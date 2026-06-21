అట్టహాసంగా ఆరంభమైన TG 20 లీగ్- తమన్ స్పెషల్ షో అదుర్స్- భట్టి, విజయ్ హాజరు
టీజీ-20 గ్రామీణ క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించే మంచి కార్యక్రమన్న భట్టి విక్రమార్క- టీజీ- 20లో భాగస్వామ్యం అవడం తనకు చాలా సంతోషంగా ఉందన్న రౌడీబాయ్ విజయ్ దేవరకొండ
Published : June 21, 2026 at 7:42 PM IST
TG20 LEAGUE OPENING CEREMONY : హైదరాబాద్ క్రికెట్ సంఘం (హెచ్సీఏ) ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న టీజీ20 లీగ్ తొలి సీజన్ ఆరంభ వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. తెలంగాణలో యువ క్రికెటర్ల ప్రతిభను వెలుగులోకి తీసుకురావడం, వారిని ఐపీఎల్, టీమ్ఇండియా వైపు నడిపించడమే లక్ష్యంగా దీన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరిగిన వేడుకలకు తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క హాజరయ్యారు. ఈ వేడుకల్లో టీజీ20 బ్రాండ్ అంబాసిడర్ విజయ్ దేవరకొండ, మాజీ క్రికెటర్ వీవీఎస్ లక్ష్మణ్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. సంగీత దర్శకుడు తమన్ ప్రత్యేక ప్రదర్శన ఆద్యంతం ఆకట్టుకుంది.
టీజీ- 20లో భాగస్వామ్యం అవడం తనకు చాలా సంతోషంగా ఉందని రౌడీబాయ్ విజయ్ దేవరకొండ అన్నారు. "ఒకప్పుడు క్రికెట్లో హైదరాబాద్ నుంచి తక్కువ మంది ఉండేవాళ్లు. హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్లిన వీవీఎస్ లక్ష్మణ్ను చూసి గర్వపడేవాళ్లం. హైదరాబాద్లో ఇలాంటి లీగ్ జరగడం వల్ల ఎంతో మందికి అవకాశం వస్తుంది" అని పేర్కొన్నారు.
టీజీ-20 గ్రామీణ క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించే మంచి కార్యక్రమం. ప్రభుత్వం నుంచి టీజీ- 20కి పూర్తి సహకారం ఉంటుంది. నైపుణ్యం కలిగిన గ్రామీణ యువకులకు ఇదొక మంచి అవకాశం. ప్రతి ఒక్కరు క్రీడా స్ఫూర్తితో ముందుకెళ్లాలి. ప్రభుత్వం, సీఎం రేవంత్రెడ్డి క్రీడలకు పెద్ద పీట వేశారు. ఇంతకుముందు, ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడు మెస్సీని ఇదీ స్టేడియంకు తీసుకొచ్చాం. ఇప్పుడు, ప్రపంచస్థాయి స్పోర్ట్స్ వర్సిటీని తీసుకురాబోతున్నాం."
- భట్టి విక్రమార్క, తెలంగాణ ఉపముఖ్యమంత్రి
ఇక, హెచ్సీఏ ప్రతినిధులు, లీగ్లో భాగమైన ఎనిమిది ఫ్రాంఛైజీల కెప్టెన్లు, ఆటగాళ్లు, సెలబ్రేషన్స్లో పాల్గొన్నారు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ ప్రత్యేక ప్రదర్శన ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. తెలంగాణ సంస్కృతి ఉట్టిపడేలా వివిధ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. అనంతరం లేజర్ షో, క్రాకర్స్ షో ఉంటాయి. ప్రారంభోత్సవం తర్వాత 7.15కి పాలమూరు స్ట్రైకర్స్, అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ మధ్య తొలి మ్యాచ్ మొదలుకానుంది. ఇదిలా ఉండగా, టీజీ-20 మ్యాచ్ కోసం 180 మంది పోలీసులతో భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు అధికారులు.