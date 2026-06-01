17 ఏళ్ల నిరీక్షణకు చెక్ - ఏడాది గ్యాప్లో రెండుసార్లు కప్పు కొట్టిన బెంగళూరు జట్టు!
17 ఏళ్ల పాటు ట్రోల్స్కు గురైన టీమ్ - ఏడాది వ్యవధిలోనే డబుల్ ధమాకా - విమర్శకుల నోళ్లు మూయించిన ఆటగాళ్లు
Published : June 1, 2026 at 11:04 AM IST
Bengaluru Team Won The Cup Twice : ఐపీఎల్ టోర్నీ మొదలైనప్పటి నుంచి RCB జట్టు అభిమానులు పడ్డ కష్టాలు, కన్నీళ్లు బహుశా మరే ఫ్రాంచైజీ ఫ్యాన్స్ పడి ఉండరు. ఎప్పుడూ లీగ్ దశలో అదరగొట్టడం, కప్పు గెలుస్తారు అనుకునే టైమ్లో చేతులెత్తేయడం ఆ జట్టుకు అలవాటుగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు సీన్ మొత్తం మారిపోయింది. ఏ జట్టునైతే అందరూ దారుణంగా ఎగతాళి చేశారో, అదే టీమ్ ఇప్పుడు ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ను శాసిస్తోంది. 17 ఏళ్ల పాటు ఒక్క ట్రోఫీ కూడా లేని బెంగుళూరు జట్టు, కేవలం ఒక్క ఏడాది వ్యవధిలోనే ఏకంగా రెండుసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే
ఆ పదం ఒకప్పుడు పెద్ద జోక్
బెంగళూరు టీమ్ అనగానే అందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చే డైలాగ్ ఈ సాలా కప్ నమ్దే. సోషల్ మీడియాలో ఈ డైలాగ్ మీద వచ్చినన్ని మీమ్స్ మరెక్కడా కనిపించవు. ప్రతి సీజన్ మొదట్లో కప్పు మనదే అంటూ బరిలోకి దిగడం, చివరికి ఫ్యాన్స్ను ఏడిపించడం రొటీన్ అయిపోయింది. ఒకానొక దశలో 49 రన్స్కే ఆలౌట్ అయినప్పుడు బెంగళూరు జట్టును చూసి ప్రత్యర్థి అభిమానులు ఓ రేంజ్లో నవ్వుకున్నారు. ఈ టీమ్ ఇక ఎప్పటికీ కప్పు కొట్టలేదని, వాళ్లకు ఆ అదృష్టం లేదని క్రికెట్ పండితులు సైతం ఫిక్స్ అయిపోయారు.
𝘾.𝙃.𝘼.𝙈.𝙋.𝙄.𝙊.𝙉.𝙎 🏆🏆@RCBTweets have done it again ❤️
— IndianPremierLeague (@IPL) May 31, 2026
అసలైన మ్యాజిక్ మొదలైంది అక్కడే
ఎన్నిసార్లు ఓడినా, ఎంతమంది ట్రోల్ చేసినా సగటు బెంగళూరు అభిమాని మాత్రం ఆశ వదులుకోలేదు. కనీసం తమ ఫేవరెట్ ఆటగాడు విరాట్ కోహ్లీ కోసమైనా ఒక్కసారి ట్రోఫీ గెలవాలని ఫ్యాన్స్ అంతా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నారు. ఇక అభిమానులకు కిక్కిచ్చేలా 2025 జూన్ 4వ తేదీన బెంగళూరు జట్టు తమ మొదటి ఐపీఎల్ టైటిల్ను ముద్దాడింది. సరిగ్గా 18 ఏళ్ల నిరీక్షణ తర్వాత వచ్చిన ఆ గెలుపు అభిమానులకు ఎంతో కిక్ ఇచ్చింది. విరాట్ కోహ్లీ జెర్సీ నెంబర్ కూడా 18 కావడంతో ఈ సెంటిమెంట్ అభిమానుల ఎమోషన్ను మరింత పెంచేసింది.
— IndianPremierLeague (@IPL) May 31, 2026
గాలివాటం అన్న వాళ్లకు గట్టి కౌంటర్
తొలిసారి బెంగళూరు కప్పు కొట్టగానే కొందరు కావాలనే నెగెటివ్ కామెంట్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. ఏదో అదృష్టం బాగుండి ఫ్లూక్లో కప్పు కొట్టారని, మళ్లీ వాళ్లు గెలిచే ఛాన్స్ లేదని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేశారు. కానీ ఈ విమర్శలను బెంగళూరు ఆటగాళ్లు చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నారు. తమ గెలుపు గాలివాటం కాదని నిరూపించేందుకు 2026 సీజన్ కోసం గ్రౌండ్లో చెమటోడ్చారు. తమను విమర్శించిన వాళ్ల నోళ్లు మూయించాలంటే మాటలతో కాదు, గ్రౌండ్లో ఆటతోనే సమాధానం చెప్పాలని వాళ్లు గట్టిగా ఫిక్స్ అయ్యారు.
వరుసగా రెండోసారి ఫైనల్ ఫైట్
𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗿𝗼𝘄𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗠𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁 🏆
— IndianPremierLeague (@IPL) May 31, 2026
BCCI President Mr. Mithun Manhas (@MithunManhas) & BCCI Hon. Secretary Mr. Devajit Saikia (@lonsaikia) present the coveted #TATAIPL 2026 Trophy to captain Rajat Patidar as @RCBTweets claim their second consecutive title 👏#Final |… pic.twitter.com/Hwl0NjJ6Hn
విరాట్ విన్నింగ్ సిక్సర్
గుజరాత్తో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్లో విరాట్ కోహ్లీ కొట్టిన ఆ విన్నింగ్ షాట్ ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే ఒక ఐకానిక్ మూమెంట్గా నిలిచిపోతుంది. తన బ్యాట్ నుంచి ఆ బంతి గాల్లోకి లేవగానే స్టేడియంతో పాటు టీవీల ముందు ఉన్న కోట్లాది మంది ఫ్యాన్స్ ఎగిరి గంతేశారు. బంతి బౌండరీ లైన్ దాటగానే బెంగళూరు అభిమానులు వీధుల్లోకి వచ్చి టపాసులు కాలుస్తూ సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఎవరి కోసమైతే ఇన్నాళ్లు కప్పు రావాలని కోరుకున్నారో, అదే ఆటగాడి చేతుల మీదుగా మ్యాచ్ ముగియడం అభిమానులకు ఎక్కడలేని ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చింది.
ఇకపై బెంగళూరు అంటే ఎప్పుడూ ఓడిపోయే జట్టు కాదు, లీగ్ను శాసించే ఛాంపియన్ టీమ్ అని వాళ్లు ప్రూవ్ చేశారు. దశాబ్దంన్నర పాటు ఫ్యాన్స్ పడ్డ కన్నీళ్లు, అవమానాలు ఈ రెండు వరుస ట్రోఫీల ముందు పూర్తిగా మాయమైపోయాయి. ఎన్నిసార్లు ఓడినా, ఎంతమంది ఎగతాళి చేసినా తమ జట్టు మీద నమ్మకం పెట్టుకుని అండగా నిలబడ్డ అభిమానుల ఓపికకు దక్కిన అసలైన బహుమతి ఇది. జట్టు ఆట తీరు ఇలానే కొనసాగితే వచ్చే సీజన్ కప్ కూడా బెంగుళూరు జట్టుదే అని ఫ్యాన్స్ సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
