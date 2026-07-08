TG20 ప్లేఆఫ్స్ లైనప్ ఖరారు- కరీంనగర్, రంగారెడ్డి చివరి బెర్తులు సొంతం
లీగ్ దశ ముగిసేసరికి ప్లేఆఫ్స్కు చేరిన నాలుగు జట్లు ఖరారు- రన్రేట్ ఆధారంగా నల్గొండను వెనక్కి నెట్టి కరీంనగర్, రంగారెడ్డి అర్హత- అజేయంగా హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ టేబుల్ టాపర్గా ముందంజ
Published : July 8, 2026 at 7:08 AM IST
TG20 Playoffs : టీజీ20 లీగ్లో ప్లేఆఫ్స్ సమరం ఆసక్తికరంగా మారింది. లీగ్ దశ చివరి రోజు జరిగిన మ్యాచ్లతో సెమీఫైనల్ బెర్తులపై నెలకొన్న ఉత్కంఠకు తెరపడింది. ఇప్పటికే హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్, ఖమ్మం ఏసెస్ నాకౌట్ దశకు అర్హత సాధించగా, మంగళవారం జరిగిన మ్యాచ్ల అనంతరం కరీంనగర్ డైమండ్స్, రంగారెడ్డి రైజర్స్ కూడా చివరి రెండు స్థానాలను దక్కించుకున్నాయి.
ఏడు మ్యాచ్ల్లోనూ విజయాలు నమోదు చేసిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ 14 పాయింట్లతో అజేయంగా లీగ్ దశను ముగించింది. ఖమ్మం ఏసెస్ 10 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. మిగిలిన రెండు బెర్తుల కోసం కరీంనగర్, రంగారెడ్డి, నల్గొండ జట్ల మధ్య పోటీ నెలకొనగా, మెరుగైన రన్రేట్ కరీంనగర్, రంగారెడ్డికి కలిసి వచ్చింది. ఎనిమిది పాయింట్లు సాధించిన నల్గొండ రన్రేట్లో వెనుకబడటంతో టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది.
రంగారెడ్డి భారీ విజయం- రన్రేట్లో లాభం
ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలను సజీవంగా ఉంచుకోవాలంటే భారీ విజయం తప్పనిసరి పరిస్థితిలో బరిలోకి దిగింది రంగారెడ్డి రైజర్స్. వరంగల్ వారియర్స్పై ఏకపక్ష విజయం నమోదు చేసింది. ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన రంగారెడ్డి నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లకు 252 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. ఆరోన్ జార్జ్ 91 పరుగులతో అదిలే ఇన్నింగ్స్ ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత ఆదిత్య 77 పరుగులు, వెంకట కార్తీక్ 51 పరుగులతో కీలక సహకారం అందించారు. భారీ లక్ష్య ఛేదనలో వరంగల్ బ్యాటర్లు పూర్తిగా విఫలమయ్యారు. 12.3 ఓవర్లలోనే 91 పరుగులకు ఆలౌటై 161 పరుగుల భారీ తేడాతో ఓటమి చవిచూశారు. నితిన్, హితేశ్ తలో మూడు వికెట్లు తీసి రంగారెడ్డి విజయాన్ని ఖాయం చేశారు.
తన్మయ్ శతకంతో కరీంనగర్ జోరు
మరో కీలక మ్యాచ్లో కరీంనగర్ డైమండ్స్ సమష్టి ప్రదర్శనతో పాలమూరు స్ట్రైకర్స్పై 73 పరుగుల తేడాతో గెలిచింది. టాప్-4లో తన స్థానాన్ని ఖరారు చేసుకుంది. టాస్ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్కు దిగిన కరీంనగర్ డైమండ్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఐదు వికెట్ల నష్టానికి 216 పరుగుల భారీ స్కోరు నమోదు చేసింది. ఓపెనర్ తన్మయ్ అగర్వాల్ అద్భుత శతకంతో చెలరేగి 58 బంతుల్లో 109 పరుగులు సాధించాడు. సాత్విక్ రెడ్డి, నారాయణ తేజ కూడా సహకారం అందించారు. 217 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన పాలమూరు ఆరంభం నుంచే ఒత్తిడిలో పడింది. దినేశ్, శుభమ్ శర్మ చెరో మూడు వికెట్లు పడగొట్టి ప్రత్యర్థి బ్యాటింగ్ను కుప్పకూల్చారు. ఒకవైపు వికెట్లు పడుతున్నా సంహిత్ రెడ్డి మాత్రం చివరి వరకు పోరాడు. అజేయంగా 67 పరుగులు సాధించినా జట్టును గెలిపించలేకపోయాడు. మిగిలిన బ్యాటర్లు పెద్దగా రాణించకపోవడంతో పాలమూరు భారీ ఓటమిని చవిచూడాల్సి వచ్చింది. కరీంనగర్ బౌలింగ్లో రత్లావత్ దినేశ్, శుభం శర్మ చెరో మూడు వికెట్లు, నారాయణ తేజ, అశిష్ శ్రీవాస్తవ్ తలో వికెట్ తీసి పాలమూరు బ్యాటింగ్ను కుప్పకూల్చారు. నిర్ణీత ఓవర్లలో పాలమూరు 9 వికెట్లకు 143 పరుగులకే పరిమితమైంది.
ప్లేఆఫ్స్పై ఆసక్తి
లీగ్ దశలో అద్భుత ఫామ్ కనబరిచిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ టైటిల్ ఫేవరెట్గా కనిపిస్తోంది. ఖమ్మం ఏసెస్, కరీంనగర్ డైమండ్స్, రంగారెడ్డి రైజర్స్ కూడా సమతూక ప్రదర్శనతో నాకౌట్ దశకు చేరుకోవడంతో ప్లేఆఫ్స్లో పోటీ మరింత ఉత్కంఠభరితంగా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఉప్పల్ వేదికగా ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్ జరగనుంది. గురువారం మధ్యాహ్నం 2:15 గంటలకు కరీంనగర్ డైమండ్స్, రంగారెడ్డి రైజర్స్ తమ సత్తాను తేల్చుకోనున్నాయి. అదే రోజు సాయంత్రం 7:15 గంటలకు హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్, ఖమ్మం ఏసెస్ క్యాలిఫయర్-1 మ్యాచ్ ఆడనున్నాయి.
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