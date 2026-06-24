TG20 లీగ్: హర్షిత్ శతకం- ఖమ్మంపై వరంగల్ వారియర్స్ విజయం
TG20 లీగ్లో వరంగల్ వారియర్స్ ఘన విజయం- ఖమ్మంపై ఐదు వికెట్ల తేడాతో గెలుపు
Anvita Khammam Vs Warangal Warriors (ETV Bharat)
Published : June 24, 2026 at 6:22 PM IST
Anvita Khammam Vs Warangal Warriors : TG20 లీగ్లో వరంగల్ వారియర్స్ ఘన విజయం సాధించింది. బుధవారం హైదరాబాద్ వేదికగా జరిగిన లీగ్ ఆరో మ్యాచ్లో ఖమ్మంపై ఐదు వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ జట్టు నిర్దేశించిన 203 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఓరుగల్లు కుర్రాళ్లు మరో 7 బంతులు మిగిలి ఉండగానే పూర్తి చేశారు.