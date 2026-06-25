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TG 20 లీగ్: అదరగొట్టిన రంగారెడ్డి రైజర్స్ బ్యాటర్లు- హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్​కు భారీ టార్గెట్

హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్​తో మ్యాచ్- రంగారెడ్డి రైజర్స్ స్కోర్ ఎంతంటే?

TG 20 League
TG 20 League (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 25, 2026 at 3:51 PM IST

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TG 20 League 2026 : టీజీ 20 లీగ్​లో భాగంగా హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్​తో జరుగుతున్న మ్యాచ్​లో రంగారెడ్డి రైజర్స్ బ్యాటర్లు దూకుడుగా ఆడారు. 20 ఓవర్లలో నాలుగు వికెట్ల నష్టానికి 195 పరుగులు సాధించారు. అవినాష్‌ రెడ్డి 53, ఆదిత్య జవ్వాజి 58 పరుగులు చేసి దుమ్మురేపారు. హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ బౌలర్లలో షణ్ముఖ్ అశ్విన్, అఖిల్ రాథోడ్ చెరో వికెట్ తీశారు. ప్రణవ్ వర్మ రెండు వికెట్లు పడగొట్టాడు.

TG 20 League
మ్యాచ్ చూసేందుకు వచ్చిన ఈటీవీ డైరెక్టర్ సుజయ్, ఈటీవీ భారత్ డైరెక్టర్ బృహతి (ETV BHARAT)

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