'వ్యక్తిగత ప్రదర్శన కంటే జట్టు విజయమే మాకు ముఖ్యం'- హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ప్లేయర్ల కామెంట్స్
తొలి మ్యాచ్లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ఘన విజయం- ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్గా గణేష్ గడుగు, ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా యశ్వీర్ గౌడ్- యువ ఆటగాళ్లు అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని యాజమాన్యం సూచన
Published : June 23, 2026 at 10:22 PM IST
TG 20 League Hyderabad E Champions Players : ప్రతిష్టాత్మక టీ20 లీగ్లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు విజయంతో తమ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది. పాలమూరు స్ట్రైకర్స్పై 7 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించిన అనంతరం జట్టు ఆటగాళ్లు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్గా నిలిచిన గణేష్ గడుగు, ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ అవార్డు అందుకున్న యశ్వీర్ గౌడ్ ఈటీవీ భారత్తో తమ అనుభూతులను పంచుకున్నారు.
అర్థ సెంచరీతో జట్టు విజయానికి కీలక పాత్ర పోషించిన గణేష్ గడుగు మాట్లాడుతూ, ఈ విజయానికి పూర్తి క్రెడిట్ తమ కోచ్, కెప్టెన్తో పాటు మొత్తం జట్టుకే చెందుతుందని చెప్పారు. "నాకు సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు. హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్కు ఇది తొలి విజయం. ఇలాగే కష్టపడి ముందుకు సాగుతాం. మా జట్టులో అందరం ఒక కుటుంబంలా కలిసి ఆడుతున్నాం. వ్యక్తిగత ప్రదర్శన కంటే జట్టు విజయం మాకు ముఖ్యం" అని తెలిపారు.
చిన్నప్పటి నుంచి క్రికెట్ ఆడాలని కలగన్నానని, ఆ కల నెరవేరుతున్నందుకు సంతోషంగా ఉందన్నారు. "చిన్న గ్రామమైన వెంకటాపుర్ నుంచి వచ్చి ఈ స్థాయిలో ఆడటం చాలా ఆనందంగా ఉంది. నా కోసం గ్రౌండ్కు వచ్చి మద్దతు ఇచ్చిన అభిమానులకు కృతజ్ఞతలు. స్టేడియంలో 'గణేష్' అంటూ అభిమానులు అరవడం చాలా ఉత్సాహాన్నిచ్చింది. చిన్ననాటి నుంచి నన్ను ప్రోత్సహించిన కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ ప్రజలందరికీ ధన్యవాదాలు" అని గణేష్ పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు రెండు కీలక వికెట్లు తీసి జట్టు విజయంలో భాగమైన యశ్వీర్ గౌడ్ కూడా తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. "తొలి మ్యాచ్లోనే జట్టు విజయం సాధించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. రెండు వికెట్లు తీయడం మరింత ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. కెప్టెన్ అభిరత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో ఆడటం మంచి అనుభవం. ప్రత్యర్థి జట్టులో మంచి బ్యాటర్లను అవుట్ చేయగలిగాను. ప్రతి మ్యాచ్లోనూ నా వంద శాతం కృషి చేస్తాను. ఇది నాకు ఎంతో విలువైన అనుభవం" అని చెప్పారు.
డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో ప్రత్యేక కార్యక్రమం
మ్యాచ్ ముగిసిన అనంతరం డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఉషోదయ ఎంటర్ప్రైజెస్ డైరెక్టర్ సాంబశివరావు, ఈటీవీ డైరెక్టర్ సుజయ్, ఈటీవీ భారత్ డైరెక్టర్ బృహతి సమక్షంలో జట్టు కోచ్ అనిరుధ్ కీలక ఆటగాళ్లను అభినందించారు. ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ గణేష్ గడుగు, ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ యశ్వీర్ గౌడ్, నాలుగు వికెట్లు తీసిన అజయ్ దేవ్ గౌడ్లకు అవార్డులు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఉషోదయ ఎంటర్ప్రైజెస్ డైరెక్టర్ సాంబశివరావు యువ ఆటగాళ్లకు ప్రోత్సాహక ప్రకటన చేశారు. టోర్నీలో ఎవరైనా సెంచరీ సాధించినా లేదా ఒక మ్యాచ్లో నాలుగు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వికెట్లు తీసినా, ఆ ఆటగాడితో పాటు వారి కుటుంబ సభ్యులకు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో రెండు రోజుల వసతి, విహార సదుపాయం కల్పిస్తామని తెలిపారు. ఇలాంటి టోర్నీలు యువ క్రికెటర్లకు మంచి వేదికగా నిలుస్తాయని, అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుని తమ భవిష్యత్తును తామే నిర్మించుకోవాలని సూచించారు.
మ్యాచ్ విషయానికి వస్తే, టాస్ గెలిచిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ తొలుత ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది. పవర్ప్లేలోనే కీలక వికెట్లు తీసి పాలమూరు స్ట్రైకర్స్ను ఒత్తిడిలోకి నెట్టింది. అజయ్ దేవ్ గౌడ్ నాలుగు వికెట్లతో చెలరేగగా, యశ్వీర్ గౌడ్, ప్రణవ్ వర్మ తలో రెండు వికెట్లు తీశారు. శ్రీనికేత్ ఒక వికెట్ సాధించాడు. దీంతో పాలమూరు స్ట్రైకర్స్ 19.4 ఓవర్లలో 141 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. 142 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్కు కెప్టెన్ అభిరత్ రెడ్డి వేగంగా ఆరంభం అందించాడు. రెండు సిక్సర్లు, ఐదు ఫోర్లతో 35 పరుగులు చేశాడు. అనంతరం అన్విత్ రెడ్డి 53 పరుగులతో రాణించగా, గణేష్ గడుగు అజేయ అర్థ సెంచరీతో జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చాడు. ఇంకా 26 బంతులు మిగిలి ఉండగానే హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ 7 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. తొలి మ్యాచ్లోనే సమష్టి ప్రదర్శనతో విజయాన్ని అందుకున్న హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు, ఇదే జోరును మిగతా మ్యాచ్ల్లోనూ కొనసాగించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. మరోవైపు పాలమూరు స్ట్రైకర్స్కు ఇది వరుసగా రెండో ఓటమిగా నమోదైంది. గెలుపు తర్వాత గణేష్ గడుగు, యశ్వీర్ గౌడ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు యువ క్రికెటర్లలో మరింత ఉత్సాహాన్ని నింపుతున్నాయి.
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