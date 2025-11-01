టీమ్ఇండియాకు భారీ బొనాంజా- వరల్డ్కప్ గెలిస్తే రూ.125 కోట్లు ఇవ్వనున్న BCCI!
వరల్డ్కప్ ఫైనల్కు అంతా సిద్ధం- టీమ్ఇండియాకు బీసీసీఐ భారీ బొనాంజా!
Published : November 1, 2025 at 4:30 PM IST
World Cup 2025 Final : 2025 మహిళల వన్డే వరల్డ్ కప్ ఫైనల్కు సర్వం సిద్ధమవుతోంది. నవీ ముంబయి వేదికగా భారత్- సౌతాఫ్రితా జట్లు ఆదివారం టైటిల్ ఫైట్లో పోటీపడనున్నాయి. ఎవరు నెగ్గినా ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ట్రోఫీని అందుకోవడం తొలిసారి కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇరుజట్లు తీవ్రంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో భారత క్రికెట్ బోర్డు బీసీసీఐ టీమ్ఇండియా మహిళల జట్టుకు భారీ బొనాంజా ప్రకటించే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
రూ.125 కోట్ల ప్రైజ్మనీ
గతేడాది బర్బడోస్ వేదికగా రోహిచ్ శర్మ నాయకత్వంలోని భారత పురుషుల జట్టు టీ20 వరల్డ్కప్ విశ్వ విజేతగా నిలిచింది. దాదాపు 17ఏళ్ల తర్వాత పొట్టి కప్పు సాధించడంతో టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లతోపాటు భారత్లో సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. ఈ సంబరాలను డబుల్ చేస్తూ అప్పుడు బీసీసీఐ పురుషుల జట్టుకు రూ.125 కోట్లు భారీ నజరానా ప్రకటించింది. కోచింగ్ స్టాఫ్, మెడికల్ స్టాఫ్ అందరికీ ప్రైజ్ మనీ ఇచ్చింది.
కాగా, రేపు జరగనుంది కూడా బిగ్ ఫైట్. ఈ మెగాటోర్నీలో భారత్ నెగ్గితే మహిళల జట్టుకు కూడా రూ.125 కోట్లకు తగ్గకుండా అంతే మొత్తంలో ప్రైజ్మనీని ఇవ్వాలని బీసీసీఐ ఆలోచిస్తున్నట్లు క్రీడా వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. క్రికెట్లో పురుషులు, మహిళల జట్లకు బేధం చూపించకుండా ఇద్దరికీ 'సమాన వేతనం' అందించాలని బీసీసీఐ అప్పటి సెక్రటరీ, ఐసీసీ ప్రస్తుత ఛైర్మన్ జై షా ప్రతిపాదించారు. ఈ క్రమంలోనే ఇప్పుడు మహిళల జట్టు వరల్డ్కప్ నెగ్గితే వీళ్లకూ కూడా భారీ మొత్తంలో నజరానా అందించాలని యోచిస్తోంది.
Two nations. One dream 🇮🇳🇿🇦— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) November 1, 2025
Harmanpreet Kaur and Laura Wolvaardt stand on the precipice of #CWC25 history 🏆 pic.twitter.com/NzrfhYBCCh
'పురుషులు, మహిళల జట్లకు సమాన వేతనం అందించాలనే ప్రతిపాదనకు బీసీసీఐ మద్దతుగానే ఉంటుంది. అందుకే మహిళల జట్టు ప్రపంచకప్ నెగ్గితే వాళ్లకు కూడా పురుషుల జట్టుకు ఇచ్చినట్లుగానే సమానంగా ప్రైజ్మనీ అందించాలన్న చర్చ చాలాసార్లు జరిగింది. మన అమ్మాయిలు నెగ్గితే, పురుషులకు ఇచ్చిన రివార్డ్కు ఏ మాత్రం తక్కువగా ఉండదు. అయితే ఫైనల్కు ముందే ఈ ప్రకటన చేయడం సరైంది కాదు' అని బోర్డు మెంబర్ ఒకరు మీడియాకు చెప్పారు.
అప్పుడు రూ.50 లక్షలు
కాగా, మహిళల జట్టు 2017 వరల్డ్కప్లో ఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్తో ఓడింది. దీంతో రన్నరప్తో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. అయితే అప్పుడు కూడా బీసీసీఐ మహిళల జట్టుకు రివార్డ్ అందించింది. జట్టులోని ప్రతీ ప్లేయర్కు రూ.50 లక్షల ప్రైజ్మనీ అందించింది. అప్పటి హెడ్ కోచ్ తుషార్ ఆరోథే, సపోర్టింగ్ స్టాఫ్కు కూడా రివార్డ్ ఇచ్చింది.