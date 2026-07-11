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'టైటిల్ మాదే- ఫైనల్​లో బెస్ట్ ఇస్తాం'- ధీమా వ్యక్తం చేసిన ఈ ఛాంపియన్స్ ప్లేయర్స్

క్వాలిఫయర్-2 విజయంతో ఫైనల్‌కు చేరిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్- కరీంనగర్‌పై విజయంలో బౌలర్లదే కీలక పాత్ర అన్న కెప్టెన్ - గత ఓటమి నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుని ఫైనల్లో మరింత దూకుడుగా ఆడతామన్న సాయి

TG 20 League Hyderabad E Champions
TG 20 League Hyderabad E Champions (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 11, 2026 at 9:34 AM IST

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TG 20 League Hyderabad E Champions : క్వాలిఫయర్-1లో ఎదురైన ఓటమి తర్వాత గట్టిగా తిరిగి రావాలనే లక్ష్యంతో జట్టు మొత్తం కష్టపడిందని హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి తెలిపారు. క్వాలిఫయర్-2లో కరీంనగర్ లాంటి బలమైన జట్టును 157 పరుగులకే పరిమితం చేయడంలో బౌలర్లు అద్భుత ప్రదర్శన చేశారని ప్రశంసించారు. బౌలర్లు ఇచ్చిన ఆరంభమే విజయానికి బాట వేసిందని, ఇప్పుడు అదే ఆత్మవిశ్వాసంతో ఫైనల్లోకి అడుగుపెడుతున్నామని చెప్పారు. టైటిల్ సాధించడమే తమ లక్ష్యమని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. జట్టు కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి, ఓపెనర్ సాయి వికాస్ రెడ్డి, ఆటగాడు షణ్ముఖ అశ్విన్‌తో ఈటీవీ భారత్ ప్రతినిధి నాగార్జున ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు.

ఈటీవీ భారత్: ఖమ్మం జట్టుపై మీ అంచనాలు ఎలా ఉన్నాయి?
అభిరథ్ రెడ్డి: ఫైనల్‌కు చేరడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఖమ్మం మంచి జట్టు. ఈ టోర్నీలో వారిపై ఒకసారి గెలిచాం.. మరోసారి ఓడిపోయాం. క్వాలిఫయర్-1లో మేం ఆశించిన స్థాయిలో ఆడలేకపోయాం. అందుకే ఓటమి ఎదురైంది. అయితే ఫైనల్లో మాత్రం అలాంటి తప్పులు పునరావృతం కావు. పూర్తి సన్నద్ధతతో బరిలోకి దిగుతాం.

ఈటీవీ భారత్: ఫైనల్లో టాస్ గెలిస్తే ముందుగా ఏం చేయాలని అనుకుంటున్నారు?|
అభిరథ్ రెడ్డి: ఇప్పుడే దాని గురించి నిర్ణయం తీసుకోలేం. పరిస్థితులను బట్టి నిర్ణయం ఉంటుంది. క్వాలిఫయర్-2లో మా బౌలర్లు అద్భుతంగా రాణించారు. యశ్వీర్ గౌడ్ జట్టులోకి రావడంతో మా బౌలింగ్ మరింత బలపడింది. ఇప్పుడు ఫైనల్ గురించి ఒత్తిడి లేకుండా ఆలోచిస్తున్నాం. జట్టులో ప్రతి ఒక్కరూ మంచి ఉత్సాహంతో ఉన్నారు. అందరూ తమ అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు.

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ఈటీవీ భారత్: ఫైనల్‌కు చేరిన ఆనందం ఎలా ఉంది?
సాయి వికాస్ రెడ్డి: చాలా సంతోషంగా ఉంది. క్వాలిఫయర్-1లో కేవలం 10 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయాం. ఆ ఓటమి మాకు బాధ కలిగించింది. కానీ అదే మాకు మరింత ప్రేరణ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ఫైనల్‌కు చేరడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఒత్తిడి గురించి ఆలోచించకుండా స్వేచ్ఛగా ఆడాలనే నిర్ణయంతో బరిలోకి దిగాం. దానికి తగ్గట్టే ఫలితం వచ్చింది.

ఈటీవీ భారత్: కెప్టెన్ అభిరథ్‌తో మీ ఓపెనింగ్ భాగస్వామ్యం గురించి చెప్పండి?
సాయి వికాస్ రెడ్డి: చాలామంది మాకు ఎక్కువసేపు క్రీజులో ఉండాలని సూచించారు. ఈ మ్యాచ్‌లో మేము మంచి భాగస్వామ్యం నెలకొల్పగలిగాం. అది జట్టుకు ఉపయోగపడింది. మ్యాచ్‌కు ముందు నుంచే పూర్తి ప్రణాళికతో సిద్ధమయ్యాం. కోచ్‌, సపోర్ట్ స్టాఫ్ అందరూ కలిసి మంచి ప్లాన్ రూపొందించారు. అయితే ఈ విజయానికి అసలు క్రెడిట్ మాత్రం బౌలర్లదే. ప్రత్యర్థిని తక్కువ స్కోరుకే కట్టడి చేయడంతో మా పని చాలా సులభమైంది.

ఈటీవీ భారత్: ఖమ్మంతో జరిగే ఫైనల్‌కు ప్రత్యేకంగా ఏమైనా వ్యూహం ఉందా?
సాయి వికాస్ రెడ్డి: మా ప్రణాళికలో పెద్దగా మార్పులు ఉండవు. ప్రతి మ్యాచ్‌ను ఒకే విధమైన ప్రణాళికతో ఆడుతున్నాం. గత మ్యాచ్‌లో అదృష్టం కలిసిరాలేదు. ఇప్పుడు మాత్రం ఎలాంటి అవకాశాన్ని వదులుకోకుండా పూర్తి దూకుడుతో ఆడతాం. టైటిల్ గెలవడమే మా లక్ష్యం.

ఈటీవీ భారత్: క్రికెట్ కోసం మీరు చేసిన కష్టాల గురించి మీ తల్లి చెప్పిన మాటలు అందరినీ కదిలించాయి. ఇప్పుడు ఎలా అనిపిస్తోంది?
షణ్ముఖ అశ్విన్: ఇది నా తొలి టోర్నీలోనే ఫైనల్ ఆడే అవకాశం. అందుకే చాలా గర్వంగా ఉంది. ఈ స్థాయికి రావడానికి చేసిన కష్టాలు, కుటుంబం చేసిన త్యాగాలు అన్నీ ఇప్పుడు గుర్తొస్తున్నాయి. వాటిని గుర్తు చేసుకుంటే మరింత బాధ్యతగా అనిపిస్తోంది.

ఈటీవీ భారత్: జట్టు మొత్తం ఎలా సిద్ధమవుతోంది?
షణ్ముఖ అశ్విన్: మా విజయం ఒక్కరి వల్ల కాదు. మొత్తం జట్టు కృషి వల్లే ఇక్కడి వరకు వచ్చాం. మా జట్టులో ప్రతి ఆటగాడు తన బాధ్యతను చక్కగా నిర్వర్తిస్తున్నాడు. మాకు మంచి సమతుల్యత ఉన్న జట్టు ఉంది. అందరం కలిసి మరో మంచి ప్రదర్శన ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం.

ఈటీవీ భారత్: గతంలో టైటిల్స్ గెలిచిన అనుభవం ఫైనల్‌లో ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది?
షణ్ముఖ అశ్విన్: అనిరుథ్‌తో కలిసి ఇప్పటికే రెండు టైటిల్స్ గెలిచాను. ఆ అనుభవం ఇప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది. ఫైనల్‌లో ఒత్తిడిని ఎలా ఎదుర్కోవాలో తెలుసు. అదే ఆత్మవిశ్వాసంతో ఈసారి కూడా టీజీ20 లీగ్ టైటిల్‌ను గెలవాలని అందరం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం.

క్వాలిఫయర్-1లో ఎదురైన నిరాశను వెనక్కి నెట్టి, క్వాలిఫయర్-2లో అద్భుత విజయంతో ఫైనల్‌కు చేరిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ శిబిరంలో ఇప్పుడు పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసం కనిపిస్తోంది. బౌలర్ల ప్రదర్శన, ఓపెనర్ల భాగస్వామ్యం, జట్టు సమష్టి కృషే విజయానికి కారణమని ఆటగాళ్లు చెబుతున్నారు. గత తప్పులను సరిదిద్దుకుని ఫైనల్లో మరింత దూకుడుగా ఆడి టైటిల్‌ను సొంతం చేసుకుంటామని హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ఆటగాళ్లు విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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