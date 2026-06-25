'ఆ ప్లాన్ వర్కౌట్ అయింది- సెంచరీ మిస్ అయినా బాధ లేదు'- ఈటీవీ భారత్తో హైదరాబాద్ 'ఈ' ఛాంపియన్స్ కెప్టెన్
రంగారెడ్డి రైజర్స్పై భారీ విక్టరీ కొట్టిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్- త్రుటిలో సెంచరీ చేజార్చుకున్న కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి- ఈటీవీతో ఎక్స్క్లూజివ్గా మాట్లాడిన అభిరథ్, ప్రణవ్ వర్మ
Published : June 25, 2026 at 10:48 PM IST
TG 20 League 2026 Hyderabad E Champions : టీజీ20 లీగ్లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ తమ జోరు కంటిన్యూ చేస్తోంది. రంగారెడ్డి రైజర్స్తో జరిగిన హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్లో 196 పరుగుల భారీ టార్గెట్ను కేవలం 18 ఓవర్లలోనే ఛేదించి పాయింట్ల పట్టికలో టాప్ ప్లేస్కు చేరుకుంది. ఈ క్రేజీ మ్యాచ్లో కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి 45 బంతుల్లో 99 రన్స్తో వీరోచిత ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఆఖర్లో యశ్వీర్ గౌడ్ కేవలం 10 బంతుల్లో 30 రన్స్ కొట్టి మ్యాచ్ను సూపర్బ్గా ముగించాడు. ఈ సంచలన విజయం తర్వాత జట్టు ఆటగాళ్లు ప్రణవ్ వర్మ, కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి ఈటీవీతో స్పెషల్గా మాట్లాడారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే!
ఈటీవీ భారత్ : వరుసగా 2 విజయాలు దక్కించుకున్నారు కదా టీమ్ వాతావరణం ఎలా ఉంది?
ప్రణవ్ వర్మ : వరుసగా 2 మ్యాచ్లు గెలవడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. టీమ్ అంతా చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. నేను 19వ ఓవర్లో 2 క్రూషియల్ వికెట్లు తీయడం మ్యాచ్కు టర్నింగ్ పాయింట్ అని ఫీల్ అవుతున్నాను. అప్పటికే ఆ బ్యాట్స్మెన్ క్రీజ్లో బాగా సెట్ అయి ఉన్నారు. ఆ టైమ్లో వికెట్లు పడటం వల్ల వాళ్ల స్కోరు దాదాపు 20 రన్స్ వరకు తగ్గింది.
ఈటీవీ భారత్ : భారీ టార్గెట్ ఛేజింగ్ సమయంలో మీ టీమ్ వాతావరణం ఎలా ఉండింది?
ప్రణవ్ వర్మ : అంత పెద్ద టార్గెట్ ఉన్నప్పుడు కాస్త ప్రెజర్ ఉంటుంది. కానీ క్రీజ్లో అభిరథ్ భయ్యా ఉన్నాడంటే మాకు ఎంతో ధైర్యంగా ఉంటుంది. భయ్యా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఆడుతూ స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు. అది చూసి మేమంతా ఎలాంటి టెన్షన్ లేకుండా రిలాక్స్గా మ్యాచ్ ఎంజాయ్ చేశాం.
ఈటీవీ భారత్ : టేబుల్ టాపర్గా ఉన్నారు ఎలా అనిపిస్తుంది? కేవలం 1 రన్తో సెంచరీ మిస్ చేసుకున్నారు కదా ఏమైనా బాధగా ఉందా?
అభిరథ్ రెడ్డి : టేబుల్ టాపర్గా ఉండటం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇక నా సెంచరీ విషయానికి వస్తే ఇలాంటి భారీ టార్గెట్ ఛేజ్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ప్లేయర్ చివరి వరకు క్రీజ్లో ఉండటం ముఖ్యం. వికాస్ అవుట్ అయిన తర్వాత నేను అదే ఆలోచించాను. నాకు సెంచరీ మిస్ అయినందుకు ఎలాంటి బాధ లేదు. త్వరగా మ్యాచ్ ఫినిష్ చేయాలనేదే నా టార్గెట్.
ఈటీవీ భారత్ : మొదట్లో మీరు ప్రత్యర్థిని కట్టడి చేశారు. ఆ తర్వాత కొన్ని లూజ్ ఓవర్ల వల్ల స్కోర్ పెరిగింది కదా. టార్గెట్ ఎంత వరకు ఉండొచ్చని మీరు ఊహించారు?
అభిరథ్ రెడ్డి : వాళ్లు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసిన విధానం చూసి 200 వరకు వెళ్తారని అనుకున్నాను. ఆ తర్వాత మనం కమ్బ్యాక్ ఇచ్చినప్పుడు 180 దగ్గర ఆగుతారని అనిపించింది. కానీ లాస్ట్లో 195 అయ్యింది. గేమ్ అన్న తర్వాత ఇలానే ఉంటుంది. అయితే మనం దాన్ని బాగా ఆడి అచీవ్ చేశాం. అలాగే టార్గెట్ ఎంత ఉందో ముందే తెలుసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా ఆడటం కొంచెం బెటర్ అనిపించింది. ఆ ఆలోచనతోనే ఛేజింగ్ తీసుకున్నాము. మాకు అదే బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది
ఈటీవీ భారత్ : యశ్వీర్ గౌడ్ను ప్రమోట్ చేసి ముందుగా బ్యాటింగ్కు పంపడానికి కారణం ఏంటి?
అభిరథ్ రెడ్డి : యశ్వీర్ ఎప్పుడూ తాను బాగా బ్యాటింగ్ చేస్తానని నమ్మకంగా చెప్తుంటాడు. ఆ టైమ్లో లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ బౌలింగ్ వేయడానికి రాగానే వికెట్ పడితే తను వెళతానని అడిగాడు. కోచ్ కూడా సపోర్ట్ చేసి పంపించడంతో వెళ్లి అద్భుతంగా ఆడాడు. అలాగే షణ్ముఖ కూడా సరైన సమయంలో వచ్చి 30 రన్స్తో క్రూషియల్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు.
ఈటీవీ భారత్ : టీజీ20 లీగ్కు వస్తున్న రెస్పాన్స్ పైన మీ అభిప్రాయం ఏంటి?
అభిరథ్ రెడ్డి : హైదరాబాద్కు ఎప్పటి నుంచో క్రికెట్లో మంచి పేరు ఉంది. SRH మ్యాచుల్లో ఎలాంటి క్రేజ్ ఉంటుందో ఇప్పుడు ఈ లీగ్కు కూడా నెమ్మదిగా అలానే క్రేజ్ పెరుగుతోంది. టీమ్ అంతా ఇప్పుడు చాలా బాగుంది. అయితే కొన్ని చిన్న చిన్న ఫ్లాస్ ఉన్నాయి. వాటిని రెక్టిఫై చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇది చాలా పెద్ద లీగ్. ఇంకా చాలా మ్యాచెస్ ఆడాల్సి ఉంది. కాబట్టి ఇది మాకు జస్ట్ స్టార్ట్ మాత్రమే.
హ్యాట్రిక్ సిక్స్లతో!
మ్యాచ్ ఆఖర్లో యువ ప్లేయర్ యశ్వీర్ గౌడ్ ఆడిన మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఫ్యాన్స్కు పూనకాలు తెప్పించింది. కేవలం 10 బంతుల్లో 30 రన్స్ చేసి నాటౌట్గా నిలిచిన యశ్వీర్ కళ్లు చెదిరే హ్యాట్రిక్ సిక్స్లతో గ్రౌండ్లో దద్దరిల్లేలా చేశాడు. లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ను టార్గెట్ చేస్తూ యశ్వీర్ బాదిన ఆ వరుస 3 సిక్సులు ఈ మ్యాచ్కే హైలైట్గా నిలిచాయి. కెప్టెన్ అభిరథ్ బాధ్యతాయుతమైన ఆట తీరు, బౌలర్ల ఎఫర్ట్, యశ్వీర్ దూకుడుతో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ రెండో విజయాన్ని అందుకుంది. దీంతో ఫ్రాంఛైజీ తరఫున ఈటీవీ డైరెక్టర్ సుజయ్, ఈటీవీ భారత్ డైరెక్టర్ బృహతి ప్లేయర్లకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. మెమోంటోస్తో ప్రశంసించారు. రాబోయే మ్యాచుల్లో ఇంకా బాగా ఆడాలని కోరారు.
VEER-ocious three times!🔥 #HyderabadEChampions #YashveerGoud #SixerMaarSeetiMaar #TG20 #RangaReddyRisers pic.twitter.com/BeSRE4enfa— Hyderabadechampions (@HydeChampions) June 25, 2026
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