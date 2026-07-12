ETV Bharat / sports

TG 20 ఫైనల్ ఫైట్- హైదరాబాద్ vs ఖమ్మం - తొలి ఛాంపియన్​ అయ్యేదెవరో?

నేడే టీజీ20 ఫైనల్- ఉప్పల్ స్టేడియంలో రాత్రి 7.15 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం- దెబ్బ తిన్న హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్‌పై రివెంజ్ తీర్చుకుంటుందా?

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 12, 2026 at 1:05 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

TG 20 League Final 2026 : హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ (HCA) ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న తొలి TG20 లీగ్ చివరి అంకానికి చేరుకుంది. జూన్ 21న ప్రారంభమైన ఈ ఫ్రాంచైజీ టోర్నీకి ఆదివారం జరిగే ఫైనల్‌తో తెరపడనుంది. ఉప్పల్‌లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియం వేదికగా జరిగే టైటిల్ పోరులో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్, అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ జట్లు తలపడనున్నాయి. లీగ్ దశ నుంచి నిలకడగా రాణించిన ఈ రెండు జట్లు ఇప్పుడు తొలి సీజన్ విజేతగా చరిత్రలో నిలవాలనే లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగుతున్నాయి. రాత్రి 7.15 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే ఈ మ్యాచ్‌పై తెలంగాణ అభిమానుల్లో భారీ ఆసక్తి నెలకొంది.

ఫైనల్‌కు ఇలా
లీగ్ దశలో వరుస విజయాలతో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ అజేయంగా ప్లేఆఫ్స్‌కు చేరింది. ఏడు మ్యాచ్‌ల్లోనూ విజయం సాధించి టోర్నీలో స్ట్రాంగెస్ట్ టీమ్‌గా నిలిచింది. అయితే తొలి క్వాలిఫయర్‌లో అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ చేతిలో 10 పరుగుల తేడాతో ఓటమి చవిచూడటంతో నేరుగా ఫైనల్ చేరే అవకాశాన్ని కోల్పోయింది. కానీ టోర్నీలో తొలిసారి దెబ్బతిన్న ఛాంపియన్స్​ క్వాలిఫయర్ 2లో అదిరె లెవెల్​లో కమ్​బ్యాక్ ఇచ్చింది. క్వాలిఫయర్- 2 లో కరీంనగర్ డైమండ్స్‌ను 8 వికెట్ల తేడాతో చిత్తుగా ఓడించి ఫైనల్ బెర్త్ ఖాయం చేసుకుంది.

మరోవైపు అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ లీగ్ దశలో 7 మ్యాచ్‌ల్లో 5 గెలిచి 2 ఓడింది. రెండో స్థానంతో ప్లేఆఫ్స్ చేరుకుంది. అక్కడ క్వాలిఫయర్- 1లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్‌ను ఓడించి తొలి ఫైనలిస్టుగా నిలిచింది. ఒత్తిడిని తట్టుకొని కీలక సమయంలో విజయాన్ని అందుకోవడంతో ఆ జట్టు ఆత్మవిశ్వాసం మరింత పెరిగింది.

చెరో మ్యాచ్ గెలిచిన జట్లు- ఫైనల్లో ఎవరిదో పైచేయి
ఈ సీజన్‌లో ఇరు జట్లు రెండు సార్లు తలపడ్డాయి. లీగ్ దశలో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ఏకంగా 56 రన్స్ తేడాతో ఖమ్మం జట్టును చిత్తు చేయగా, తొలి క్వాలిఫయర్‌లో అదే ఖమ్మం టీమ్ అద్భుతంగా పుంజుకొని 10 పరుగుల తేడాతో గెలిచి ప్రతీకారం తీర్చుకుంది. దీంతో ప్రస్తుతం 1-1తో ఉండగా ఆదివారం ఎవరు గెలుస్తారా అన్న ఉత్కంఠ నెలకొంది. క్వాలిఫయర్- 1లో ఎదురైన ఓటమికి రివెంజ్ తీర్చుకొని తొలి టైటిల్ ముద్దాడాలని హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు ఊవిళ్లూరుతుండగా, మరోసారి ఓటమి రుచి చూయించి కప్పు కొట్టాలని ఖమ్మం టీమ్ పట్టుదలతో ఉంది.

కెప్టెనే ఈ ఛాంపియన్స్ అతిపెద్ద బలం
హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ విజయాల్లో కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డినే ఇప్పటివరకు కీలక పాత్ర పోషించాడని చెప్పొచ్చు. టోర్నీలో ఆడిన 9 మ్యాచ్‌ల్లో 501 పరుగులు చేసి అత్యధిక పరుగుల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. 62.62 సగటుతో, 207.02 స్టైక్ రేట్‌తో బ్యాటింగ్ చేస్తూ ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై పూర్తి ఆధిపత్యం చెలాయించాడు. ఒక సెంచరీ, 4 అర్ధ శతకాలతో పాటు అత్యధిక ఫోర్లు (52), సిక్సర్లు (32) అతడి పేరిటే ఉన్నాయి.

అభిరథ్‌కు తోడుగా మరో ఓపెనర్ సాయి వికాస్ రెడ్డి కూడా ఫామ్​ అందుకోవడం ఈ ఛాంపియన్స్​కు శుభ పరిణామం. తొలి క్వాలిఫయర్‌లో అభిరథ్ ఒకే పరుగుకు ఔట్ అయినా, సాయి వికాస్ కేవలం 27 బంతుల్లోనే 69 పరుగులతో పోరాడాడు. మిడిలార్డర్‌లో గడుగు గణేశ్ కూడా అవసరమైన సమయంలో కీలక ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడాడు. ఫైనల్లో ఈ ముగ్గురు బ్యాటర్లు మరోసారి రాణించి, మిడిలార్డర్‌లో మిగతా వారి నుంచి కూడా చక్కటి సహకారం అందితే హైదరాబాద్ భారీ స్కోరు చేసే అవకాశం ఉంది.

బౌలింగ్‌లో అజయ్ దేవ్ గౌడ్ 19 వికెట్లతో టోర్నీలో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్‌గా నిలిచాడు. అయితే గత కొన్ని మ్యాచ్‌ల్లో ఆశించిన స్థాయిలో రాణించకపోయినా ఫైనల్లో తన మునుపటి ఫాం అందుకోవాలని జట్టు భావిస్తోంది. ప్రణవ్ వర్మ, షణ్ముఖ అశ్విన్ కూడా కీలక పాత్ర పోషించాల్సి ఉంటుంది. వీరు వరుసగా 12, 10 చొప్పున వికెట్లు తీశారు.

హిమతేజ లేకపోవడం ఖమ్మం జట్టుకు ఎదురుదెబ్బ!
అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్‌ తరఫున బ్యాటింగ్‌లో అద్భుతంగా రాణిస్తూ వచ్చిన కొడిమెల హిమతేజ ఫైనల్‌లో ఆడకపోవడం ఆ జట్టుకు పెద్ద ఎదురుదెబ్బగా చెప్పొచ్చు. టోర్నీలో 7 మ్యాచ్‌ల్లో 431 రన్స్‌తో టోర్నీలో రెండో టాప్ స్కోరర్‌గా ఉన్న హిమతేజ- BCCI అండర్ 25 ఎమర్జింగ్ మెన్స్ టోర్నీలో పాల్గొనేందుకు బెంగళూరుకు వెళ్లాడు. దీంతో ఫైనల్‌కు అందుబాటులో ఉండే అవకాశాల్లేవు. అతడి గైర్హాజరీ ఖమ్మం బ్యాటింగ్‌పై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.

అయితే తొలి క్వాలిఫయర్‌లో కేవలం 34 బంతుల్లోనే 76 రన్స్‌తో మ్యాచ్‌ను మలుపుతిప్పిన మికిల్ జైస్వాల్‌పై ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ఉంది. బౌలింగ్‌లో చూస్తే వేద్ రెడ్డి 14 వికెట్లతో ఆకట్టుకోగా, 10 వికెట్లు తీసి బ్యాటింగ్‌లోనూ రాణిస్తూ కెప్టెన్ సీవీ మిలింద్ ఆల్‌రౌండ్ ప్రదర్శన కనబరిచాడు.

ఒత్తిడి జయించినోళ్లే కింగ్ మేకర్!
హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ విభాగాల్లో బలంగా కనిపిస్తోంది. అయితే నాకౌట్ మ్యాచ్‌ల్లో ఒత్తిడిని ఎలా ఎదుర్కొంటారన్నదే అసలు పరీక్ష. ఇక్కడే హైదరాబాద్ రంజీ జట్టు తరఫున ఎన్నో మ్యాచ్‌లు ఆడి, కీలక సమయాల్లో బ్యాటింగ్, బౌలింగ్‌తో రాణించిన కెప్టెన్ మిలింద్ అనుభవం వారికి కలిసొచ్చే అవకాశం ఉంది. తొలి క్వాలిఫయర్‌లో చేసినట్లే మరోసారి ఖమ్మం జట్టు సమష్టిగా రాణిస్తే ఫలితం మారే అవకాశాన్ని కొట్టిపారేయలేం.

మ్యాచ్‌కు ముందు గ్రాండ్ సెలబ్రేషన్స్
ఫైనల్ మ్యాచ్‌ను కేవలం క్రికెట్ మ్యాచ్‌లా కాకుండా ఓ వేడుకలా నిర్వహించేందుకు హెచ్‌సీఏ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. సాయంత్రం 5.30 గంటల నుంచే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆస్కార్ అవార్డ్ గెలిచిన 'నాటు నాటు' సాంగ్ పాడిన సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ లైవ్ పెర్ఫామెన్స్ ఇవ్వనున్నారు. తెలంగాణ పర్యటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో బోనాలు, బతుకమ్మ, కోలాటం, లంబాడి నృత్యం, ఒగ్గు డోలు వంటి జానపద కళారూపాలు ప్రేక్షకుల్ని అలరించనున్నాయి. ఇన్నింగ్స్ విరామం సమయంలో లేజర్ షో, సౌండ్ అండ్ లైట్ షో, బాణసంచా ప్రదర్శన కూడా ఏర్పాటు చేశారు. టీజీ20 బ్రాండ్ అంబాసిడర్, నటుడు విజయ్ దేవరకొండ ముఖ్య అతిథిగా హాజరుకానున్నారు.

తొలి ఛాంపియన్ ఎవరు?
ఒకవైపు టోర్నీ మొత్తం అద్భుత ప్రదర్శనతో దూసుకొచ్చిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్- మరోవైపు కీలక సమయంలో బలమైన ప్రత్యర్థిని ఓడించి ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉన్న అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్. రెండు జట్లూ ఇప్పటికే ఒకదానిపై మరొకటి గెలిచి సత్తా చాటాయి. ఇప్పుడు మిగిలింది ఒక్క మ్యాచే. ఇందులో గెలిచే జట్టు ట్రోఫీని దక్కించుకోవడమే కాదు టీజీ20 చరిత్రలో తొలి ఛాంపియన్‌గా నిలిచిపోనుంది.

జట్లు అంచనా

హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్: అభిరథ్ రెడ్డి (కెప్టెన్), సాయి వికాస్ రెడ్డి, అన్విత్ రెడ్డి, గడుగు గణేశ్, ప్రణవ్ వర్మ, వైష్ణవ్ రెడ్డి, అజయ్ దేవ్ గౌడ్, పి. అర్వింద్ (వికెట్ కీపర్), దేవ్ మెహ్తా, అఖిల్ రాథోడ్, షణ్ముఖ అశ్విన్, శ్రీకాంత్, నితిన్ నాయక్, యశ్వీర్ గౌడ్

అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్- వాఫి డైమండ్ కచ్చి, జీఎస్కే రెడ్డి, పారస్ రాజ్, మికిల్ జైస్వాల్, ప్రతీక్ రెడ్డి (వికెట్ కీపర్), చామ వి మిలింద్ (కెప్టెన్), సహేంద్ర మల్లు, షేక్ అజహర్, విద్యానంద రెడ్డి, వేద్ రెడ్డి, హర్షిత్ సాయి వై, మేఘావత్ నాయక్, మహేశ్ విప్పర్ల, సాకేత్ ధాత్రక్, మయాంక్ గుప్తా

TAGGED:

TG 20 LEAGUE FINAL
HYDERABAD VS KHAMMAM FINAL MATCT
TG20 FINAL MATCH DATE AND TIME
TG20 FINAL MATCH CHIEF GUEST
TG 20 LEAGUE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.