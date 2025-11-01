ETV Bharat / sports

టీమ్ఇండియాకు భారీ బొనాంజా- వరల్డ్​కప్ గెలిస్తే రూ.125 కోట్లు ఇవ్వనున్న BCCI!

వరల్డ్​కప్ ఫైనల్​కు అంతా సిద్ధం- టీమ్ఇండియాకు బీసీసీఐ భారీ బొనాంజా!

World Cup Prize Money
World Cup Prize Money (Source : PTI)
World Cup 2025 Final : 2025 మహిళల వన్డే వరల్డ్ కప్​ ఫైనల్​కు సర్వం సిద్ధమవుతోంది. నవీ ముంబయి వేదికగా భారత్- సౌతాఫ్రితా జట్లు ఆదివారం టైటిల్ ఫైట్​లో పోటీపడనున్నాయి. ఎవరు నెగ్గినా ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ట్రోఫీని అందుకోవడం తొలిసారి కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇరుజట్లు తీవ్రంగా ప్రాక్టీస్​ చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో భారత క్రికెట్ బోర్డు బీసీసీఐ టీమ్ఇండియా మహిళల జట్టుకు భారీ బొనాంజా ప్రకటించే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

రూ.125 కోట్ల ప్రైజ్​మనీ
గతేడాది బర్బడోస్ వేదికగా రోహిచ్ శర్మ నాయకత్వంలోని భారత పురుషుల జట్టు టీ20 వరల్డ్​కప్​ విశ్వ విజేతగా నిలిచింది. దాదాపు 17ఏళ్ల తర్వాత పొట్టి కప్పు సాధించడంతో టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లతోపాటు భారత్​లో సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. ఈ సంబరాలను డబుల్ చేస్తూ అప్పుడు బీసీసీఐ పురుషుల జట్టుకు రూ.125 కోట్లు భారీ నజరానా ప్రకటించింది. కోచింగ్ స్టాఫ్, మెడికల్ స్టాఫ్ అందరికీ ప్రైజ్​ మనీ ఇచ్చింది.

కాగా, రేపు జరగనుంది కూడా బిగ్ ఫైట్. ఈ మెగాటోర్నీలో భారత్ నెగ్గితే మహిళల జట్టుకు కూడా రూ.125 కోట్లకు తగ్గకుండా అంతే మొత్తంలో ప్రైజ్​మనీని ఇవ్వాలని బీసీసీఐ ఆలోచిస్తున్నట్లు క్రీడా వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. క్రికెట్​లో పురుషులు, మహిళల జట్లకు బేధం చూపించకుండా ఇద్దరికీ 'సమాన వేతనం' అందించాలని బీసీసీఐ అప్పటి సెక్రటరీ, ఐసీసీ ప్రస్తుత ఛైర్మన్ జై షా ప్రతిపాదించారు. ఈ క్రమంలోనే ఇప్పుడు మహిళల జట్టు వరల్డ్​కప్ నెగ్గితే వీళ్లకూ కూడా భారీ మొత్తంలో నజరానా అందించాలని యోచిస్తోంది.

'పురుషులు, మహిళల జట్లకు సమాన వేతనం అందించాలనే ప్రతిపాదనకు బీసీసీఐ మద్దతుగానే ఉంటుంది. అందుకే మహిళల జట్టు ప్రపంచకప్​ నెగ్గితే వాళ్లకు కూడా పురుషుల జట్టుకు ఇచ్చినట్లుగానే సమానంగా ప్రైజ్​మనీ అందించాలన్న చర్చ చాలాసార్లు జరిగింది. మన అమ్మాయిలు నెగ్గితే, పురుషులకు ఇచ్చిన రివార్డ్​కు ఏ మాత్రం తక్కువగా ఉండదు. అయితే ఫైనల్​కు ముందే ఈ ప్రకటన చేయడం సరైంది కాదు' అని బోర్డు మెంబర్ ఒకరు మీడియాకు చెప్పారు.

అప్పుడు రూ.50 లక్షలు
కాగా, మహిళల జట్టు 2017 వరల్డ్​కప్​లో ఫైనల్​లో ఇంగ్లాండ్​తో ఓడింది. దీంతో రన్నరప్​తో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. అయితే అప్పుడు కూడా బీసీసీఐ మహిళల జట్టుకు రివార్డ్ అందించింది. జట్టులోని ప్రతీ ప్లేయర్​కు రూ.50 లక్షల ప్రైజ్​మనీ అందించింది. అప్పటి హెడ్ కోచ్ తుషార్ ఆరోథే, సపోర్టింగ్ స్టాఫ్​కు కూడా రివార్డ్ ఇచ్చింది.

