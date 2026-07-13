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టీమ్‌వర్క్‌తోనే టైటిల్- 'ఈ' ఛాంపియన్స్ ప్లేయర్ల ఆనందానికి అవధుల్లేవ్- ఎవరేం ఏమన్నారంటే?

టీజీ20 తొలి సీజన్‌లో ఛాంపియన్‌గా నిలిచిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్- కష్టానికి దక్కిన ఫలితమే ట్రోఫీ అంటున్న ఆటగాళ్లు- తెలంగాణ యువ క్రికెటర్లకు ఇలాంటి లీగ్‌లు గొప్ప వేదిక అని అభిప్రాయం

TG 20 League Hyderabad E Champions
TG 20 League Hyderabad E Champions (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 13, 2026 at 12:40 PM IST

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TG 20 League Hyderabad E Champions : టీజీ20 లీగ్ తొలి సీజన్‌లో హైదరాబాద్ ఈ-ఛాంపియన్స్ జట్టు ఛాంపియన్‌గా నిలవడం వెనుక కేవలం ఆట మాత్రమే కాదు. ఎన్నో కలలు, ఎన్నో త్యాగాలు, నెలల తరబడి సాగిన కృషి కూడా ఉన్నాయి. జట్టులోని ప్రతి ఆటగాడి ప్రయాణం ఒక్కో విధంగా సాగినా అందరి లక్ష్యం మాత్రం ఒకటే. అదే ట్రోఫీని గెలవడం. చిన్నప్పటి నుంచి దేశం తరఫున ఆడాలని కలలు కన్న వారు కొందరైతే తాము సాధించలేని లక్ష్యాన్ని తమ కుమారుడు చేరుకోవాలని ప్రోత్సహించిన తల్లిదండ్రులు మరికొందరు. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఈ-ఛాంపియన్స్ టైటిల్ గెలవడంతో వారి ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. ఈ సందర్భంగా జట్టు ఆటగాళ్లు ఈటీవీ భారత్‌తో తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారు.

జట్టు ఆటగాడు సాయి వికాస్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, విజయాన్ని మాటల్లో చెప్పలేనంత ఆనందంగా ఉందన్నారు. నెలల తరబడి అందరూ కలిసి చేసిన కష్టానికి ఇప్పుడు ఫలితం దక్కిందని చెప్పారు. లీగ్ మొత్తం ఒకే ప్రణాళికతో ముందుకు సాగామని, ఒక మ్యాచ్‌లో మాత్రమే ఓడినా ఆ తప్పులను వెంటనే సరిదిద్దుకుని క్వాలిఫయర్-2లో గెలిచి ఫైనల్‌కు చేరుకున్నామని తెలిపారు. జట్టులో చాలా మంది ఆటగాళ్లు ఇంతకుముందే కలిసి ఆడిన అనుభవం ఉండటంతో ఒకరి బలాలు మరొకరికి బాగా తెలుసని చెప్పారు. అందుకే వ్యక్తిగత ప్రదర్శన కంటే జట్టు అవసరాన్ని బట్టి ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా ఆడి విజయానికి తోడ్పడ్డారని పేర్కొన్నారు.

హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ప్లేయర్స్ ఇంటర్వ్యూ (ETV BHARAT)

టాలెంట్​ను ప్రూవ్​ చేసుకునే అవకాశం: వైష్ణవ్ రెడ్డి
వైష్ణవ్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, జట్టులోని ప్రతి ఆటగాడు ఎంతో కష్టపడి ఈ ఫలితాన్ని సాధించాడన్నారు. ఈ లీగ్ ద్వారా అందరికీ మంచి అనుభవం దక్కిందని, ఆటగాళ్ల మధ్య మంచి బంధం కూడా ఏర్పడిందని చెప్పారు. క్వాలిఫయర్-1లో ఒత్తిడి కారణంగా కొన్ని లెక్కలు తప్పాయని, అలాంటివి ప్రతి క్రికెటర్ కెరీర్‌లో సహజమేనని వివరించారు. ముఖ్యంగా బ్యాటింగ్‌లో చిన్నపాటి తప్పిదాలు జరిగాయని చెప్పారు. ఐపీఎల్ స్థాయిలో అభిమానులు ఈ లీగ్‌ను ఆదరించడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందన్నారు. తెలంగాణకు చెందిన యువ క్రికెటర్లకు ఇలాంటి టోర్నీలు మంచి అవకాశాలు కల్పిస్తాయని, వచ్చే ఏడాది మరింత మంది స్థానిక ఆటగాళ్లు తమ ప్రతిభను నిరూపించుకునే అవకాశం ఉంటుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

అజయ్ దేవ్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ, తొలి సీజన్‌లోనే ఛాంపియన్‌గా నిలవడం గర్వకారణమన్నారు. జట్టులో ప్రతి ఆటగాడు తన బాధ్యతను సమర్థంగా నిర్వర్తించాడని చెప్పారు. యువ క్రికెటర్ల భవిష్యత్తుకు ఇలాంటి టోర్నీలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని తెలిపారు. టీజీ20 లీగ్ నిర్వహణ ఇతర లీగ్‌లతో పోలిస్తే ఎంతో మెరుగ్గా ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇక్కడ రాణించే ఆటగాళ్లకు భవిష్యత్తులో ఐపీఎల్ వంటి పెద్ద వేదికల్లో అవకాశాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పారు. ఫ్రాంచైజీ యాజమాన్యం అందించిన సౌకర్యాలు అద్భుతంగా ఉన్నాయని, కిట్ బ్యాగ్‌ల నుంచి ప్రాక్టీస్ వరకు ప్రతి విషయంలో పూర్తి మద్దతు లభించిందన్నారు. వేలం పూర్తయినప్పటి నుంచే ప్రత్యర్థులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుని తీవ్రంగా శ్రమించామని, అందుకే ఈ ఫలితం సాధ్యమైందని వివరించారు.

యశ్వీర్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ, టీజీ20 తొలి సీజన్ కావడంతో అందరిలోనూ ఉత్సాహం కనిపించిందన్నారు. ఆ ఉత్సాహాన్నే మైదానంలో ప్రదర్శించి ట్రోఫీని సొంతం చేసుకున్నామని చెప్పారు. శ్రీలంక పర్యటన కారణంగా లీగ్ ప్రారంభంలో కొన్ని మ్యాచ్‌లు మిస్ అయినప్పటికీ.. తిరిగి వచ్చిన తర్వాత వంద శాతం ప్రదర్శన ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించానన్నారు. ఈ విజయానికి కోచ్‌ల కృషి ఎంతో కీలకమని, వారికి పూర్తి క్రెడిట్ ఇవ్వాలన్నారు. అలాగే జట్టు యజమానులు ప్రతి దశలో అండగా నిలిచారని, వారి ప్రోత్సాహమే జట్టుకు అదనపు బలంగా మారిందని చెప్పారు. తెలంగాణ యువ క్రికెటర్లకు టీజీ20 లీగ్ లాంటి వేదికలు తమ ప్రతిభను నిరూపించుకునే అద్భుత అవకాశాలని పేర్కొన్నారు.

సమష్టి కృషితోనే విజయం
గణేశ్ గడుగు మాట్లాడుతూ, హైదరాబాద్ ఈ-ఛాంపియన్స్ తరఫున ఇంత పెద్ద లీగ్‌లో ఆడటం జీవితంలో మరచిపోలేని అనుభూతి అన్నారు. తొలి మ్యాచ్ నుంచే జట్టు సమష్టి కృషితో ముందుకు సాగిందని చెప్పారు. అదే జట్టు విజయానికి ప్రధాన కారణమైందన్నారు. తన ఆటను చూసేందుకు ఎంతో మంది అభిమానులు, తన స్వగ్రామం నుంచి కూడా పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చి ప్రోత్సహించడం మరింత ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చిందని తెలిపారు. ప్రణవ్ వర్మ మాట్లాడుతూ, మొదటి రోజు నుంచే జట్టు మేనేజ్‌మెంట్ ఆటగాళ్లకు అండగా నిలిచిందన్నారు. ఫైనల్‌లో విజయం ఖరారు చేసిన షాట్ ఆడిన తర్వాత కలిగిన ఆనందాన్ని మాటల్లో చెప్పలేమని అన్నారు. ఆ క్షణం కోసం చాలా రోజులుగా ఎదురుచూశామని చెప్పారు. టోర్నీ మధ్యలో చిన్న గాయంతో ఇబ్బంది పడినా జట్టు కోసం పూర్తి స్థాయిలో ఆడానన్నారు. లీగ్ ప్రారంభానికి ముందే నిర్వహించిన కఠినమైన ప్రాక్టీస్ శిబిరాలు మ్యాచ్‌ల్లో ఎంతో ఉపయోగపడ్డాయని వివరించారు.

హైదరాబాద్ ఈ-ఛాంపియన్స్ ఆటగాళ్ల మాటల్లో ఒక విషయం స్పష్టంగా కనిపించింది. ఈ విజయం ఒక్కరోజులో వచ్చినది కాదు. నెలల తరబడి చేసిన సాధన, జట్టు సమన్వయం, కోచ్‌ల గైడెన్స్, యాజమాన్యం అందించిన మద్దతు, అభిమానుల ప్రోత్సాహం అన్నీ కలిసొచ్చి ఈ విజయాన్ని అందించాయి. టీజీ20 తొలి సీజన్‌లోనే హైదరాబాద్ ఈ-ఛాంపియన్స్ ఛాంపియన్‌గా నిలవడం తెలంగాణ క్రికెట్‌కు కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చింది. ఈ లీగ్ ద్వారా మరింత మంది యువ ఆటగాళ్లు తమ ప్రతిభను చాటుకుని భవిష్యత్తులో జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఎదగాలని జట్టు సభ్యులు ఆకాంక్ష వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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