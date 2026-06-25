అనిరుథ్ కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్, యశ్వీర్ మెరుపులు- హైదరాాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ వరుసగా రెండో విక్టరీ
రంగారెడ్డి రైజర్స్తో మ్యాచ్- విజయం సాధించిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ టీమ్
Published : June 25, 2026 at 5:33 PM IST
TG 20 League 2026 : టీజీ 2026 లీగ్లో భాగంగా రంగారెడ్డి రైజర్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ విజయం సాధించింది. వరుసగా రెండో విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. గురువారం మధ్యాహ్నం జరిగిన మ్యాచ్లో వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి సెంచరీ మిస్ చేసుకున్నా, తనదైన ఇన్నింగ్స్తో దుమ్మురేపాడు. చివర్లో వచ్చిన యశ్వీర్ గౌడ్ సిక్సర్ల మోత మోగించాడు.
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన రంగారెడ్డి 20 ఓవర్లలో నాలుగు వికెట్ల నష్టానికి 195 పరుగులు చేసింది. అవనీశ్ (53), ఆదిత్య జవ్వాజి (58) హాఫ్ సెంచరీలు సాధించారు. ఆరోన్ జార్జ్ (35), తనయ్ త్యాగరాజన్ (31) విలువైన పరుగులు చేశారు. హైదరాబాద్ బౌలర్లలో ప్రణవ్ వర్మ 2.. షణ్ముఖ, అఖిల్ చెరో వికెట్ తీశారు.