TG 20: కెప్టెన్ అభిరథ్ హాఫ్ సెంచరీ- హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్ స్కోర్ ఎంతంటే?
హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్తో మ్యాచ్- ఖమ్మం ఏసెస్ టార్గెట్ ఫిక్స్
TG 20 LEAGUE (ETV BHARAT)
Published : June 29, 2026 at 9:04 PM IST
TG 20 League 2026 : టీజీ 20లో భాగంగా ఖమ్మం ఏసెస్తో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. టాస్ ఓడి బ్యాగింగ్కు దిగిన హైదరాబాద్, నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 211 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ అభిరథ్ రెడ్డి (59) విజృంభించాడు. వికాస్ (22), అన్విత్రెడ్డి (32), గణేశ్ (44), అశ్విన్ (19) రాణించారు. ఖమ్మం బౌలర్లలో సాకేత్, వేద్ రెడ్డి, సహేందర్ తలో 2, జీఎస్కే రెడ్డి ఒక వికెట్ తీశారు.