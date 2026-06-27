రంగారెడ్డి ఘన విజయం- పాలమూరుకు మూడో ఓటమి
టీజీ20లో పాలమూరు స్ట్రైకర్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో రంగారెడ్డి రైజర్స్ ఘన విజయం
tg20 (@RRRisers)
Published : June 27, 2026 at 10:28 PM IST
Palamuru Strikers vs Ranga Reddy Risers : టీజీ20లో పాలమూరు స్ట్రైకర్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో రంగారెడ్డి రైజర్స్ ఘన విజయం సాధించింది. 131 పరుగుల లక్ష్యంతో బ్యాటింగ్కు దిగిన రంగారెడ్డి 14 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి టార్గెట్ను ఛేదించింది. జ్ఞానారెడ్డి 47, అవనీశ్ 50 రన్స్తో అదరగొట్టారు. అలంకృత్ 12 పరుగులు చేశాడు. పాలమూరు బౌలర్లలో రిషభ్ 2 వికెట్లు, పృథ్వీ రెడ్డి, రతన్ తేజ చెరో వికెట్ పడగొట్టారు.