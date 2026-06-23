'హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్' ఆల్ రౌండ్ షో- పాలమూరు టీమ్పై ఘన విజయం
టీజీ 20 లీగ్ 2026- పాలమూరు స్టైకర్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో గెలుపొందిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్
TG 20 LEAGUE (Etv Bharat)
Published : June 23, 2026 at 5:27 PM IST
TG 20 League 2026 : టీజీ 20 లీగ్ 2026లో భాగంగా పాలమూరు స్ట్రైకర్స్తో మంగళవారం మధ్యాహ్నం జరిగిన మ్యాచ్లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ఘన విజయం సాధించింది. లీగ్ను విజయంతో ప్రారంభించి, ఆల్ రౌండ్ షోతో అదరగొట్టింది. 142 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలో దిగిన హైదరాబాద్ జట్టు, ఇంకా 26 బంతులు మిగిలి ఉండగానే చేధించింది. 7 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది.