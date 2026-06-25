TG 20 లీగ్: అదరగొట్టిన రంగారెడ్డి రైజర్స్ బ్యాటర్లు- హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్కు భారీ టార్గెట్
హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్తో మ్యాచ్- రంగారెడ్డి రైజర్స్ స్కోర్ ఎంతంటే?
TG 20 League (ETV BHARAT)
Published : June 25, 2026 at 3:51 PM IST
TG 20 League 2026 : టీజీ 20 లీగ్లో భాగంగా హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్తో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో రంగారెడ్డి రైజర్స్ బ్యాటర్లు దూకుడుగా ఆడారు. 20 ఓవర్లలో నాలుగు వికెట్ల నష్టానికి 195 పరుగులు సాధించారు. అవినాష్ రెడ్డి 53, ఆదిత్య జవ్వాజి 58 పరుగులు చేసి దుమ్మురేపారు. హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ బౌలర్లలో షణ్ముఖ్ అశ్విన్, అఖిల్ రాథోడ్ చెరో వికెట్ తీశారు. ప్రణవ్ వర్మ రెండు వికెట్లు పడగొట్టాడు.