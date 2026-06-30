టీజీ20 లీగ్: 133 పరుగుల తేడాతో- మెదక్పై ఘనవిజయం సాధించిన కరీంనగర్
రాదేశ్ సూపర్ సెంచరీ- మెదక్ ఫాల్కన్స్ను చిత్తుగా ఓడించిన కరీంనగర్ డైమండ్స్
Published : June 30, 2026 at 5:49 PM IST
TG 20 Karimnagar Vs Medak : టీజీ20 లీగ్లో భాగంగా మంగళవారం మెదక్ ఫాల్కన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో కరీంనగర్ డైమండ్స్ 133 పరుగుల భారీ తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. రాదేశ్ సెంచరీతో చెలరేగడంతో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన కరీంనగర్ భారీ స్కోరు సాధించగా, ఆ తర్వాత ఆ జట్టు బౌలర్లు సమిష్టిగా రాణించి మెదక్ ఫాల్కన్స్ను తక్కువ స్కోరుకే కుప్పకూల్చారు.
మెదక్ ఫాల్కన్స్తో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో మొదట టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన కరీంనగర్ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 232 పరుగుల భారీ స్కోరు చేసింది. ఇన్నింగ్స్ ఆరంభంలో ఓపెనర్ సాత్విక్ రెడ్డి (35; 18 బంతుల్లో 2 సిక్సర్లు, 4 ఫోర్లు) వేగంగా తమ జట్టుకు మంచి పునాది వేశాడు. అయితే తన్మయ్ అగర్వాల్ (11), రావురి శరణ్ (11) తక్కువ స్కోరుకే అవుట్ కావడంతో కరీంనగర్ జట్టు 58 పరుగులకే 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఇబ్బందుల్లో పడింది. అయితే నాలుగో డౌన్లో వచ్చిన రాహుల్ రాదేశ్ (101; 48 బంతుల్లో 8 సిక్సర్లు, 8 ఫోర్లు) విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్తో మెదక్ బౌలర్లను ఉతికి ఆరేశాడు. కేవలం 30 బంతుల్లోనే అర్ధ శతకాన్ని పూర్తి చేసుకున్న రాదేశ్, ఆ తర్వాత మరింతగా చెలరేగిపోయాడు. కేవలం మరో 16 బంతుల్లోనే సెంచరీ మార్కును దాటేశాడు. మరోవైపు చందన్ సహాని (56; 36 బంతుల్లో 3 సిక్సర్లు, 5 ఫోర్లు) అర్ధ శతకంతో రాదేశ్కు చక్కని సహకారం అందించాడు. రాదేశ్-చందన్ జోడీ నాల్గో వికెట్కు ఏకంగా 163 పరుగుల భారీ భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పి తమ జట్టును పటిష్ట స్థితికి చేర్చింది. ముఖ్యంగా ఇన్నింగ్స్ చివరి ఓవర్లలో వీరిద్దరూ భారీగా పరుగులు రాబట్టారు. అశ్విన్ రామ్ వేసిన 15వ ఓవర్లో రాదేశ్ నాలుగు సిక్సర్లు బాదాడు. రవితేజ, కార్తికేయ బౌలింగ్లోనూ పరుగుల వరద సృష్టించారు. సాయివరుణ్ వేసిన 19వ ఓవర్లో రెండు సిక్సర్లు బాదిన రాదేశ్ తన సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. కరీంనగర్ జట్టు చివరి 10 ఓవర్లలోనే ఏకంగా 147 పరుగులు పిండుకోవడం గమనార్హం. ఇక మెదక్ ఫాల్కన్స్ బౌలర్లలో సాయివరుణ్, కార్తికేయ, మధుకర్, రవితేజ చెరో వికెట్ చొప్పున తీశారు.
చేతులెత్తేసిన మెదక్ జట్టు
ఇక 233 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన మెదక్ ఫాల్కన్స్ జట్టు కరీంనగర్ బౌలర్ల ధాటికి చేతులెత్తేసింది. ఓపెనర్ ఇషాన్ శర్మ (0) మొదటి ఓవర్ ఐదో బంతికే హరీశ్ ఠాకూర్ చేతిలో క్లీన్ బౌల్డ్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన ఏ ఒక్క బ్యాటర్ కూడా క్రీజులో నిలదొక్కుకోలేకపోయారు. కరీంనగర్ బౌలర్లు కట్టుదిట్టమైన లైన్ అండ్ లెంగ్త్తో వరుస వికెట్లు పడగొట్టడంతో, మెదక్ ఫాల్కన్స్ జట్టు 18 ఓవర్లలో కేవలం 99 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. ఈ భారీ విజయంతో లీగ్లో కరీంనగర్ డైమండ్స్ తమ నెట్ రన్ రేట్ను భారీగా మెరుగుపరుచుకుని పాయింట్ల పట్టికలో ముందు దూసుకుపోతోంది. అజేయ శతకంతో జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన రాహుల్ రాదేశ్కు 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు దక్కింది.