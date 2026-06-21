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ETV Bharat Exclusive : 'అమ్మ కష్టాలకు చిన్న ఫలితం- ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టులో యంగెస్ట్ క్రికెటర్'- జశ్వంత్​తో ఈటీవీ భారత్ ఇంటర్వ్యూ

నాగర్‌కర్నూల్‌కు చెందిన లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ గుడేల్లి జశ్వంత్‌కు టీజీ-20 లీగ్‌లో అవకాశం- రూ.75 వేలతో వేలంలో దక్కించుకున్న హైదరాబాద్ ఈ-ఛాంపియన్స్ జట్టు- యువ స్పిన్నర్​తో ఈటీవీ భారత్ చిట్​చాట్

Jaswanth
Jaswanth (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 21, 2026 at 3:15 PM IST

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Hyderabad E Champions Spinner Jaswanth ETV Bharat Exclusive : తెలంగాణ క్రికెట్‌కు కొత్త ఊపు తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో హెచ్‌సీఏ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న టీజీ-20 లీగ్ జూన్ 21 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. మెగా టోర్నీ కోసం అన్ని జట్లు సన్నద్ధమవుతున్న వేళ, రామోజీ గ్రూపునకు చెందిన హైదరాబాద్ ఈ-ఛాంపియన్స్ జట్టులో చోటు దక్కించుకున్న నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లా యువ క్రికెటర్ గుడేల్లి జశ్వంత్ కథ పలువురికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది.

చిన్న వయసులోనే తండ్రిని కోల్పోవడం, అనంతరం తనకు అండగా నిలిచిన మేనమామ కూడా మరణించడం వంటి కష్టాలను ఎదుర్కొన్న జశ్వంత్, ఎక్కడా వెనక్కి తగ్గకుండా క్రికెట్‌పై దృష్టి పెట్టాడు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు, చుట్టుపక్కల వారి విమర్శలు ఉన్నా తల్లి అండతో ముందుకు సాగి నేడు టీజీ-20 లీగ్‌లో హైదరాబాద్ ఈ-ఛాంపియన్స్ తరఫున ఆడే అవకాశం దక్కించుకున్నాడు. ఈ సందర్భంగా ఈటీవీ భారత్‌తో తన ప్రయాణాన్ని పంచుకున్నాడు.]

ఈటీవీ భారత్: క్రికెట్ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది?
గుడేల్లి జశ్వంత్: నార్మల్‌గా క్రికెట్ ఆడుతుంటే మా ఊర్లో తెలిసిన వాళ్లు నాగర్‌కర్నూల్‌లో ఓపెన్ అయిన క్యాంప్ గురించి చెప్పారు. మా ఇంట్లో కూడా మాట్లాడారు. ప్రాక్టీస్ చేస్తే కెరీర్ బాగుంటుందని చెప్పారు. దీంతో క్యాంప్‌లో జాయిన్ అయ్యా. అండర్-14 టోర్నమెంట్‌లో ఆడి మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చా. టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ తర్వాత ఇంటర్ కోసం క్రికెట్ ఆపేద్దామని అనుకున్నా. కానీ ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాలో జరిగిన అండర్-19 టోర్నమెంట్‌లో టాప్ బౌలర్‌గా నిలిచాను. దీంతో జిల్లా సెక్రటరీ నన్ను ప్రోత్సహించి ఇంటర్ చదువు ఫ్రీగా అందించారు.

ఆ తర్వాత అమ్మను ఒప్పించి పూర్తిగా క్రికెట్‌పైనే దృష్టి పెట్టాను. జిల్లా తరఫున 8 మ్యాచ్‌లు ఆడి 16 వికెట్లు తీశా. అండర్-19 జట్టుకు ఎంపికయ్యాను. కానీ గాయం కారణంగా అవకాశాన్ని కోల్పోయా. తర్వాత వివిధ లీగ్‌ల్లో ఆడా. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఈ-ఛాంపియన్స్ జట్టు నన్ను ఎంపిక చేసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. అసలు నేను ఊహించలేదు. మా జిల్లాలో నాకంటే అనుభవం ఉన్న ఆటగాళ్లు ఉన్నా నన్ను నమ్మి అవకాశం ఇచ్చారు.

ఈటీవీ భారత్: లైఫ్‌లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు?
గుడేల్లి జశ్వంత్: నేను క్రికెట్ మొదలుపెట్టకముందే మా నాన్న చనిపోయారు. దీంతో మా కుటుంబం ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బందులు పడింది. ఆ సమయంలో మా మేనమామ మాకు అండగా నిలిచారు. కుటుంబ బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కానీ నేను టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్న సమయంలో ఆయన కూడా చనిపోయారు. ఆ తర్వాత పరిస్థితి మరింత కష్టమైంది. మా అమ్మ నన్ను, మా అన్నను చదివించేందుకు ఎంతో కష్టపడ్డారు. అమ్మ కష్టాలు చూసిన తర్వాత జీవితంలో ఏదో సాధించాలని నిర్ణయించుకున్నా. అందుకే మరింత కష్టపడి ప్రాక్టీస్ చేశా. ఇప్పుడు మా మామయ్య ఉండి ఉంటే చాలా సంతోషపడేవారు.

జశ్వంత్​తో ఈటీవీ భారత్ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ (Source : ETV Bharat)

ఈటీవీ భారత్: మీ తల్లి మీ కోసం చాలా త్యాగం చేశారు- మెగా లీగ్‌లో ఆడడం ఎలా ఉంది?
గుడేల్లి జశ్వంత్: ఇంత చిన్న వయసులో టీజీ-20 లాంటి పెద్ద లీగ్‌లో ఆడే అవకాశం వస్తుందని అనుకోలేదు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. అమ్మ కష్టాలకు ఇది చిన్న ఫలితం అనుకుంటున్నా.

ఈటీవీ భారత్: హైదరాబాద్ టీమ్ తరఫున ఆడడం ఎలా ఉంది?
గుడేల్లి జశ్వంత్: హైదరాబాద్ ఈ-ఛాంపియన్స్ టైటిల్ ఫేవరెట్ జట్టుగా ఉంది. మా కోచ్, యాజమాన్యం అందరూ చాలా బాగా చూసుకుంటున్నారు. ప్రాక్టీస్ కూడా అద్భుతంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ టోర్నీ ద్వారా మంచి అనుభవం సంపాదిస్తా. ఫుడ్ నుంచి ప్రాక్టీస్ వరకు ప్రతి విషయంలో జట్టు యాజమాన్యం ఎంతో శ్రద్ధ తీసుకుంటోంది. టైమ్​కు ప్రాక్టీస్​ సెషన్​కు చేరేందుకు క్యాబ్​ల్లో తీసుకొస్తున్నారు. బాగా చూసుకుంటున్నారు. జట్టును గెలిపించడమే మా లక్ష్యం.

ఈటీవీ భారత్: అభిరథ్ రెడ్డి కెప్టెన్సీ ఎలా ఉంది?
గుడేల్లి జశ్వంత్: అభిరథ్ అన్న అందరితో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు. టీమ్‌లోని ప్రతి ఒక్కరిని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. బౌలింగ్‌కు సంబంధించిన మంచి సూచనలు ఇస్తున్నారు. నేను లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ కావడంతో మరింతగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. అలాగే గణేష్ అన్న కూడా నాకు ఎంతో సహాయం చేశారు. వారి సపోర్ట్ లేకపోతే నేను ఈ స్థాయికి వచ్చేవాడిని కాదేమో.

ఈటీవీ భారత్: చుట్టూ ఉన్న వాళ్లు చాలా మాటలు అనేవారట- ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉంది?
గుడేల్లి జశ్వంత్: టెన్త్ క్లాస్‌లో ఉన్నప్పుడు మా ఇంటి పక్క వాళ్లు అమ్మకు ఫోన్ చేసి చదువు మానేసి క్రికెట్‌కు వెళ్తున్నాడని భయపెట్టేవారు. దీంతో అమ్మ కూడా కొన్నిసార్లు క్రికెట్ ఆపేయమని చెప్పేది. కానీ నేను మాత్రం క్రికెట్‌లోనే ఎదగాలని నిర్ణయించుకున్నా. అప్పుడు విమర్శించిన వాళ్లే ఇప్పుడు అభినందిస్తున్నారు. అమ్మ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది.

ఈటీవీ భారత్: లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నింగ్ వైపే ఎందుకు ఆసక్తి?
గుడేల్లి జశ్వంత్: నేను మొదటి నుంచి బౌలర్‌నే. ఒక కోచ్ నాలో బౌలింగ్ ప్రతిభ ఉందని గుర్తించి ప్రోత్సహించారు. జిల్లా జట్టుకు స్పిన్నర్ అవసరమని చెప్పడంతో ఆ దిశగా ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించా. భారత మాజీ క్రికెటర్ సురేశ్ రైనా నా ఫేవరెట్ ప్లేయర్. ఆయన ఆటను గమనిస్తూ చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నా.

ఈటీవీ భారత్: మంచి ప్లాట్‌ఫామ్ దొరికింది. ఎలా ఉపయోగించుకుంటారు?
గుడేల్లి జశ్వంత్: ఈ టోర్నీ ద్వారా ఎక్కువ అనుభవం సంపాదించుకోవాలనుకుంటున్నా. భవిష్యత్తులో అది నాకు ఉపయోగపడుతుంది. తర్వాత మరిన్ని లీగ్‌ల్లో ఆడాలని ఉంది. అండర్-19 రాష్ట్ర జట్టుకు ఎంపిక కావడమే నా ప్రధాన లక్ష్యం. అలాగే హైదరాబాద్ ఈ-ఛాంపియన్స్ జట్టు టీజీ-20 లీగ్ గెలవాలని కోరుకుంటున్నా. "సిక్స్ మార్- సీటీ మార్" అంటూ అభిమానులను అలరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నా.

ఏదేమైనా కుటుంబ కష్టాలు, ఆర్థిక సమస్యలు, సమాజం నుంచి వచ్చిన విమర్శలు ఇవన్నీ జశ్వంత్ అడుగులను ఆపలేకపోయాయి. తన కొడుకుపై నమ్మకం ఉంచిన తల్లి ప్రోత్సాహం, కష్టపడి సాధించాలనే పట్టుదల అతడిని టీజీ-20 లీగ్ వరకు తీసుకొచ్చాయి. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఈ-ఛాంపియన్స్ జట్టులో యంగ్గెస్ట్ ప్లేయర్‌గా అవకాశం దక్కించుకున్న జశ్వంత్, భవిష్యత్తులో తెలంగాణ క్రికెట్‌కు మరో ప్రతిభావంతుడిగా ఎదగాలని ఆశాభావం వ్యక్తమవుతోంది. ఆల్ ది బెస్ట్ జశ్వంత్ గుడెల్లి.

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