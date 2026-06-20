ETV Bharat Exclusive : 'ఈ ఛాంపియన్స్ టీమ్ బాగుంది- జట్టు కోసం 100 శాతం బెస్ట్ ఇస్తా!'- యశ్వీర్ గౌడ్
టీజీ20 లీగ్ టోర్నమెంట్- హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ప్లేయర్ యశ్వీర్ గౌడ్ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ- ఫాస్ట్ బౌలర్ నుంచి స్పిన్నర్గా మారిన క్రికెట్ ప్రయాణంపై ఈటీవీ భారత్ అందిస్తున్న కథనం ఇది!
Published : June 20, 2026 at 5:32 PM IST
Hyderabad E Champions Yashveer Goud WIth ETV Bharat : తెలంగాణలో ఫ్రాంచైజీ మోడల్లో వస్తున్న టీ20 టోర్నమెంట్ టీజీ20 లీగ్ కోసం క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. జూన్ 21 నుంచి జులై 12 వరకు ఉప్పల్లోని రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో ఈ లీగ్ జరగనుంది. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ టోర్నమెంట్లో మొత్తం ఎనిమిది ఫ్రాంచైజీ జట్లు పోటీ పడుతున్నాయి. ఇందులో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టును ఉషోదయ ఎంటర్ప్రైజెస్ ద్వారా రామోజీ గ్రూప్ కొనుగోలు చేసింది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక లీగ్లో హైదరాబాద్ టీమ్ తరఫున ఆడుతున్న యువ సంచలనం యశ్వీర్ గౌడ్ ప్రత్యేకంగా ఈటీవీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పలు ఆసక్తికరమైన విషయాలను షేర్ చేసుకున్నాడు. ఆ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం!
ఈటీవీ భారత్: మీ క్రికెట్ జర్నీ ఎలా ప్రారంభమైంది? ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎలా ఉండేది?
యశ్వీర్ గౌడ్: చిన్నప్పుడు ఆరేడేళ్ల వయసులో గల్లీ క్రికెట్ ఆడుతూ ఇంట్లో ట్యూబ్ లైట్లు పగలగొట్టేవాడిని. అది చూసి ఇంట్లో వాళ్లు నన్ను సమ్మర్ క్యాంప్లో చేర్పించారు. ఎనిమిదేళ్ల వయసులో డానియెల్స్ క్రికెట్ అకాడమీలో చేరాను. కమలేష్ సర్ నా మొదటి కోచ్. నా కెరీర్లో తల్లిదండ్రుల సపోర్ట్ ఎంతో ఉంది. ఉదయం ఐదు గంటలకే నాన్న నన్ను ప్రాక్టీస్ కోసం గ్రౌండ్లో డ్రాప్ చేసేవారు.
ఈటీవీ భారత్: ఫాస్ట్ బౌలర్ నుంచి స్పిన్నర్గా మారడానికి కారణం ఏంటి?
యశ్వీర్ గౌడ్: నేను మొదట కుడి చేతితో ఫాస్ట్ బౌలింగ్ చేసేవాడిని. అయితే నాకు రెండు చేతులతో సమానమైన బలం ఉండటంతో కోచ్ సలహా మేరకు ఎడమ చేతివాటం స్పిన్ వైపు మళ్లాను. నా స్పిన్ గ్రిప్ విధానం వల్లే పిచ్పై బౌన్స్, టర్న్ రాబడుతున్నా. నా కెరీర్లో అండర్ 19 కూచ్ బెహార్ ట్రోఫీలో ఆడిన నా అరంగేట్రం మ్యాచ్ నాకు చాలా ఇష్టం. ఆ మ్యాచ్లో సెంచరీ చేయడంతో పాటు నాలుగు వికెట్లు తీసి అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచాను.
ఈటీవీ భారత్ : భవిష్యత్ లక్ష్యాలు ఏంటి? మీ టీమ్ స్లోగన్ ఏంటో చెప్తారా?
యశ్వీర్ గౌడ్: రాబోయే అండర్ 19 శ్రీలంక టూర్లో భారత జట్టు తరఫున అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇవ్వడమే నా ముందున్న లక్ష్యం. ఆ తర్వాత భారత సీనియర్ జట్టులో చోటు దక్కించుకోవడమే నా కోరిక. హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ తరఫున ఆడే ప్రతి మ్యాచ్లో వంద శాతం ఎఫర్ట్ పెట్టి జట్టును గెలిపించడానికి ప్రయత్నిస్తాను. మా జట్టు స్లోగన్ సిక్సర్ మార్ సీటీ మార్.
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