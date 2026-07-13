హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ సూపర్ విక్టరీ- సక్సెస్ సీక్రెట్ బయటపెట్టిన కెప్టెన్, కోచ్
క్రికెట్ ప్రియులను అలరించిన టీజీ 20 లీగ్ తొలి సీజన్- ఖమ్మం ఏసెస్పై ఘన విజయం సాధించి కప్పు గెలిచిన హైదరాబాద్- కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి, కోచ్ అనిరుధ్ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ
Published : July 13, 2026 at 2:08 PM IST
TG 20 League 2026 Hyderabad E Champions : తెలంగాణ క్రికెట్ అభిమానులను ఉర్రూతలూగించిన ప్రతిష్టాత్మక టీజీ 20 లీగ్ మొదటి సీజన్ అట్టహాసంగా ముగిసింది. ఉప్పల్ వేదికగా జరిగిన ఫైనల్ పోరులో అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ జట్టుపై హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ఆరు వికెట్ల తేడాతో అద్భుత విజయం సాధించి, తొలి ఛాంపియన్గా నిలబడింది. ఈ గ్రాండ్ విక్టరీ తర్వాత హైదరాబాద్ టీమ్ కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి, అలాగే జట్టు హెడ్ కోచ్ అనిరుధ్ ఈటీవీ భారత్ కు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలోనే ట్రోఫీ సాధించడానికి టీమ్ పడిన శ్రమ, బ్యాక్ గ్రౌండ్లో కోచింగ్ సిబ్బంది ఇచ్చిన మద్దతు లాంటి ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ సంగతులను వాళ్లు ఇంటర్వ్యూలో వివరించారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే!
ఈటీవీ భారత్: కంగ్రాట్స్ అభిరథ్- ఈ విజయాన్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు?
అభిరథ్ రెడ్డి (కెప్టెన్): థాంక్యూ అండీ. ఈరోజు అయితే అంతా సెలబ్రేషన్స్ మూడ్లోనే ఉన్నాం. మా బౌలర్లు చాలా అద్భుతంగా రాణించారు. ఆ మంచి బౌలింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ వల్లే మేం ఈ టోర్నమెంట్లో చాలా సులువుగా గెలవగలిగామని నేను నమ్ముతున్నాను.
ఈటీవీ భారత్: ఈ మ్యాచ్ విజయం వెనక ఎంత కష్టం ఉంది?
అభిరథ్ రెడ్డి: ఆక్షన్ సమయం నుంచే మా కష్టం మొదలైంది. ఏ ప్లేయర్ను ఎక్కడ తీసుకోవాలి, ఎవర్ని పిక్ చేసుకోవాలి అని మా సపోర్ట్ స్టాఫ్ చాలా రీసెర్చ్ చేశారు. ఆక్షన్ అనేది చాలా డైనమిక్గా ఉంటుంది. అప్పటికప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. మా వాళ్లు ఎవరి మీద ఎంత రీసెర్చ్ చేసి తీసుకున్నారో ఆక్షన్ తర్వాతే మాకు తెలిసింది. ఆక్షన్ అయిపోయిన రెండు మూడు రోజులకే మా ప్రాక్టీస్ కూడా స్టార్ట్ చేశాం. అప్పటి నుంచి అందరం కలిసి ఒక జట్టుగా చాలా కష్టపడ్డాం.
ఈటీవీ భారత్: డగౌట్లో ఉన్నప్పుడు ఫైనల్ షాట్ వైష్ణవ్ రెడ్డి ఆడాక మీ మనసులో ఏమనిపించింది?
అభిరథ్ రెడ్డి: ఫైనల్ షాట్కు ముందే మ్యాచ్ గెలుస్తామనే కాన్ఫిడెన్స్ మాకు వచ్చేసింది. కొంచెం ముందు నుంచే గెలుపు మాదే అనే పరిస్థితి ఉండటంతో, ప్రత్యేకంగా ఆ ఒక్క షాట్ తర్వాతే ఫీల్ అవ్వడం అంటూ ఏమీ లేదు. ముందు నుంచే గెలుపు పై ధీమాగా ఉన్నాం. చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది.
ఈటీవీ భారత్: టోర్నీలో చాలా స్ట్రాంగ్ టీమ్స్ను మీరు ఎలా అడ్డుకోగలిగారు?
అభిరథ్ రెడ్డి: మొదటి నుంచి మా బౌలింగ్ యూనిట్ చాలా పక్కా ప్రణాళికతో, ఆన్ పాయింట్తో బౌలింగ్ చేసింది. మా బౌలింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎప్పుడూ చాలా బాగుంది. దాని వల్లే మేం ఏ ప్రత్యర్థినైనా సమర్థవంతంగా అడ్డుకుని, టోర్నమెంట్లో సులభంగా విజయాలు సాధించగలిగాం.
ఈటీవీ భారత్: ఫస్ట్ సీజన్ విన్ అయ్యారు. నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్లీ కమ్బ్యాక్ ఇవ్వడానికి మీ ప్లాన్స్ ఏంటి?
అభిరథ్ రెడ్డి: ఈ సీజన్లో మేం చేసిన చిన్నచిన్న పొరపాట్లను గుర్తించి, నెక్స్ట్ ఇయర్ వాటిని రిపీట్ కాకుండా చూసుకుంటాం. మిగతా విషయాల్లో కూడా వీలైనంత వరకు ఇంకా మెరుగైన ప్లానింగ్ చేసుకొని, వచ్చే ఏడాది కూడా కచ్చితంగా గెలవాలనే పట్టుదలతోనే బరిలోకి దిగుతాం.
ఈటీవీ భారత్: ఫ్రాంచైజీ ఓనర్స్, సపోర్ట్ స్టాఫ్ నుంచి మీకు ఎలాంటి మద్దతు లభించింది?
అభిరథ్ రెడ్డి: మా కోచెస్, సపోర్ట్ స్టాఫ్ అందరూ మొదటి నుంచి మాకు అండగా నిలిచారు. ముఖ్యంగా మా ఓనర్స్ కూడా మాతో ఎప్పుడు కలిసినా ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయా, ఇంకేమైనా కావాలా అని చాలా కేరింగ్గా అడిగి తెలుసుకునేవాళ్లు. వాళ్లు ఇచ్చిన సపోర్ట్ వల్లే మేం ఇంత స్వేచ్ఛగా ఆడి గెలవగలిగాం.
ఈటీవీ భారత్: కంగ్రాట్స్ అనిరుధ్ సర్. హెడ్ కోచ్గా మీ ఫీలింగ్ ఏంటి?
అనిరుధ్ (హెడ్ కోచ్): చాలా చాలా సంతోషంగా ఉందండీ. ప్లేయర్లందరి పర్ఫార్మెన్స్ చూసి నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను. ఓనర్స్, సపోర్ట్ స్టాఫ్, టోర్నమెంట్ అంతటా మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేసిన అభిమానులు అందరికీ ఈ విజయం అంకితం.
ఈటీవీ భారత్: క్యాప్టెన్తో పాటు బాయ్స్ అందరూ ప్రతి మ్యాచ్ గెలవడానికి ఎలాంటి కృషి చేశారు?
అనిరుధ్: ప్రతి మ్యాచ్ కోసం మేము చాలా గ్రౌండ్ వర్క్ చేశాం. టోర్నమెంట్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందే ప్రీ టోర్నమెంట్ ప్లానింగ్ కోసం చాలా ప్రిపరేషన్స్ చేశాం. అయితే నేను క్రెడిట్ మొత్తం మా ప్లేయర్లకే ఇస్తాను. వాళ్లు గ్రౌండ్లో మేం వేసుకున్న ప్లాన్స్, స్ట్రాటజీలను నూటికి నూరు శాతం పర్ఫెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు.
ఈటీవీ భారత్: క్వాలిఫైయర్ 1 లాంటి మ్యాచ్ల్లో జస్ట్ పది రన్స్ తేడాతో గెలిచారు. ఆ టైంలో టీమ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా ఉంది?
అనిరుధ్: మా టీమ్ ఎబిలిటీ మీద మాకు ఎప్పుడూ నమ్మకం ఉంది. ఆ ఒక్క మ్యాచ్లో మాత్రమే మేము అనుకున్నట్లుగా ఫినిష్ చేయలేకపోయాం కానీ, మిగతా అన్ని మ్యాచ్లలో మా ప్లేయర్స్ రాణిస్తారనే పూర్తి కాన్ఫిడెన్స్తోనే మేం ఆడాం.
ఈటీవీ భారత్: టోర్నీలో చాలాసార్లు బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ మార్చారు. ఆ మార్పులు ఎంతవరకు ప్లస్ అయ్యాయి?
అనిరుధ్: ప్రతి ప్లేయర్కు వాళ్ల రోల్ ఏంటనేది మేము ముందే చాలా క్లియర్గా చెప్పేశాం. ఆడే పిచ్ను బట్టి, ఎదురుగా ఉన్న టీమ్ను బట్టి మేం ఎప్పటికప్పుడు బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ మారుస్తూ వచ్చాం. ఒక విధంగా ఆ ప్రయోగాలు అన్నీ మాకు అనుకూలించి విజయాలు అందించాయి.
ఈటీవీ భారత్: ఫ్రాంచైజీ సపోర్ట్ ఎలా ఉంది?
అనిరుధ్: ఆక్షన్ జరిగిన రోజు నుంచి ఈరోజు కప్పు గెలిచే వరకు కూడా ఫ్రాంచైజీ ఓనర్స్ నుంచి మాకు ఎనలేని సపోర్ట్ లభించింది. ఏ దశలో ఏది కావాలన్నా వాళ్లు వెంటనే ప్రొవైడ్ చేశారు. మా ఫ్రాంచైజీ అత్యంత ప్రొఫెషనల్గా ఉంటూనే, ప్రతి ప్లేయర్ను చాలా బాగా సపోర్ట్ చేసింది. వాళ్ల నమ్మకాన్ని మా బాయ్స్ గ్రౌండ్లో నిలబెట్టారు. ఈ విజయంలో వాళ్ల పాత్ర కూడా ఎంతో ఉంది.
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