'రోహిత్ శర్మ ఐకానిక్ కప్ మూమెంట్ అనిరుథ్తో రిపీట్'- 'ఫైనల్' జోష్ నింపిన ఈ ఛాంపియన్స్ నిర్వాహకులు
క్వాలిఫైయర్-2 విజయం తర్వాత డ్రెస్సింగ్రూమ్లో జట్టును అభినందించిన నిర్వాహకులు- అభిరత్ రెడ్డికి సచిన్ టెండూల్కర్ సంతకం చేసిన బ్యాట్ బహూకరించిన భవాని సురేశ్- ఫైనల్లో ఖమ్మం ఏసెస్తో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ పోరు
Published : July 11, 2026 at 8:49 AM IST
TG 20 League Final Hyderabad E Champions : మొదటి క్వాలిఫైయర్లో ఎదురైన ఓటమిని విజయానికి మెట్టుగా మార్చుకున్న హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు, రెండో క్వాలిఫైయర్లో అద్భుత ప్రదర్శనతో ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. ఆ విజయంతో జట్టులో ఉత్సాహం రెట్టింపవగా, మ్యాచ్ అనంతరం డ్రెస్సింగ్రూమ్లో జరిగిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో నిర్వాహకులు ఆటగాళ్లను అభినందించి ఫైనల్కు మరింత ఉత్సాహాన్ని నింపారు. ఈ సందర్భంగా ఈటీవీ డైరెక్టర్ సుజయ్, ఈటీవీ భారత్ డైరెక్టర్ బృహతి, దివిజ, ట్రూజన్ సోలార్ ఫౌండర్ భవాని సురేష్, సీఈవో శ్రీనివాస్, హెడ్ కోచ్ అనిరుధ్ తదితరులు జట్టు సభ్యులతో సమావేశమయ్యారు.
జట్టును ఉద్దేశించి మాట్లాడిన ఈటీవీ డైరెక్టర్ సుజయ్, ఓటమి అనేది నిరుత్సాహానికి కారణం కాదని, మరింత బలంగా తిరిగి రావడానికి దొరికే అవకాశమని అన్నారు. ప్రతి సవాలును ఓ అవకాశంగా తీసుకుని తమలోని పరిమితులను అధిగమించాలని సూచించారు. మొదటి క్వాలిఫైయర్లో ఓడినా, ఆ తప్పులను సరిదిద్దుకుని క్వాలిఫైయర్-2లో జట్టు ఆడిన తీరు అద్భుతమని కొనియాడారు. "ఇది కేవలం ఒక మ్యాచ్ విజయం మాత్రమే కాదు. మనలో పట్టుదలను పెంచే అవకాశం. సెట్బ్యాక్గా కాకుండా ఛాలెంజ్గా తీసుకుంటే విజయం మనదే అవుతుంది. ఫైనల్లో కూడా ఇదే ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆడి ప్రత్యర్థిని ఇంటికి పంపిద్దాం. అవసరమైన మార్పులు చేసుకుని అన్స్టాపబుల్గా ముందుకు వెళ్దాం" అని సుజయ్ ఆటగాళ్లలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపారు.
గాయపడిన సింహం నుంచి వచ్చే శ్వాస!
దివిజ మాట్లాడుతూ "గాయపడిన సింహం నుంచి వచ్చే శ్వాస ఘర్జన కంటే భయంకరంగా ఉంటుంది. అదే తరహాలో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ తిరిగి బలంగా వచ్చి ఫైనల్కు చేరింది. జట్టుకు హ్యాట్సాఫ్" అంటూ అభినందించారు. ఈటీవీ భారత్ డైరెక్టర్ బృహతి కూడా సరదాగా స్పందిస్తూ, "సెమీఫైనల్ గెలిచిన ఆనందంలో ఫుల్ జోష్ ఉంది. అందుకే అభిరథ్కు మరో రెండు రోజుల స్టే ఫ్రీ" అంటూ చెప్పడంతో డ్రెస్సింగ్రూమ్లో నవ్వులు పూశాయి.
ఈ సందర్భంగా జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఆటగాళ్లను ప్రత్యేకంగా సత్కరించారు. ముఖ్యంగా కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి ఆటతీరును ప్రశంసించిన ట్రూజన్ సోలార్ ఫౌండర్ భవాని సురేశ్, తన అభిమాన క్రికెటర్ సచిన్ టెండూల్కర్ ప్రత్యేకంగా సంతకం చేసిన బ్యాట్ను అభిరత్కు బహుమతిగా అందజేశారు. ఆ బ్యాట్ అభిరథ్కు మరింత స్ఫూర్తినిస్తుందని, సచిన్ను గుర్తు చేసుకుంటూ ఇంకా గొప్ప ఇన్నింగ్స్లు ఆడాలని ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అలాగే భారత జట్టు కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ కప్ అందుకుని సంబరాలు చేసుకున్న ఐకానిక్ మూమెంట్ను గుర్తు చేస్తూ అదే తరహాలో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ తరఫున హెడ్ కోచ్ అనిరుధ్ చేతుల్లోనూ ట్రోఫీ కనిపించాలని ఆకాంక్షించారు.
ఇప్పటికే ప్రకటించినట్లే జట్టు ఫైనల్కు చేరిన సందర్భంగా ప్రతి ఆటగాడికి రూ.25 వేల చొప్పున ప్రోత్సాహక నగదు అందజేస్తామని భవాని సురేశ్ మరోసారి వెల్లడించారు. జట్టుకు అండగా నిలుస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ప్రతి మ్యాచ్కు తమ బిజీ షెడ్యూల్ మధ్య కూడా స్టేడియానికి వచ్చి జట్టును ప్రోత్సహిస్తున్న ఈటీవీ డైరెక్టర్ సుజయ్, ఈటీవీ భారత్ డైరెక్టర్ బృహతిలకు భవాని సురేష్ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. జట్టుకు వారి మద్దతు ఆటగాళ్లలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతోందని అన్నారు.
మ్యాచ్ సాగిందిలా!
ఇదిలా ఉండగా, రెండో క్వాలిఫైయర్లో కరీంనగర్ డైమండ్స్పై హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ పూర్తి ఆధిపత్యం చెలాయించింది. టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న కరీంనగర్కు హైదరాబాద్ బౌలర్లు ఆరంభం నుంచే కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేశారు. టోర్నీలో మంచి ఫామ్లో ఉన్న తన్మయ్ అగర్వాల్ను షణ్ముఖ అశ్విన్ త్వరగా ఔట్ చేయడంతో ప్రత్యర్థికి తొలి షాక్ తగిలింది. పవర్ప్లేలో కొన్ని భారీ షాట్లు వచ్చినప్పటికీ, మధ్య ఓవర్లలో హైదరాబాద్ బౌలర్లు పరుగులకు కళ్లెం వేశారు.
షణ్ముఖ అశ్విన్ రెండు వికెట్లతో రాణించగా ప్రణవ్ వర్మ కూడా రెండు కీలక వికెట్లు తీసి ప్రత్యర్థిని ఒత్తిడిలోకి నెట్టాడు. చివరి ఓవర్లో అజయ్ దేవ్ గౌడ్ రెండు వికెట్లు పడగొట్టి ఇన్నింగ్స్కు అద్భుత ముగింపు ఇచ్చాడు. ముఖ్యంగా 12వ ఓవర్ నుంచి 18వ ఓవర్ వరకు ఒక్క బౌండరీ కూడా ఇవ్వకుండా హైదరాబాద్ బౌలర్లు కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేయడంతో కరీంనగర్ డైమండ్స్ 157 పరుగులకే పరిమితమైంది. 158 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ఆరంభం నుంచే ధాటిగా ఆడింది. గత మ్యాచ్లో ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయిన కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి ఈసారి కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. మరోవైపు సాయివికాస్ కూడా చక్కటి సహకారం అందించడంతో పవర్ప్లే ముగిసే సమయానికి వికెట్ నష్టపోకుండా 56 పరుగులు చేసింది.
అభిరథ్ రెడ్డి, సాయివికాస్ కలిసి తొలి వికెట్కు 124 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పి మ్యాచ్ను ఏకపక్షంగా మార్చేశారు. అభిరథ్ 49 బంతుల్లో 82 పరుగులతో జట్టు విజయానికి పునాది వేయగా, సాయివికాస్ 45 పరుగులతో అండగా నిలిచాడు. చివర్లో వైష్ణవ్ రెడ్డి కేవలం 12 బంతుల్లో 25 పరుగులతో మెరుపులు మెరిపించడంతో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ మరో 27 బంతులు మిగిలి ఉండగానే ఎనిమిది వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. మ్యాచ్లో అభిరథ్ రెడ్డి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్తో పాటు సూపర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్, సూపర్ సిక్సర్స్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డులను కైవసం చేసుకున్నాడు. షణ్ముఖ అశ్విన్ గేమ్ చేంజర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్గా నిలవగా, వైష్ణవ్ రెడ్డి సూపర్ స్ట్రైకర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు అందుకున్నాడు. మొదటి క్వాలిఫైయర్లో ఎదురైన ఓటమిని విజయంగా మలుచుకున్న హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్, ఇప్పుడు ఫైనల్లో ఖమ్మం ఏసెస్తో తలపడేందుకు సిద్ధమైంది. ఇదే జోష్ను కొనసాగిస్తూ టైటిల్ను సొంతం చేసుకోవాలని జట్టు లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
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