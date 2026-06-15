TG 20 లీగ్ షెడ్యూల్ రిలీజ్- 20 రోజులు క్రికెట్ సంబరం
TG 20 క్రికెట్ లీగ్ షెడ్యూల్ రిలీజ్
Published : June 15, 2026 at 4:11 PM IST
TG 20 League Schedule : తెలుగు క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్న టీజీ 20 క్రికెట్ లీగ్ షెడ్యూల్ వచ్చేసింది. ఈ లీగ్ ఫుల్ షెడ్యూల్ను నిర్వాహకులు సోమవారం రిలీజ్ చేశారు. జూన్ 21న టోర్నమెంట్ ప్రారంభం కానుంది. జులై 10న ఫైనల్తో లీగ్ ముగియనుంది. ఫైనల్ సహా అన్ని మ్యాచ్లు కూడా ఉప్పల్ స్టేడియం వేదికగా జరగనున్నాయి. మరి ఈ లీగ్లో ఇంకా మ్యాచ్లు ఎప్పుడెప్పుడు జరగనున్నాయంటే?
తొలి మ్యాచ్ ఆ జట్ల మధ్యే!
ఉప్పల్ వేదికగా జూన్ 21న ప్రారంభ మ్యాచ్లో పాలమూరు స్ట్రైకర్స్ - అన్విత ఖమ్మం ఏస్ జట్లు తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్ సాయంత్రం 7.15 నిమిషాలకు షురూ కానుంది. కాగా, రోజుకు రెండు చొప్పున మ్యాచ్లు నిర్వహించనున్నారు. మధ్యాహ్నం మ్యాచ్ 2.15 గంటలకు ప్రారంభం కానుండగా, సాయంత్రం మ్యాచ్ 7.15 గంటలకు షురూ అవుతుంది.
హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ తొలి మ్యాచ్ ఎప్పుడంటే?
రామోజీ గ్రూప్ ఉషోదయ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఫ్రాంచైజీ హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు జూన్ 23న తొలి మ్యాచ్ ఆడనుంది. పాలమూరు స్టైకర్స్తో తొలి మ్యాచ్లో తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్ మధ్యాహ్నం 2.15 గంటలకు ప్రారంభం అవుతుంది. ఈ సీజన్ కోసం అన్ని జట్లు ఇప్పటికే ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టేశాయి.
ఫుల్ షెడ్యూల్ ఇదే!
- జూన్ 21- పాలమూరు vs ఖమ్మం - 7.15 గంటలకు
- జూన్ 22 -రంగారెడ్డి vs నల్గొండ - 2.15 గంటలకు
- జూన్ 22 - వరంగల్ vs మెదక్ - 7.15 గంటలకు
- జూన్ 23- హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్- పాలమూరు - 2.15 గంటలకు
- జూన్ 23 - రంగారెడ్డి vs మెదక్ - 7.15 గంటలకు
- జూన్ 24 - ఖమ్మం vs వరంగల్ - 2.15 గంటలకు
- జూన్ 24 - ఖమ్మం vs కరీంనగర్ - 7.15
- జూన్ 25 - రంగారెడ్డి vs హైదరాబాద్ - 2.15
- జూన్ 25 - పాలమూరు vs మెదక్- 7.15
- జూన్ 26 - నల్గొండ vs వరంగల్ - 2.15
- జూన్ 26 - ఖమ్మం vs కరీంనగర్ - 715
- జూన్ 27 - మెదక్ vs హైదరాబాద్ - 2.15
- జూన్ 27 - పాలమూరు vs రంగారెడ్డి - 7.15
- జూన్ 28 - వరంగల్ vs కరీంనగర్ - 2.15
- జూన్ 29 - పాలమూరు vs నల్గొండ - 7.15
- జూన్ 29 - ఖమ్మం vs హైదరాబాద్ - 7.15
- జూన్ 30 - మెదక్ vs కరీంనగర్ - 2.15
- జులై 01 -వరంగల్ vs హైదరాహబాద్- 2.15
- జులై 01 - ఖమ్మం vs నల్గొండ - 7.15
- జులై 02- రంగారెడ్డి vs కరీంనగర్ - 2.15
- జులై 03 - నల్గొండ vs మెదక్ - 2.15
- జులై 03 - పాలమూరు vs వరంగల్ - 7.15
- జులై 04 - ఖమ్మం vs రంగారెడ్డి - 2.15
- జులై 04 - హైదరాబాద్ vs కరీంనగర్ - 7.15
- జులై 05- మ్యాచ్లు లేవు
- జులై 06- మెదక్ vs ఖమ్మం - 2.15
- జులై 06 - హైదరాబాద్ vs నల్గొండ - 7.15
- జులై 07 - పాలమూరు vs కరీంనగర్ - 2.15
- జులై 07 - రంగారెడ్డి vs వరంగల్ -7.15
- జులై 10 - ఫైనల్ - 7.15