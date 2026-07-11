ETV Bharat / sports

TG 20 ఫైనల్ : 'రేపు ఏం జరుగుతుందో మాకే తెలియదు'- ప్రెస్​మీట్​లో ఇరుజట్ల కెప్టెన్లు

TG 20 ముగింపు వేడుకలు- ఫైనలిస్ట్ కెప్టెన్ల ప్రెస్​మీట్, ఫొటో షూట్- లీగ్​కు ప్రేక్షకాదరణ లభించడంపై హెచ్​సీఏ హర్షం

TG 20 Final Pressmeet
TG 20 Final Pressmeet (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 11, 2026 at 7:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

TG 20 Pressmeet : TG 20 క్రికెట్ లీగ్ క్లైమాక్స్​కు చేరుకుంది. ఆదివారం (జులై 12) ఉప్పల్ వేదికగా ఫైనల్ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ టైటిల్ ఫైట్​లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్- ఎన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ పోడీ పడనున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇరుజట్ల కెప్టెన్లు అభిరథ్ రెడ్డి, సివి మిలింద్ ఇవాళ హైదరాహబాద్​లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్​మీట్​లో పాల్గొన్నారు. మీడియా అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పారు. అనంతరం టీజీ 20 ట్రోఫీతో ఫొటోలు దిగారు.

'మా జట్టు ఫైనల్ చేరడం అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది. అయితే ఈ టోర్నీ రూరల్ క్రికెటర్లకు మంచి ప్లాట్​ఫామ్ అవుతుంది. ఈ సంవత్సరం సమయం తక్కువగా ఉండడంతో ప్లేయర్లను వెలికి తీయలేకపోయాం. కానీ వచ్చే ఏడాది ప్రతీ ఫ్రాంచైజీ జిల్లా స్థాయిలో ట్రయల్స్ నిర్వహించే అవకాశం ఉంటుంది. దీని వల్ల కొత్త టాలెంట్ బయటకు వస్తుంది. మా జట్టులో వైష్ణవ్ ప్రదర్శన నాకు సర్​ప్రైజింగ్​గా అనిపించింది. ఎందుకంటే అతను చాలా రోజుల కిందటే క్రికెట్ ఆడడం మానేశాడు. కానీ టీజీ 20 లీగ్​ అనౌన్స్​మెంట్ తర్వాత మళ్లీ బ్యాట్ పట్టుకున్నాడు. ఫ్రాంచైజీ దృష్టిలో పడ్డాడు. ఈ లీగ్​లోనూ బాగా ఆడుతున్నాడు. మేమిద్దరమే (ఖమ్మం కెప్టెన్ మిలింద్) కాకుండా మా ఇరుజట్లలో ప్రతిభ ఉన్న ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. జట్టుకు అవసరం ఉన్నప్పుడు వాళ్లూ అదరగొట్టగలరు. గెలుపు మనకు కొత్తగా ఏం నేర్పించదు. కానీ ఓటమి గుణపాఠం నేర్పుతుంది' అని హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి అన్నాడు.

E Champions Captain Abhirath Speaking To Media
మీడియాతో మాట్లాడుతున్న ఈ ఛాంపియన్స్ కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి (Source : ETV Bharat)

ఇక ఖమ్మం కెప్టెన్ చామా మిలింగ్ మాట్లాడుతూ, 'ఈ టోర్నీలో మా రెండు జట్లు కూడా అత్యుత్తమంగా ఆడాయి. హైదరాబాద్ టీమ్​లో చాలామంది ఆల్​రౌండర్లు ఉన్నారు. కానీ క్వాలిఫయర్​లో మేం జట్టుగా ప్రదర్శన చేశాం. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్ అన్ని విభాగాల్లో బాగా రాణించాం. మేమిద్దరం (హైదరాబాద్ కెప్టెన్ అభిరథ్) గ్రౌండ్ బయట మంచి ఫ్రెండ్స్. కానీ మైదానంలో దిగితే పోటీ పడతాం. ఇక టోర్నీ విషయానికొస్తే, ఇది అనేకమంది ప్రతిభావంతులకు మంచి ప్లాట్​ఫామ్. ఎంకరేజ్​మెంట్​ కూడా. కెరీర్ మధ్యలో క్రికెట్ ఆపేసినోళ్లు కూడా ఇప్పుడు మళ్లీ ఆడడం ప్రారంభిస్తున్నారు. ఇందులో ఆడాలంటే స్కిల్క్ మాత్రం హై లెవెల్​లో ఉండాలి. స్టేట్ లెవెల్​లో ఆడే ఛాన్స్ రానివాళ్లు కూడా ఇందులో ఆడాలని అనుకుంటారు. ఇక మా జట్టులో మల్లు సహేంద్ర ప్రదర్శన నాకు సర్​ప్రైజింగ్​గా అనిపించింది. టీజీ 20 పర్ఫార్మెన్స్​లు రానున్న రంజీ, ముస్తాక్ అలీ టోర్నీలకు పరిశీలిస్తారు. ఇక రేపు ఏం జరుగుతుందో మాకు కూడా తెలియదు. వేచి చూద్దాం' అని అన్నాడు.

Khammam Captain milind Speaking To Media
ప్రెస్​మీట్​లో మాట్లాడుతున్న ఖమ్మం కెప్టెన్ సీవీ మిలింద్ (Source : ETV Bharat)

కాగా, గతనెల 21న ప్రారంభమైన ఈ టోర్నీ సక్సెస్​ఫుల్​గా 31 మ్యాచ్​లు ముగించుకుంది. అయితే తొలి ఎడిషన్​లోనే ఇంతటి ఘనమైన ప్రేక్షకాదరణ లభించడంపై హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ హర్షం వ్యక్తం చేసింది. ఇందులో ఆడుతున్న ప్లేయర్లంతా రూరల్ బ్యాగ్రౌండ్​ నుంచి వచ్చిన వాళ్లే అని హెచ్​సీఏ సెక్రటరీ జీవన్ రెడ్డి అన్నారు. ఇది తొలి ఎడిషనే అని, వచ్చే ఆడాది మరింత అప్డేట్​తో ముందుకు వస్తామని చెప్పారు. 2027లో కనీసం రెండు స్టేడియాల్లో మ్యాచ్​లు నిర్వహించే అవకాశాలను పరిశీస్తామని అన్నారు. అలాగే బీసీసీఐ స్టేట్​ టోర్నీలకు జూన్ - ఆగస్టు విండోలోనే అనుమతి ఇస్తుందని ఆగంరావు అన్నారు. అందుకే వచ్చే ఏడాది టీజీ 20ని జూన్ తొలి వారంలోనే ప్రారంభించేలా చూసుకుంటామని అన్నారు.

TG 20 organizers speaking at the press meet
ప్రెస్​మీట్​లో మాట్లాడుతున్న టీజీ 20 నిర్వాహకులు (Source : ETV Bharat)

ఫైనల్​కు ముఖ్య అతిథులు
ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్​కు తెలంగాణ గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా ముఖ్య అతిథిగా హాజరు కానున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. అలాగే సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కూడా ఆహ్వానించామని, కానీ ఆయన హాజరు కావడంపై స్పష్టత రావాల్సి ఉందని అన్నారు. కేబినెట్ మంత్రులు, సినీ హీరో విజయ్ దేవరకొండ, సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్​ హాజరవుతారని అన్నారు. సాయంత్రం 5.30 గంటలకు ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందని చెప్పారు.

Captains With TG 20 Trophy
TG 20 ట్రోఫీతో ఇరుజట్ల కెప్టెన్లు (Source : ETV Bharat)

'రోహిత్ శర్మ ఐకానిక్ కప్ మూమెంట్ అనిరుథ్​తో రిపీట్'- 'ఫైనల్' జోష్ నింపిన ఈ ఛాంపియన్స్ నిర్వాహకులు '

టైటిల్ మాదే- ఫైనల్​లో బెస్ట్ ఇస్తాం'- ధీమా వ్యక్తం చేసిన ఈ ఛాంపియన్స్ ప్లేయర్స్

TAGGED:

TG 20 FINAL MATCH TIME
TG 20 PRIZEMONEY
TG 20 FINAL PRESSMEET
TG 20 FINAL TROPHY PHOTOSHOOT
TG 20 LEAGUE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.