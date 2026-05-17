ఫైనల్​లో ఓడిన సాత్విక్- చిరాగ్ జోడీ- భారత్​కు నిరాశ

థాయ్​లాండ్ ఓపెన్- బ్యాడ్మింటన్ మెన్స్ డబుల్స్​లో భారత్ జోడీకి నిరాశ- రన్నరప్​తో సరిపెట్టుకున్న సాత్విక్- చిరాగ్ శెట్టి

Published : May 17, 2026 at 1:39 PM IST

Thailand Open Badminton Final : థాయ్​లాండ్ ఓపెన్ సూపర్ 500 బ్యాడ్మింటన్​లో సాత్విక్ సాయిరాజ్- చిరాగ్ శెట్టి జోడీకి ఫైనల్​లో ఓటమి ఎదురైంది. భారీ అంచనాలతో బరిలో దిగిన భారత ద్వయం ఫైనల్​లో పరాజయం చవిచూసింది. ఇండోనేసియా జోడీ మార్టిన్- కమాండోను ఢీ కొట్టి భారత జోడీ 12-21, 23-25 తేడాతో ఓడిపోయి రన్నరప్​తో సరిపెట్టుకుంది.

కాగా, 2019, 2024 సీజన్లలో టైటిళ్లు నెగ్గిన సాత్విక్- చిరాగ్ శెట్టి జోడీ ఈసారి కూడా అదే ఫలితం రిపీట్ చేస్తుందని అభిమానులు ఆశించారు. కానీ, ఫైనల్​లో ప్రత్యర్థుల నుంచి తీవ్ర పోటీ ఎదురైంది. దీంతో వరుస రౌండ్లలో ఓడిపోయింది.

