ఈనాడు స్పోర్ట్స్ లీగ్లో అదరగొట్టిన హైదరాబాద్ హీరోస్- రెండు విభాగాల్లో విజయం
గుంటూరు జిల్లా తాడికొండలో ఈనాడు స్పోర్ట్స్ లీగ్ ఉత్సాహం
Published : January 30, 2026 at 10:03 AM IST
Eenadu Sports Leauge 2026 : ఈనాడు స్పోర్ట్స్ లీగ్ 15వ సీజన్లో భాగంగా టెక్నాలజీ మైదానంలో జరుగుతున్న రాష్ట్ర స్థాయి క్రికెట్ పోటీలు మూడో రోజు గురువారం కూడా ఫుల్ జోష్తో సాగాయి. సీనియర్స్, జూనియర్స్ విభాగాల్లో హైదరాబాద్ హీరోస్ జట్లు దూసుకెళ్లాయి. బౌలర్లు బంతులతో బ్యాటర్లను హోల్డ్ చేయగా, బ్యాటర్లు బౌండరీలు, సిక్సర్లతో మైదానాన్ని మోత మోగించారు. మ్యాచ్ చూసేందుకు వచ్చిన విద్యార్థులు కేరింతలు కొడుతూ సందడి చేశారు. జట్టు సమష్టి ప్రదర్శనతో విజయాలు నమోదు చేసుకుంటూ ముందంజలో నిలిచారు.
జూనియర్స్ విభాగంలో రాయలసీమ రాకర్స్- హైదరాబాద్ హీరోస్ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్కు చలపతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కళాశాల కార్యదర్శి వై. సుజిత్ టాస్ వేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన క్రీడాకారులందరినీ పరిచయం చేసుకున్నారు. ఈ కళాశాల ఛైర్మన్ వై.వి. ఆంజనేయులు మ్యాచ్ను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించారు. 'ఈనాడు' గుంటూరు యూనిట్ మేనేజర్ ఎం. వెంకటేశ్వర్లు మొత్తం ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు.
నేటి మ్యాచ్ల షెడ్యూల్( 30వ తేదీ)
గ్రౌండ్ – 1( జూనియర్స్)
• మ్యాచ్ – 1 సెంట్రల్ ఆంధ్రా ఛాలెంజర్స్ vs హైదరాబాద్ హీరోస్
• మ్యాచ్ – 2 రాయలసీమ రాకర్స్ vs తెలంగాణ టైగర్స్
గ్రౌండ్ – 2( సీనియర్స్)
• మ్యాచ్ – 1 సెంట్రల్ ఆంధ్రా ఛాలెంజర్స్ vs హైదరాబాద్ హీరోస్
• మ్యాచ్ – 2 రాయలసీమ రాకర్స్ vs తెలంగాణ టైగర్స్