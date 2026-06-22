కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్తో అదరగొట్టిన తనయ్- నల్గొండ నైట్స్పై రంగారెడ్డి రైజర్స్ విజయం
టీజీ20 లీగ్ 2026- రంగారెడ్డి రైజర్స్ టీమ్ చేతిలో నల్గొండ నైట్స్ ఓటమి
TG 20 League (Etv Bharat)
Published : June 22, 2026 at 6:31 PM IST
TG 20 League Nalgonda Vs Rangareddy : టీజీ20 లీగ్ 2026లో భాగంగా నల్గొండ నైట్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో రంగారెడ్డి రైజర్స్ 5 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన నల్గొండ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 189 పరుగులు చేసింది. 190 పరుగుల టార్గెట్తో బరిలో దిగిన రంగారెడ్డి జట్టు 16.3 ఓవర్లలోనే 5 వికెట్లు కోల్పోయి పూర్తి చేసింది. రంగారెడ్డి బ్యాటర్ తనయ్ త్యాగరాజన్ (71*; 30 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 5 సిక్స్లు) కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్తో జట్టును గెలిపించాడు.