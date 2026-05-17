ఫైనల్లో ఓడిన సాత్విక్- చిరాగ్ జోడీ- భారత్కు నిరాశ
థాయ్లాండ్ ఓపెన్- బ్యాడ్మింటన్ మెన్స్ డబుల్స్లో భారత్ జోడీకి నిరాశ- రన్నరప్తో సరిపెట్టుకున్న సాత్విక్- చిరాగ్ శెట్టి
Published : May 17, 2026 at 1:39 PM IST
Thailand Open Badminton Final : థాయ్లాండ్ ఓపెన్ సూపర్ 500 బ్యాడ్మింటన్లో సాత్విక్ సాయిరాజ్- చిరాగ్ శెట్టి జోడీకి ఫైనల్లో ఓటమి ఎదురైంది. భారీ అంచనాలతో బరిలో దిగిన భారత ద్వయం ఫైనల్లో పరాజయం చవిచూసింది. ఇండోనేసియా జోడీ మార్టిన్- కమాండోను ఢీ కొట్టి భారత జోడీ 12-21, 23-25 తేడాతో ఓడిపోయి రన్నరప్తో సరిపెట్టుకుంది.
కాగా, 2019, 2024 సీజన్లలో టైటిళ్లు నెగ్గిన సాత్విక్- చిరాగ్ శెట్టి జోడీ ఈసారి కూడా అదే ఫలితం రిపీట్ చేస్తుందని అభిమానులు ఆశించారు. కానీ, ఫైనల్లో ప్రత్యర్థుల నుంచి తీవ్ర పోటీ ఎదురైంది. దీంతో వరుస రౌండ్లలో ఓడిపోయింది.
Second-place finish in Thailand 🥈— BAI Media (@BAI_Media) May 17, 2026
A tough result for the boys despite them giving it their all. Time to take in the positives and bounce back stronger! 💪 pic.twitter.com/S7SvinrKq6