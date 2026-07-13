TG20 : రోహిత్ శర్మ మూమెంట్ను రీ క్రియెట్ చేసిన అభిరథ్- విన్నర్, రన్నర్లకు భారీ ప్రైజ్మనీ
TG 20 ఛాంపియన్లుగా హైదరాబాద్ జట్టు- విన్నర్, రన్నర్లకు భారీ ప్రైజ్మనీ- టోర్నీ టాప్ పర్ఫార్మర్లు వీళ్లే!
Published : July 13, 2026 at 12:56 AM IST
TG20 League 2026 : తెలంగాణ టీజీ 20 క్రికెట్ లీగ్ తొలి సీజన్ విజేతగా హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ నిలిచింది. ఆదివారం ఉప్పల్ వేదికగా అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్తో జరిగిన ఫైనల్లో 6 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. ఖమ్మం నిర్దేశించిన 158 పరుగుల టార్గెట్ను హైదరాబాద్ 17.4 ఓవర్లలో ఛేదించి ఛాంపియన్గా నిలిచింది. అయితే ఈ టోర్నీని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించిన హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ భారీ ప్రైజ్మనీ అందించింది. విన్నర్ హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్తోపాటు, రన్నరప్గా నిలిచిన ఖమ్మం జట్టు కూడా నగదు బహుమతి అందుకుంది.
ఫైనల్ ప్రైజ్మనీ
విజేతగా నిలిచిన హైదరాబాద్ జట్టుకు రూ.1 కోటి నజరానా అందింది. తెలంగాణ గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా, ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క ఈ చెక్ను కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డికి అందించారు. అనంతరం టీజీ 20 తొలి సీజన్ ట్రోఫీని అభిరథ్ అందుకున్నాడు. దీంతో హైదరాబాద్ ప్లేయర్ల సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి.
రోహిత్ శర్మ స్టైల్లో
2024 టీ20 వరల్డ్కప్ అందుకున్న సమయంలో టీమ్ఇండియా అప్పటి కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ అనుసరించిన మూమెంట్ను తాజాగా ఈ ఛాంపియన్స్ కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి రీ క్రియేట్ చేశారు. అచ్చం అదే స్టైల్లో నడుస్తూ ట్రోఫీని తన టీమ్మెంబర్లకు అందించాడు. సిక్సర్ మార్ సీటీ మార్ అంటూ ప్లేయర్లు ట్రోఫీని ముద్దాడుతూ సంబరాలు చేసుకున్నారు.
The crown found its way home.#HyderabadEChampions #TG20 #AnvitaKhammamAces #Cricket #Final pic.twitter.com/jgKdcpbrU8— Hyderabadechampions (@HydeChampions) July 12, 2026
సెలబ్రేషన్స్లో ఓనర్లు
ఈ సంబరాల్లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ యాజమాన్యం, మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్, ఈటీవీ భారత్ డైరెక్టర్ బృహతి, ఈటీవీ డైరెక్టర్ సుజయ్, దివిజ కూడా సెలబ్రేషన్స్లో పాల్గొన్నారు. ఆటగాళ్లతో కలిసి ఫొటోలకు ఫోజులిచ్చారు. అంతకుముందు రన్నరప్ రూ.50 లక్షల చెక్కును ఖమ్మం టీమ్ కెప్టెన్ చామ సి మిలింద్ అందుకున్నాడు.
టోర్నీ ప్రైజ్లు
- విన్నర్ (హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్)- రూ.1 కోటి
- రన్నరప్ (అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్)- రూ.50 లక్షలు
- ఆరెంజ్ క్యాప్ - అభిరథ్ రెడ్డి (హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్) - 549 పరుగులు
- పర్పుల్ క్యాప్ - అజయ్ దేవ్ గౌడ్ (హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్)- 21 వికెట్లు
- ఫైనల్లో ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ - యశ్వీర్ గౌడ్ (హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్) -3 వికెట్ల ప్రదర్శన