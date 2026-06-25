హైదరాబాద్కు అసలైన పరీక్ష- మళ్లీ ఆల్రౌండ్ షోతో అదరగొడుతుందా? రైజర్స్ జోరుకు బ్రేక్ వేస్తుందా?
టీజీ20 లీగ్లో హైదరాబాద్ ఈ చాంపియన్స్కు రెండో మ్యాచ్- వరుసగా రెండు విజయాలతో ఉన్న రంగారెడ్డి రైజర్స్తో కీలక పోరు- పవర్ప్లే, డెత్ ఓవర్ల ప్రదర్శనే మ్యాచ్ ఫలితాన్ని నిర్ణయించే అవకాశం
Published : June 25, 2026 at 12:01 AM IST
TG 20 League Hyderabad E Champions : తెలంగాణ టీ20 లీగ్లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్కు గురువారం అసలైన సవాల్ ఎదురుకానుంది. తొలి మ్యాచ్లో పాలమూరు స్ట్రైకర్స్పై ఆకట్టుకునే విజయంతో ఆత్మవిశ్వాసం పెంచుకున్న హైదరాబాద్ జట్టు, ఇప్పుడు వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న రంగారెడ్డి రైజర్స్ను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధమైంది. పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ఇరు జట్లు గెలుపే ధ్యేయంగా బరిలోకి దిగుతుండటంతో ఈ మ్యాచ్పై ఆసక్తి నెలకొంది. ఒకవైపు విజయోత్సాహంలో ఉన్న హైదరాబాద్, మరోవైపు వరుసగా రెండు మ్యాచ్లు గెలిచి జోరుమీద ఉన్న రంగారెడ్డి రైజర్స్ మధ్య పోరు అభిమానులకు మంచి వినోదాన్ని అందించే అవకాశముంది.
తొలి మ్యాచ్లో సమష్టిగా!
తొలి మ్యాచ్లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ అన్ని విభాగాల్లో సమష్టిగా రాణించింది. బ్యాటింగ్లో టాప్ ఆర్డర్ బాధ్యతాయుతంగా ఆడగా, మధ్య ఓవర్లలో బ్యాటర్లు వేగంగా పరుగులు సాధించి జట్టుకు బలమైన స్కోరు అందించారు. బౌలింగ్ విభాగం కూడా క్రమశిక్షణతో బంతులు వేస్తూ ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను కట్టడి చేసింది. ఈ విజయంతో జట్టులో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది. అదే జోరును రెండో మ్యాచ్లోనూ కొనసాగించాలని హైదరాబాద్ భావిస్తోంది.
అయితే ఈసారి ప్రత్యర్థి సాధారణ జట్టు కాదు. రంగారెడ్డి రైజర్స్ ఇప్పటికే రెండు విజయాలు నమోదు చేసి పాయింట్ల పట్టికలో బలమైన స్థానంలో ఉంది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ విభాగాల్లో సమతూకం కలిగిన జట్టుగా రైజర్స్ కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా పవర్ప్లే ఓవర్లలో దూకుడుగా ఆడుతూ ప్రత్యర్థులపై ఒత్తిడి పెంచడం ఆ జట్టు ప్రత్యేకత. అలాగే చివరి ఓవర్లలో వేగంగా పరుగులు సాధించి భారీ స్కోర్లు నమోదు చేయగల సామర్థ్యం కూడా రైజర్స్కు ఉంది. అందుకే హైదరాబాద్ బౌలర్లకు ఈ మ్యాచ్లో కఠిన పరీక్ష ఎదురుకానుంది.
ప్రధాన బలం బౌలింగే!
హైదరాబాద్ జట్టుకు బౌలింగ్ ప్రధాన బలంగా మారింది. అజయ్ దేవ్ గౌడ్ నేతృత్వంలోని బౌలింగ్ దళం తొలి మ్యాచ్లో మంచి ప్రదర్శన కనబరిచింది. అతనితో పాటు ప్రణవ్ వర్మ, అఖిల్ రాథోడ్ వంటి బౌలర్లు ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను ఇబ్బంది పెట్టగల సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నారు. ముఖ్యంగా టాప్ ఆర్డర్ను త్వరగా పెవిలియన్కు పంపగలిగితే హైదరాబాద్కు మ్యాచ్పై పట్టు సాధించడం సులువవుతుంది. రంగారెడ్డి బ్యాటింగ్ను కట్టడి చేయడంలో ఈ ముగ్గురు బౌలర్ల పాత్ర కీలకంగా మారనుంది.
బ్యాటింగ్ విభాగంలో కూడా హైదరాబాద్కు మంచి బలం ఉంది. తొలి మ్యాచ్లో గణేష్ గడుగు, అన్విత్ రెడ్డి అర్ధ సెంచరీలతో జట్టును విజయపథంలో నడిపించారు. వారి ఫామ్ హైదరాబాద్కు పెద్ద ఊరటనిస్తోంది. ఓపెనర్లు సాయివికాస్ రెడ్డి, అభిరధ్ రెడ్డి మరోసారి జట్టుకు శుభారంభం అందిస్తే భారీ స్కోరు సాధించే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా తొలి పది ఓవర్లలో వికెట్లు కోల్పోకుండా నిలకడగా ఆడితే మధ్య ఓవర్లలో దూకుడు ప్రదర్శించేందుకు అవకాశం లభిస్తుంది.
హైదరాబాద్ జట్టుకు మరో ముఖ్యమైన అంశం జట్టు కూర్పు. యువ ఆటగాడు యశ్వీర్ గౌడ్ ప్రస్తుతం శ్రీలంక పర్యటనలో ఉండటంతో ఈ మ్యాచ్కు అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చని సమాచారం. దీంతో తుది జట్టులో ఒకటి లేదా రెండు మార్పులు జరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. బెంచ్పై ఉన్న ఆటగాళ్లకు అవకాశం కల్పించే దిశగా జట్టు యాజమాన్యం ఆలోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా మధ్య ఓవర్లలో పరుగుల వేగాన్ని పెంచగల బ్యాటర్ లేదా అదనపు ఆల్రౌండర్ను జట్టులోకి తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్కు ఆల్రౌండర్ల విభాగం కూడా బలంగా కనిపిస్తోంది. బ్యాటింగ్తో పాటు బౌలింగ్లోనూ జట్టుకు ఉపయోగపడే ఆటగాళ్లు ఉండటం పెద్ద ప్లస్ పాయింట్గా మారింది. కీలక సమయంలో వికెట్లు తీయడం, అవసరమైనప్పుడు వేగంగా పరుగులు సాధించడం వంటి అంశాల్లో ఆల్రౌండర్లు కీలక పాత్ర పోషించనున్నారు. ఇలాంటి మ్యాచ్ల్లో చిన్న చిన్న భాగస్వామ్యాలు, అదనపు పరుగులే ఫలితాన్ని మార్చే అవకాశముంది.
మెరుగైన ప్రదర్శన చేయాల్సిందే!
మరోవైపు రంగారెడ్డి రైజర్స్ను తక్కువ అంచనా వేయలేం. వరుస విజయాలతో ఆ జట్టు పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంది. బ్యాటర్లు మంచి ఫామ్లో ఉండగా బౌలర్లు కూడా ప్రత్యర్థులను నియంత్రించగలుగుతున్నారు. అందుకే హైదరాబాద్ అన్ని విభాగాల్లో మెరుగైన ప్రదర్శన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా పవర్ప్లేలో బ్యాటర్లు అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవడం, డెత్ ఓవర్లలో బౌలర్లు కట్టుదిట్టంగా బంతులు వేయడం చాలా కీలకం.
ఇప్పుడు టీజీ20 లీగ్లో గురువారం జరిగే హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్- రంగారెడ్డి రైజర్స్ మ్యాచ్ అభిమానుల్లో ఉత్కంఠ రేపుతోంది. ఒక జట్టు విజయాల జోరును కొనసాగించాలని చూస్తుండగా, మరో జట్టు ఆ జోరుకు బ్రేక్ వేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అగ్రస్థానంపై కన్నేసిన ఈ రెండు జట్ల మధ్య జరిగే పోరులో ఎవరు పైచేయి సాధిస్తారన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. హైదరాబాద్కు ఇది అసలైన పరీక్ష కాగా, ఆ పరీక్షలో జట్టు ఎలా రాణిస్తుందో చూడాలి.
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