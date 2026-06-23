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'హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్' ఆల్​ రౌండ్​ షో- పాలమూరు టీమ్​పై ఘన విజయం

టీజీ 20 లీగ్​ 2026- పాలమూరు స్టైకర్స్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో గెలుపొందిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్

TG 20 LEAGUE
TG 20 LEAGUE (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 23, 2026 at 5:27 PM IST

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TG 20 League 2026 : టీజీ 20 లీగ్‌ 2026లో భాగంగా పాలమూరు స్ట్రైకర్స్‌తో మంగళవారం మధ్యాహ్నం జరిగిన మ్యాచ్‌లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ఘన విజయం సాధించింది. లీగ్​ను విజయంతో ప్రారంభించి, ఆల్​ రౌండ్ షోతో అదరగొట్టింది. 142 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలో దిగిన హైదరాబాద్ జట్టు, ఇంకా 26 బంతులు మిగిలి ఉండగానే చేధించింది. 7 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది.

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TG 20 LEAGUE TODAY MATCH
HYDERABAD E CHAMPIONS MATCH
HYDERABAD PALUMURU MATCH
TG 20 LEAGUE 2026

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