ్రికాకు తొలిసారి!
ఈ ప్రతిష్ఠాత్మకమైన వరల్డ్కప్లో ఫైనల్కు చేరడం దక్షిణాఫ్రికాకు ఇదే తొలిసారి. సెమీస్లో సూపర్ సెంచరీతో కెప్టెన్ లారా వోల్వార్ట్ తన జట్టును తొలిసారి ఫైనల్కు తీసుకెళ్లింది. సౌతాఫ్రికా మహిళా క్రికెట్లో ఇది చరిత్రాత్మక ఘట్టం.
India beat South Africa in a tense finale to become the #𝐂𝐖𝐂𝟐𝟓 𝐖𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫𝐬 🏆🇮🇳#INDvSA 📝: https://t.co/6Vok7HLZsk pic.twitter.com/62p6cUwnJo— ICC (@ICC) November 2, 2025
వాళ్లు లేని ఫైనల్
మహిళా వన్డే వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారి ఆస్ట్రేలియా లేదా ఇంగ్లాండ్ లేకుండా ఫైనల్ మ్యాచ్ జరిగింది. గత సీజన్లలో ఆసీస్ లేదా ఇంగ్లాండ్ రెండింట్లో ఒకటైనా కచ్చితంగా ఫైనల్కు చేరింది.
A massive breakthrough for South Africa as Shafali Verma is dismissed for 87 in the #CWC25 Final 💥#INDvSA | Watch now 🎥⬇️https://t.co/kuePQU5sNW— ICC (@ICC) November 2, 2025
రికార్డ్ ప్రైజ్ మనీ
ICC ఈసారి రికార్డు స్థాయిలో ప్రైజ్ మనీ ప్రకటించింది. విజేతగా నిలిచిన భారత్కు 4.48 డాలర్ మిలియన్ (రూ.37.3 కోట్లు) అందగా,, రన్నరప్ దక్షిణాఫ్రికా 2.24 మిలియన్ డాలర్లు దక్కించుకుంది. మహిళల వరల్డ్ కప్ హిస్టరీలో ఇప్పటిదాకా ఇదే అత్యధిక ప్రైజ్మనీ కావడం విశేషం.
చివరగా
ఈ విజయంతో భారత్ మహిళా క్రికెట్ చరిత్రలో గోల్డెన్ చాప్టర్ మొదలైంది. దశాబ్దాల నిరీక్షణకు తెరదించి తొలిసారి విశ్వ విజేతగా నిలిచిన హర్మన్ సేన భారత క్రికెట్ చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది.
Moments etched in history 🤩 #CWC25 pic.twitter.com/QexK9A1yGE— ICC (@ICC) November 2, 2025
వారెవ్వా 'దీప్తి శర్మ'- 52ఏళ్ల వరల్డ్కప్ చరిత్రలో ఏకైక ప్లేయర్ల్గా రేర్ రికార్డ్