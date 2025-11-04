వరల్డ్ కప్ విజయం- మహిళా క్రికెటర్ల బ్రాండ్ విలువపెరిగింది!
హర్మన్ప్రీత్ సారథ్యంలో చరిత్ర సృష్టించిన టీమ్ ఇండియా- ఒక్క రాత్రిలోనే పెరిగిన అమాంతం పెరిగిన బ్రాండ్ వాల్యూ!
Published : November 4, 2025 at 12:50 PM IST
Women Cricketers Brand Value Increased: వరల్డ్కప్ ఫైనల్లో భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు చరిత్ర సృష్టించింది. 52 పరుగుల తేడాతో దక్షిణాఫ్రికాను మట్టికరిపించి తొలిసారిగా విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. పురుష క్రికెటర్ల మాదిరిగానే తమ ప్రభావాన్ని చూపి వన్డే ప్రపంచకప్ను తమ సొంతం చేసుకుంది భారత మహిళా జట్టు. తమ సత్తా ఏంటో ప్రంపంచానికి చాటి చెప్పింది. ఈ విజయంతో మహిళా క్రికెటర్లపై దేశవ్యాప్తంగా ప్రశంసల వర్షం కురుసింది. వరల్డ్కప్ విజయంతో టీమ్ఇండియా మహిళా క్రికెటర్లకు గౌరవం, గుర్తింపు మాత్రమే కాకుండా, వాణిజ్య విలువ కూడా ఆకాశాన్నంటింది. ఇప్పుడు వీరిని బ్రాండ్ ప్రపంచం కొత్త స్టార్లుగా చూస్తోంది. మొత్తంగా చూస్తే ఈ ప్రపంచ కప్ విజయం భారత మహిళా క్రీడాకారిణులకు ఒక కొత్త శకానికి నాంది పలికింది.
ఆటగాళ్ల బ్రాండ్ విలువలు 25- 100 శాతం పెరిగాయి!
మహిళా వరల్డ్కప్ ఫైనల్ ముగిసిన 24 గంటల వ్యవధిలోనే హర్మన్ప్రీత్, స్మృతి మంధాన, షెఫాలీ వర్మ, జెమీమా రోడ్రిగ్స్, దీప్తి శర్మ వంటి ఆటగాళ్ల బ్రాండ్ విలువలు 25 నుంచి 100 శాతం వరకూ పెరిగినట్లు సమాచారం. అదే సమయంలో వీరి సోషల్ మీడియా ఫాలోవర్లు కూడా విపరీతంగా పెరిగారు.
సెమీఫైనల్లో ఆస్ట్రేలియాపై అద్భుత ప్రదర్శనతో 127 పరుగులు (134 బంతుల్లో, 14 ఫోర్లతో) చేసి నాటౌట్గా నిలిచిన జెమీమా రోడ్రిగ్స్ ప్రస్తుతం అత్యంత డిమాండ్లో ఉన్న మహిళా స్టార్ క్రికెటర్గా ముందంజలో ఉంది. సెమీ ఫైనల్ ముగిసిన తర్వాత ఆమెకు బ్రాండ్ల నుంచి విపరీతమైన ఆసక్తి కనిపించింది. ఆమె బ్రాండ్ విలువ 100 శాతం పెరిగినట్లు మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఆమె ఒక్కో బ్రాండ్కు రూ.75 లక్షల నుంచి రూ.1.5 కోట్ల వరకు ఛార్జ్ చేస్తోందట. జెమీమా ఇప్పటికే రెడ్బుల్, బోట్, సర్ఫ్ఎక్స్ఎల్ వంటి ప్రముఖ బ్రాండ్లకు అంబాసడర్గా వ్యవహరిస్తోంది.
అత్యధిక పారితోషికం పొందుతున్న స్మృతి మంధాన
దేశంలో అత్యధిక పారితోషికం పొందుతున్న మహిళా క్రికెటర్గా స్మృతి మంధాన కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం ఆమె రక్సోనా, నైక్, హ్యుందాయ్, హెర్బాలైఫ్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, గల్ఫ్ ఆయిల్, పీఎన్బీ మెట్లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ వంటి 16 ప్రముఖ బ్రాండ్లకు అంబాసడర్గా ఉంది. ఒక్కో బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ ద్వారా రూ.1.5 నుంచి రూ.2 కోట్ల వరకు సంపాదిస్తున్నట్లు తెలిసింది.
ఆసక్తికర సన్నివేశం
మొదటి సారిగా ఐసీసీ ప్రపంచ కప్ను గెలుచుకున్న తర్వాత మైదానంలో భావోద్వేగపూరితమైన దృశ్యం ఆవిష్కృతమైంది. గెలుపు అనంతరం భారత మహిళా జట్టు కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కోచ్ అమోల్ మజుందార్ పాదాలను తాకి నమస్కరించింది. దీంతో భారత గురు- శిష్య సంప్రదాయానికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా ఈ చర్య నిలిచింది. మజుందార్ వెంటనే ఆమెను ఆప్యాయంగా పైకిలేపారు. కాగా ఈ విజయం కోచ్, కెప్టెన్ ఇద్దరి కళ్లలో ఆనంద బాష్పాలను నిపింది.
'విశ్వ'విజేతల స్ఫూర్తిదాయక ప్రస్థానాలు- భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టులోని ప్లేయర్ల ఎమోషనల్ స్టోరీలు
బొద్దింకల గదుల నుంచి విశ్వ వేదికపై విజేతగా- భారత మహిళల క్రికెట్కు అదే 'టర్నింగ్ పాయింట్'!