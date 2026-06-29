ETV Bharat / sports

టీజీ 20: పాలమూరు స్ట్రైకర్స్​పై నల్గొండ నైట్స్ ఘనవిజయం

పాలమూరు స్ట్రైకర్స్​పై 6 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించిన అనురాగ్​ నల్గొండ నైట్స్​- విధ్వంసకర బ్యాటింగ్ చేసిన రాహుల్​

ANGK VS PMSK
ANGK VS PMSK (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 29, 2026 at 5:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

TG 20 ANGK VS PMSK : టీజీ 20లో భాగంగా సోమవారం జరిగిన 15వ మ్యాచ్​లో అనురాగ్ నల్గొండ నైట్స్​ (ఏఎన్​జీకే) జట్టు 6 వికెట్ల తేడాతో పాలమూరు స్ట్రైకర్స్​ (పీఎంఎస్​కే)పై ఘన విజయం సాధించింది. టాస్​ గెలిచి మొదట ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న నల్గొండ నైట్స్ కెప్టెన్ పాట్కూరి నితీశ్​ రెడ్డి నిర్ణయం సరైనదేనని బౌలర్లు, బ్యాటర్లు నిరూపించారు. పాలమూరు స్ట్రైకర్స్​ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి కేవలం 148 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. ఆ స్వల్ప లక్ష్యాన్ని నల్గొండ నైట్స్​ కేవలం 15.2 ఓవర్లలోనే ఛేదించి సునాయంగా విజయం సాధించింది.

TAGGED:

ANGK VS PMSK
TG20 2026 UPDATES
ANGK VS PMSK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.