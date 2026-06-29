టీజీ 20: పాలమూరు స్ట్రైకర్స్పై నల్గొండ నైట్స్ ఘనవిజయం
పాలమూరు స్ట్రైకర్స్పై 6 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించిన అనురాగ్ నల్గొండ నైట్స్- విధ్వంసకర బ్యాటింగ్ చేసిన రాహుల్
ANGK VS PMSK (ETV Bharat)
Published : June 29, 2026 at 5:47 PM IST
TG 20 ANGK VS PMSK : టీజీ 20లో భాగంగా సోమవారం జరిగిన 15వ మ్యాచ్లో అనురాగ్ నల్గొండ నైట్స్ (ఏఎన్జీకే) జట్టు 6 వికెట్ల తేడాతో పాలమూరు స్ట్రైకర్స్ (పీఎంఎస్కే)పై ఘన విజయం సాధించింది. టాస్ గెలిచి మొదట ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న నల్గొండ నైట్స్ కెప్టెన్ పాట్కూరి నితీశ్ రెడ్డి నిర్ణయం సరైనదేనని బౌలర్లు, బ్యాటర్లు నిరూపించారు. పాలమూరు స్ట్రైకర్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి కేవలం 148 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. ఆ స్వల్ప లక్ష్యాన్ని నల్గొండ నైట్స్ కేవలం 15.2 ఓవర్లలోనే ఛేదించి సునాయంగా విజయం సాధించింది.