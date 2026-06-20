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TGటీ20 లీగ్​కు సర్వం సిద్ధం- ఆత్రుతగా ఉందంటున్న కెప్టెన్లు- ఎవరేం అన్నారంటే?

జూన్ 21న ప్రారంభం కానున్న హెచ్‌సీఏ తెలంగాణ టీ20 లీగ్- తొలి మ్యాచ్‌లో పాలమూరు స్ట్రైకర్స్‌తో తలపడనున్న అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్- లీగ్ ప్రారంభానికి ముందు కెప్టెన్స్ ప్రెస్‌మీట్

TG20 League
TG20 League (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 20, 2026 at 9:27 PM IST

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TG20 League : తెలంగాణ క్రికెట్ చరిత్రలో సరికొత్త అధ్యాయం మొదలుకాబోతుంది. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ (HCA) అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించతలపెట్టిన తెలంగాణ టీ20 లీగ్‌ (టీజీ20 లీగ్) రేపటి నుంచే (జూన్ 21) ఘనంగా ప్రారంభం కానుంది. ఆదివారం నుంచి లీగ్ మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి. ఈ లీగ్‌లో మొత్తం 8 జట్లు టైటిల్ కోసం పోటీ పడనున్నాయి. ఉప్పల్ రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో మ్యాచ్‌లు నిర్వహించనున్నారు. జూన్ 21 న మొదలై జులై 12 వరకు లీగ్ జరగనుంది. హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్, మెదక్ ఫాల్కాన్స్, పాలమూరు స్ట్రైకర్స్, వరంగల్ వారియర్స్, రంగారెడ్డి రైజర్స్, కరీంనగర్ డైమండ్స్, అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్, నల్గొండ నైట్స్ అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి.

హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ టీమ్‌ను రామోజీ గ్రూప్‌కు చెందిన ఉషోదయా ఎంటర్‌ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కొనుగోలు చేసింది. అయితే లీగ్‌కు ముందు కెప్టెన్స్ మీట్ జరిగింది. అన్ని జట్ల కెప్టెన్లు ఇందులో పాల్గొన్నారు. లీగ్‌పై తమ అభిప్రాయాల్ని వెల్లడించారు. పోటీలో పాల్గొనేందుకు అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నట్లు తెలిపాడు హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి. మీడియా ప్రతినిధుల నుంచి ప్రశ్నలు ఎదురుకాగా అన్ని జట్ల కెప్టెన్లు సమాధానాలు ఇచ్చారు.

తొలి బాల్ కోసం ఆత్రుతగా చూస్తున్నా- అభిరథ్ రెడ్డి
ఈ సందర్భంగా అభిరథ్ రెడ్డికి ఒక ప్రశ్న ఎదురైంది. ఎంతో అనుభవం ఉన్న హెడ్ కోచ్ కింద ఆడనుండటంపై ఫీలింగ్ ఏంటని ప్రశ్న రాగా- 'ఆయన మార్గదర్శకత్వంలో ఆడనుండటం గొప్ప అనుభూతిని ఇస్తుంది. వేర్వేరు ఫ్రాంఛైజీల తరఫున టీ-20 క్రికెట్ ఆడారు. కొన్నింటికి కోచ్‌గా కూడా పనిచేశారు. కాబట్టి ఆ అనుభవం నుంచి ఎన్నో పాఠాలు నేర్చుకోవచ్చు. ఇంకా నా ఆటను కూడా మెరుగుపర్చుకునేందుకు ఉపయోగపడుతుంది' అని అన్నాడు. 'వేలం అయిపోయింది, లీగ్ కూడా స్టార్ట్ కాబోతుంది, ఫస్ట్ బాల్ పడనుంది ఇప్పుడు మీ మనసులో ఎలాంటి ఫీలింగ్ ఉంది, టెన్షన్ పడుతున్నారా?' అని అడగ్గా అభిరథ్ మాట్లాడాడు. 'వేరే టీమ్ కెప్టెన్‌గా నేను కూడా తొలి గేమ్‌ కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నా. కొంత ఆందోళన ఉన్నప్పటికీ లైవ్‌లో చూడాలనుకుంటున్నా. ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఫస్ట్ మ్యాచ్ కోసం అలాంటి ఉత్కంఠే ఉంటుంది' అని అన్నాడు.

తక్కువ సమయంలో జట్టు కూర్పు, ఫిట్‌నెస్‌పైనా అభిరథ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. 'అంతా ఫిట్‌గా ఉన్నారు. ఎగ్జైటింగ్‌గా ఉన్నారు. మాకు కూడా క్యాంప్ జరిగింది. అంతా బాగా ఆడుతున్నారు. ప్రతి కెప్టెన్ కూడా వాళ్ల టీంలో ఉన్న టాలెంట్ చూసి సంతోషపడతాడనే నేను అనుకుంటున్నా.' అని వివరించాడు. లీగ్ జూన్ 21న ప్రారంభమవుతున్నప్పటికీ తొలి మ్యాచ్‌ పాలమూరు స్ట్రైకర్స్- అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ మధ్య జరగనుంది. హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు జూన్ 23న లీగ్‌లో తన తొలి మ్యాచ్‌ను పాలమూరుతో ఆడనుంది.

ఇక ఇప్పటికే దేశవాళీలో హైదరాబాద్ జట్టు తరఫున రాణిస్తున్న తన్మయ్ అగర్వాల్ (కరీంనగర్ డైమండ్స్ కెప్టెన్), సీవీ మిలింద్ (అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ కెప్టెన్), తనయ్ త్యాగరాజన్ (రంగారెడ్డి రైజర్స్) ఈ లీగ్ రాకను స్వాగతించారు. ఎట్టకేలకు తెలంగాణలో టీ20 లీగ్ ప్రారంభం కావడం సంతోషంగా ఉందని తన్మయ్ చెప్పాడు. 'హెచ్‌సీఏ నుంచి ఆడుతున్న ప్లేయర్లుగా ఇలాంటి లీగ్ కోసం ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్నాం. ఐపీఎల్‌ వంటి పెద్ద టోర్నీల్లో ప్రాతినిథ్యం వహించేందుకు ఇక్కడ వచ్చే అనుభవం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పటికే చాలా మంది యువ క్రికెటర్లు ఐపీఎల్‌లో ట్రయల్స్‌లో పాల్గొని, తమ నైపుణ్యాల్ని ప్రదర్శించారు. ముఖ్యంగా డిస్ట్రిక్ట్ ప్లేయర్లలో ఎంతో టాలెంట్ దాగి ఉంటుంది. వారి ఆట చూసేందుకు ఆత్రుతగా ఉన్నాను' అని మాట్లాడాడు.

'హైదరాబాద్‌లో క్రికెట్‌కు ఆదరణ పెరిగేందుకు ఈ లీగ్ చాలా ముఖ్యం. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క క్రికెటర్‌కు ఈ లీగ్ ఒక గొప్ప వేదికగా నిలుస్తుంది' అని రంగారెడ్డి రైజర్స్ సారథి తనయ్ త్యాగరాజన్ చెప్పాడు. 'ఈ లీగ్‌లో పాల్గొనేందుకు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాను. ఇలాంటి లీగ్ నిర్వహిస్తున్నందుకు హెచ్‌సీఏకు కృతజ్ఞతలు. పాలమూరు స్ట్రైకర్స్‌కు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్నందుకు చాలా గర్వకారణంగా ఉంది' అని చెప్పుకొచ్చాడు పాలమూరు స్ట్రైకర్స్ కెప్టెన్ ప్రజ్ఞయ్ రెడ్డి. వరంగల్ వారియర్స్ టీమ్‌ను కెప్టెన్‌గా నడిపించేందుకు ఉత్సుకతతో ఉన్నానని అన్నాడు ఆ జట్టు కెప్టెన్ అమన్ రావు పేరాల. మంచి ప్రదర్శన చేసి లీగ్‌ను గ్రాండ్ సక్సెస్ చేస్తామని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశాడు.

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'5ఏళ్ల నుంచే క్రికెట్ ఆడుతున్నా- నా ఫస్ట్ బౌలర్ మా నాన్నే'- హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి

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