రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో ఈ ఛాంపియన్స్ విక్టరీ సెలబ్రేషన్స్- ఘన స్వాగతం పలికిన ఉద్యోగులు
వైభవంగా హైదరాబాద్ ఈ- ఛాంపియన్స్ విజయోత్సవం- రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో ఘనంగా విజయోత్సవ కార్యక్రమం
Published : July 18, 2026 at 9:26 PM IST
Hyderabad E Champions Victory Rally AT RFC : TG 20 విజేత హైదరాబాద్ ఈ- ఛాంపియన్స్ జట్టుకు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో విజయోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. ట్రోఫీ గెలిచిన జట్టు సభ్యులకు తొలత యురేకాలోని సబల రెస్టారెంట్ వద్ద సంప్రదాయబద్ధంగా స్వాగతం పలికారు. టీమ్ సభ్యులకు ముత్యాలదండలు వేసి విజయ తిలకం దిద్ది హారతులు పట్టారు. అనంతరం ఫిల్మ్ సిటీకి చెందిన వింటేజ్ కార్లో TG 20 ట్రోఫీని ఊరేగించారు. టీం సభ్యులను తెలంగాణ సంప్రదాయ డప్పులు, నృత్యాలు, డీజే వాద్యాలతో మీడియా స్ట్రీట్లో ర్యాలీ నిర్వహించారు. రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల ఉద్యోగులు, సిబ్బంది జెండాలు ఊపుతూ కరతాళ ధ్వనులతో స్వాగతం పలికారు.
అనంతరం కార్పొరేట్ ఆఫీసులో రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల CMD కిరణ్, రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ ఎండీ విజయేశ్వరి, ఉషోదయ ఎంటర్ప్రైజెస్ డైరెక్టర్ సాంబశివరావు, ఈటీవీ డైరెక్టర్ సుజయ్, ఈటీవీ భారత్ డైరెక్టర్ బృహతి, దివిజ ఈ ఛాంపియన్ ఆటగాళ్లకు గ్రాండ్ వెల్కమ్ పలికారు. అనంతరం జట్టు సభ్యులు దివంగత రామోజీరావు ప్రతిమ వద్ద ట్రోఫీ ఉంచారు. రామోజీరావుకు పుష్పాలతో నివాళులు అర్పించారు.
ఈ సందర్భంగా ఈటీవీ డైరెక్టర్ సుజయ్ మాట్లాడుతూ, గ్రామీణ క్రీడాకారులను జాతీయ,అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు ఈటీవీ- ఈనాడు సంస్థలు ఎల్లప్పుడూ ముందుంటాయని పేర్కొన్నారు. అలాగే గ్రామీణ క్రీడాకారులను ఈనాడు క్రికెట్ లీగ్ ద్వారా గుర్తించి వారికి అన్ని విధాలుగా సహకారాలు అందిస్తున్నామని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టుకు ఈటీవీ- ఈనాడు సంస్థ డప్పు చప్పుళ్లతో సాదర స్వాగతం పలికాయి.