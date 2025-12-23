Yearender 2025 : ఈ ఏడాది రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసిన క్రీడా దిగ్గజాలు- రో-కో డెసిషన్ అందరికీ పెద్ద షాక్!
2025లో క్రికెట్ పిచ్ నుంచి ఫుట్బాల్ మైదానం వరకు- టెన్నిస్ కోర్ట్ నుంచి WWE రింగ్ వరకు - ఈ ఏడాది రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన దిగ్గజాలు వీళ్లే!
Published : December 23, 2025 at 7:31 AM IST
Yearender 2025 Retirements : 2025లో క్రీడా ప్రపంచం పలువురు దిగ్గజ ఆటగాళ్ల వీడ్కోలుకు సాక్షిగా నిలిచింది. క్రికెట్, ఫుట్బాల్, టెన్నిస్, డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ (WWE) వంటి విభిన్న క్రీడల్లో కొన్నేళ్లుగా ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించి కోట్లాది అభిమానుల గుండెల్లో నిలిచిపోయిన ఆటగాళ్లు తమ కెరీర్కు ముగింపు పలికారు. క్రికెట్లో టీమ్ఇండియా స్టార్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ నుంచి ఫుట్బాల్లో సెర్జియో బుస్కెట్స్, జోర్డీ ఆల్బా, మార్సెలో, హమ్మెల్స్ లాంటి ప్రపంచ స్థాయి ఆటగాళ్లు వరకు పలువురు ప్రపంచస్థాయి ప్లేయర్స్ తమ సుదీర్ఘ కెరీర్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించి అభిమానులకు షాక్ ఇచ్చారు. 2025 ఏడాదికి మరికొన్ని రోజుల్లోనే గుడ్బై చెప్పనున్న వేళ, ఈ ఏడాది రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన దిగ్గజ క్రీడాకారులు ఎవరో తెలుసుకుందాం.
టెస్టు క్రికెట్కు విరాట్ కోహ్లీ గుడ్బై
భారత క్రికెట్ చరిత్రలో విరాట్ కోహ్లీ ఓ లెజెండ్. సమకాలిన ప్రపంచ క్రికెట్లో అతడు రారాజు. అలాంటి దిగ్గజ ఆటగాడు 2025 మే 12న టెస్టు క్రికెట్కు వీడ్కోలు పలికాడు. 36 ఏళ్ల వయసులో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్న కోహ్లీ, సోషల్ మీడియా ద్వారా తన రిటైర్మెంట్ను ప్రకటించాడు. 14 ఏళ్ల టెస్టు కెరీర్లో కోహ్లీ 123 మ్యాచ్లు ఆడి, 9,230 పరుగులు (సగటు 46.85) సాధించాడు. భారత్ తరఫున టెస్టుల్లో సచిన్ తెందుల్కర్, రాహుల్ ద్రవిడ్, సునీల్ గావస్కర్ తర్వాత అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడు కోహ్లీ. అతడి నాయకత్వంలో భారత్ జట్టు అద్భుతమైన విజయాలను అందుకుంది. విదేశీ గడ్డపై చిరస్మరణీయ టెస్టు విజయాలు కోహ్లీ సేన సాధించింది. 2024లో టీ20 వరల్డ్ కప్ విజయం అనంతరమే టీ20 ఫార్మాట్కు వీడ్కోలు పలికిన కోహ్లీ, ప్రస్తుతం వన్డేల్లో మాత్రమే కొనసాగుతున్నాడు.
హిట్మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ వీడ్కోలు
భారత టెస్టు జట్టు కెప్టెన్గా ఉన్న సమయంలోనే రోహిత్ శర్మ 2025 మే నెలలో టెస్టు క్రికెట్ నుంచి రిటైర్ అయ్యాడు. సుదీర్ఘ టెస్టు కెరీర్కు రోహిత్, విరాట్ కంటే ఐదు రోజుల ముందే (మే 07న) గుడ్ బై చెప్పేశాడు. 2013లో టెస్టు అరంగేట్రం చేసిన రోహిత్, 67 మ్యాచ్లలో 4,301 పరుగులు సాధించాడు. అతని టెస్టు కెరీర్లో 12 శతకాలు, 18 అర్ధశతకాలు ఉన్నాయి. 2019లో దక్షిణాఫ్రికాపై చేసిన 212 పరుగులు అతని టెస్టు కెరీర్లో అత్యుత్తమ ఇన్నింగ్స్గా నిలిచింది. కెప్టెన్గా 24 టెస్టుల్లో భారత్ను నడిపిన రోహిత్, 12 విజయాలు అందించి తనదైన ముద్ర వేశాడు. అలాగే, 2024లో టీ20 వరల్డ్ కప్ గెలిచిన తర్వాత రోహిత్ సైతం ఆ ఫార్మాట్కు వీడ్కోలు పలికాడు. ప్రస్తుతం కోహ్లీతో పాటు రోహిత్ కూడా వన్డేల్లో కొనసాగుతున్నాడు. 2027లో వన్డే ప్రపంచకప్ లక్ష్యంగా రోహిత్-కోహ్లీ వన్డేలపై ఫోకస్ పెట్టారు.
India great Rohit Sharma retires from Test cricket after a glittering 11-year international career 😍— ICC (@ICC) May 8, 2025
More 👉 https://t.co/Yiip1sE54Y pic.twitter.com/piVO5txdEs
హెన్రిచ్ క్లాసెన్- నికోలస్ పూరన్ కూడా అదే బాటలో
హెన్రిచ్ క్లాసెన్: దక్షిణాఫ్రికా విధ్వంసకర బ్యాటర్ క్లాసెన్ జూన్ నెలలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. 33 ఏళ్ల క్లాసెన్ పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్లో దక్షిణాఫ్రికాకు కీలక ఆటగాడిగా సేవలందించాడు. దక్షిణాఫ్రికా మిడిల్ ఆర్డర్కు క్లాసెన్ ఓ మూలస్థంభంగా నిలించాడు.
నికోలస్ పూరన్: వెస్టిండీస్ స్టార్ బ్యాటర్ పూరన్ అనూహ్యంగా అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ప్రకటించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. టీ20 ఫార్మాట్లో వెస్టిండీస్ తరపున అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా ఆయన రికార్డు సృష్టించాడు.
ఫుట్బాల్ మైదానాన్ని వీడిన లెజెండ్స్
సెర్గియో బుస్క్వెట్స్: బార్సిలోనా, స్పెయిన్ జట్లకు వెన్నెముకగా దిగ్గజ మిడ్ఫీల్డర్ బుస్క్వెట్స్ (37) ఫుట్బాల్కు ఈ ఏడాదే వీడ్కోలు పలికాడు. 2010 ప్రపంచకప్ విజేత అయిన ఆయన, తన కెరీర్ ముగింపులో మెస్సీతో కలిసి మయామీ తరపున ఆడాడు. స్పెయిన్ తరఫున 143 మ్యాచ్లు ఆడిన అతడు 2010 వరల్డ్ కప్, 2012 యూరో కప్ విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించాడు. అలాగే, తన కెరీర్లో మొత్తం 700కుపైగా మ్యాచ్లు అడి 9 లా లిగా టైటిళ్లు, 3 ఛాంపియన్స్ లీగ్లు గెలిచాడు. ఫుట్బాల్లో బుస్క్వెట్స్ ఆట శైలి చాలా ప్రత్యేకమైంది. తన ఆట తీరుతో కోట్లాది మంది అభిమానులను ఆయన సంపాదించుకున్నాడు. ఫుట్బాల్ ఆటలో స్పెయిన్ స్వర్ణయుగ కాలంలో బుస్క్వెట్స్ కీలక పాత్ర పోషించాడు.
జోర్డి ఆల్బా : బార్సిలోనా లెజెండ్ జోర్డి ఆల్బా 2025 ఎంఎల్ఎస్ సీజన్ ముగింపుతో ఫుట్బాల్కు వీడ్కోలు పలికాడు. 36 ఏళ్ల ఆల్బా 2012 లండన్ ఒలింపిక్స్లో పాల్గొనడమే కాకుండా, స్పెయిన్ తరఫున 2012 యూరో కప్, 2023 నేషన్స్ లీగ్ టైటిళ్లు గెలిచాడు. బార్సిలోనా తరఫున లా లిగా 6 సార్లు, 2015 ఛాంపియన్స్ లీగ్ సహా మొత్తం 17 ప్రధాన ట్రోఫీలు గెలిచాడు. 2023లో మయామీకి వెళ్లి మెస్సీతో కలిసి ఆడాడు.
బ్రెజిల్ డిఫెండర్ మార్సెలో : ఫుట్బాల్ చరిత్రలోనే అత్యంత విజయవంతమైన లెఫ్ట్ బ్యాక్లో ఒకరైన మార్సెలో 36 ఏళ్ల వయసులో రిటైర్ అయ్యాడు. 18 ఏళ్లకే రియల్ మాడ్రిడ్లో చేరిన మార్సెలో 15 ఏళ్లు క్లబ్కు సేవలందించి 5 ఛాంపియన్స్ లీగ్లు, 6 లా లిగా టైటిళ్లు సహా మొత్తం 25 ప్రధాన ట్రోఫీలు గెలిచాడు. 2021లో క్లబ్ కెప్టెన్గా నియామకమయ్యాడు. రియల్ మాడ్రిడ్ చరిత్రలో కెప్టెన్సీ అయిన తొలి నాన్-స్పానిష్ ఆటగాడిగా నిలిచాడు. అనంతరం ఫ్లూమినెన్సె తరఫున రెండు సీజన్లలో 68 మ్యాచ్లు ఆడాడు.
జర్మన్ దిగ్గజం మాట్స్ హమ్మెల్స్ : జర్మనీకి చెందిన అత్యుత్తమ డిఫెండర్లలో ఒకరైన మాట్స్ హమ్మెల్స్ 36 ఏళ్ల వయసులో 18 ఏళ్ల సుదీర్ఘ కెరీర్కు వీడ్కోలు పలికాడు. బోరుసియా డార్ట్మండ్తో రెండు సార్లు, బాయర్న్ మ్యూనిక్తో మూడు సార్లు బుండెస్లీ టైటిళ్లు గెలిచాడు. డార్ట్మండ్ను రెండు ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఫైనల్స్కు చేర్చడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.
టెన్నిస్కు హాలెప్ గుడ్బై
రెండుసార్లు గ్రాండ్ స్లామ్ విజేత అయిన రొమేనియాకు చెందిన సిమోనా హాలెప్ 33 ఏళ్ల వయసులో టెన్నిస్ నుంచి రిటైర్ అయ్యాడు. 2017లో ప్రపంచ నంబర్ వన్ ర్యాంక్ను చేరుకున్న హాలెప్ 2018 ఫ్రెంచ్ ఓపెన్, 2019 వింబుల్డన్ టైటిళ్లు గెలిచాడు. మొత్తంగా 24 సింగిల్స్ టైటిళ్లు, 40 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా ప్రైజ్ మనీతో ఆమె కెరీర్ ముగిసింది.
WWE గ్రేట్ జాన్ సీనా రిటైర్మెంట్
అమెరికాకు చెందిన ప్రొఫెషనల్ రెజ్లింగ్ దిగ్గజం జాన్ సీనా ఈ ఏడాది డెసెంబర్లో డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ ఈవెంట్స్ నుంచి రిటైర్ అవుతున్నట్లు ప్రకటించాడు. 2001లో డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూలో చేరిన సీనా రికార్డు స్థాయిలో 16 సార్లు వరల్డ్ ఛాంపియన్గా నిలిచాడు. 2018లో నటుడిగా మారాడు. ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూలో పార్ట్టైమ్గా కొనసాగాడు. తాజాగా పూర్తిస్థాయి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు.