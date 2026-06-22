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ETV Bharat Exclusive : 'ఆ టూర్​లో నేనే టాప్ వికెట్ టేకర్- నా బౌలింగ్​తో సెమీఫైనల్ మ్యాచ్​ను టర్న్ చేశా'- ఈటీవీ భారత్​తో అజయ్​ గౌడ్

గ్రాండ్‌గా ప్రారంభమైన టీజీ20 లీగ్ - హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టులో అజయ్ దేవ్ గౌడ్- ఈటీవీ భారత్​కు ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన యువ బౌలింగ్ ఆల్‌రౌండర్

Ajay Dev Goud Interview
Ajay Dev Goud Interview (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 22, 2026 at 1:28 PM IST

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Ajay Dev Goud Interview With ETV Bharat : తెలంగాణలో టీజీ20 లీగ్ సందడి మొదలైపోయింది. ఆదివారం ఈ లీగ్ అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. అయితే ఈ మెగా టోర్నీలో తమ సత్తా చాటేందుకు హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు నెట్స్​లో చెమటోడ్చుతోంది. ఈ లీగ్​లో ఛాంపియన్స్ జట్టు తమ తొలి మ్యాచ్ జూన్ 23న పాలమూరుతో ఆడనుంది. ఈ క్రమంలో వేలంలో ఈ ఫ్రాంచైజీ దక్కించుకున్న తొలి ప్లేయర్ అజయ్ దేవ్ గౌడ్ పైన అంచనాలు గట్టిగానే ఉన్నాయి. అతను ప్రస్తుతం ప్రాక్టీస్‌లో బిజీగా ఉన్నాడు. ఈ బౌలింగ్ ఆల్‌రౌండర్ ఈటీవీ భారత్​కు ఇచ్చిన స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూలో తన క్రికెట్ ప్రయాణం, నాన్న కల, రాబోయే మ్యాచుల్లో తమ జట్టు ప్లాన్స్ గురించి ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు షేర్ చేసుకున్నాడు. వాటిపై ఓ లుక్కేస్తే!

ఈటీవీ భారత్ : హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ బ్రాండ్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహించడం ఎలా అనిపిస్తుంది?
అజయ్ దేవ్ గౌడ్ : నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. సొంత రాష్ట్రం తరఫున ఆడటం అందులోనూ హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ లాంటి ఫ్రాంచైజీకి వేలంలో తొలి ప్లేయర్‌గా సెలెక్ట్ అవ్వడం చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తోంది. ఇదొక గొప్ప అవకాశం.

ఈటీవీ భారత్ : మీ క్రికెట్ ప్రయాణానికి స్ఫూర్తి ఎవరు? ఆటను ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు?
అజయ్ దేవ్ గౌడ్ : మా నాన్నగారే నాకు స్ఫూర్తి. ఆయన కూడా క్రికెట్ ఆడేవారు కానీ పెద్ద స్థాయికి వెళ్లలేకపోయారు. నాన్న కలను నెరవేర్చాలనే ఉద్దేశంతోనే 2009లో నేను క్రికెట్ ఆడడం ప్రారంభించాను. మొదట్లో సరదాగా మొదలైనా ఆ తర్వాత ఆటపై ప్యాషన్ పెరిగింది. నా కెరీర్‌లో నాన్న నాకు అతిపెద్ద సపోర్ట్. ఆయనే నా బ్యాక్‌బోన్.

ఈటీవీ భారత్ : బౌలింగ్ ఆల్‌రౌండర్‌గా మీ బెస్ట్ మెమొరబుల్ ఇన్నింగ్స్ ఏంటి?
అజయ్ దేవ్ గౌడ్ : అండర్ 19 శ్రీలంక టూర్‌లో ఆడినప్పుడు నేను అత్యధిక వికెట్లు తీశాను. ఆ తర్వాత ఆసియా కప్‌లో బంగ్లాదేశ్‌తో జరిగిన సెమీఫైనల్ మ్యాచ్ నాకు బాగా గుర్తుంది. ఆ మ్యాచ్‌లో ఇద్దరు మెయిన్ బ్యాటర్ల వికెట్లు తీశాను. అక్కడే మ్యాచ్ టర్న్ అయింది. ఫైనల్​గా మేము ఆసియా కప్ గెలిచాము.

ఈటీవీ భారత్​తో ఈ ఛాంపియన్స్ ప్లేయర్ అజయ్ (Source : ETV Bharat)

ఈటీవీ భారత్ : టీజీ20 లీగ్ కోసం మీ టీమ్ ప్రాక్టీస్, ఫ్యూచర్ గోల్స్ ఎలా ఉన్నాయి?
అజయ్ దేవ్ గౌడ్ : మా ప్రాక్టీస్ చాలా బాగా జరుగుతోంది. టీమ్‌లో ప్లేయర్స్ అందరం బాగా కలిసిపోయాము. అఖిల్, గణేశ్ లాంటి ప్లేయర్స్ నాకు ముందు నుంచే తెలుసు కాబట్టి బాండింగ్ బాగుంది. ప్రతి మ్యాచ్ గెలిచి ఈ లీగ్‌లో ఛాంపియన్స్‌గా నిలవడమే మా టార్గెట్. బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ ఫీల్డింగ్ ఇలా అన్నింట్లోనూ నా వంద శాతం బెస్ట్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాను.

ఈటీవీ భారత్ : కోచింగ్ స్టాఫ్ సపోర్ట్ ఎలా ఉంది? మీ ఫ్రీ టైమ్ లో ఏం చేస్తారు?
అజయ్ దేవ్ గౌడ్ : నాకు అండర్ 16 నుంచే అనిరుధ్ సర్, ఆల్ఫీ సర్, నవీన్ సర్ తెలుసు. నా బలాలు వీక్‌నెస్ అన్నీ వాళ్లకి ఐడియా ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ల గైడెన్స్ బాగా హెల్ప్ అవుతోంది. ఇక ఫ్రీ టైమ్ దొరికితే సినిమాలు చూస్తాను పాటలు వింటాను. నాకు ట్రావెలింగ్ ఫుడ్ అంటే కూడా చాలా ఇష్టం. డైట్ ఫాలో అవుతూనే నచ్చిన ఫుడ్ తింటాను. నా డిగ్రీ కూడా కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు పూర్తి ఫోకస్ క్రికెట్ పైనే పెట్టాను.

ఈటీవీ భారత్ : క్రికెట్ లోకి రావాలనుకునే యంగ్ ప్లేయర్స్‌కు మీరిచ్చే సలహా ఏంటి?
అజయ్ దేవ్ గౌడ్ : ఫస్ట్ థింగ్ క్రికెట్ మీద ప్యాషన్ ఉండాలి. ఇష్టం లేకుండా ఏదీ చేయలేము. అలాగే పేరెంట్స్ సపోర్ట్ కూడా చాలా అవసరం. వయసుతో సంబంధం లేదు ఎప్పుడైనా స్టార్ట్ చేయొచ్చు కానీ గ్రౌండ్‌లో వంద శాతం ఎఫర్ట్ పెడితే కచ్చితంగా మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది. చివరగా మా హైదరాబాద్ టీమ్ స్లోగన్ సిక్సర్ మార్ సీటీ మార్ అంటూ అందరినీ అలరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం.

ఈటీవీ భారత్​తో ఈ ఛాంపియన్స్ ప్లేయర్ అజయ్ (Source : ETV Bharat)

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