ETV Bharat / sports

టీజీ 20 లీగ్​కు అంతా రెడీ- ఒక్క టైటిల్ 8 జట్లు- ఫేవరెట్​గా బరిలోకి 'ఈ ఛాంపియన్స్'

రేపే టీజీ 20 క్రికెట్ లీగ్ ప్రారంభం- మెగా లీగ్​కు అన్ని ఫ్రాంచైజీలు రెడీ- స్పెషల్ అట్రాక్షన్​గా హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్

TG 20 League 2026
TG 20 League 2026 (Source : TG 20 'x' Post)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 20, 2026 at 10:54 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

TG 20 League 2026 : తెలంగాణ టీ20 లీగ్‌కు అంతా రెడీ అయ్యింది. రేపే ఈ మెగా టోర్నీ హెచ్​సీఏ ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించనున్న ఈ టోర్నీ కోసం క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ టోర్నీలో మొత్తం 8 జట్లులో పోటీ పడుతున్నాయి. ఉప్పల్‌ స్టేడియంలోనే మ్యాచ్​లు నిర్వహించనున్నారు. ఇందుకోసం ఉప్పల్ రాజీవ్​గాంధీ స్టేడియం ముస్తాబైంది. తెలంగాణలో తొలిసారి ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్ రావడంతో ఆటగాళ్లతోపాటు అభిమానులు ఆతృతగా ఉన్నారు.

ఎనిమిది జట్లు- ఒక్క టైటిల్!
ఇందులో రామోజీ గ్రూపునకు చెందిన హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్, మెదక్‌ ఫాల్కాన్స్, రంగారెడ్డి రైజర్స్, పాలమూరు స్ట్రెకర్స్, వరంగల్‌ వారియర్స్, అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్, నల్గొండ నైట్స్‌, కరీంనగర్‌ డైమండ్స్ జట్లు సిద్ధం అయ్యాయి. అన్ని జట్లు కూడా నెట్స్​లో చెమటోడ్చుతున్నాయి. టైటిల్ సాధించడమే లక్ష్యంగా జట్లు బరిలోకి దిగుతున్నాయి.

తొలి మ్యాచ్ ఆ జట్ల మధ్యే
పాలమూరు స్టైకర్స్ - ఖమ్మం జట్ల మధ్య మ్యాచ్​తో టీజీ 20 లీగ్ ఆరంభం కానుంది. ఈ మ్యాచ్ జూన్ 21 ఆదివారం రాత్రి 7:15కు ప్రారంభం అవుతుంది. అంతకంటే ముందు ఓపెనింగ్ సెర్మనీ కూడా ఉంటుంది. అన్ని మ్యాచ్​లు స్టార్ స్పోర్ట్స్ బ్రాడ్​కాస్టింగ్ ఛానెళ్లు, జియో హాట్​స్టార్​లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్​ చూడవచ్చు!

ఆల్​రౌండర్ల కళతో ఈ ఛాంపియన్స్
హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు టాలెంటెడ్ యంగ్ క్రికెటర్లు, ఆల్​రౌండర్లతో కళకళలాడుతోంది. టీమ్ఇండియా అండర్ 19, రంజీ జట్టుకు ఆడిన ప్లేయర్లు ఈ జట్టులో ఉండడంతో ఈ ఛాంపియన్స్​పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ టీమ్ టైటిల్ ఫేవరెట్లలో ఒకటిగా బరిలోకి దిగుతోంది. ఈ టోర్నీలో ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు తమ తొలి మ్యాచ్​ను జూన్ 23న పాలమూరు స్టైకర్స్​తో ఆడనుంది. మధ్యాహ్నం 2.30 గంటలకు మ్యాచ్ షురూ కానుంది. ఈ మ్యాచ్​కు సంబంధించిన టికెట్లు ఇప్పటికే డిస్ట్రిక్ట్ యాప్​లో అందుబాటులోకి వచ్చేశాయి.

టోర్నమెంట్ కంప్లీట్ షెడ్యూల్!

  • జూన్ 21- పాలమూరు vs ఖమ్మం - 7.15 గంటలకు
  • జూన్ 22 -రంగారెడ్డి vs నల్గొండ - 2.15 గంటలకు
  • జూన్ 22 - వరంగల్ vs మెదక్ - 7.15 గంటలకు
  • జూన్ 23- హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్- పాలమూరు - 2.15 గంటలకు
  • జూన్ 23 - రంగారెడ్డి vs మెదక్ - 7.15 గంటలకు
  • జూన్ 24 - ఖమ్మం vs వరంగల్ - 2.15 గంటలకు
  • జూన్ 24 - నల్గొండ vs కరీంనగర్ - 7.15 గంటలకు
  • జూన్ 25 - రంగారెడ్డి vs హైదరాబాద్ - 2.15 గంటలకు
  • జూన్ 25 - పాలమూరు vs మెదక్- 7.15 గంటలకు
  • జూన్ 26 - నల్గొండ vs వరంగల్ - 2.15 గంటలకు
  • జూన్ 26 - ఖమ్మం vs కరీంనగర్ - 7.15 గంటలకు
  • జూన్ 27 - మెదక్ vs హైదరాబాద్ - 2.15 గంటలకు
  • జూన్ 27 - పాలమూరు vs రంగారెడ్డి - 7.15 గంటలకు
  • జూన్ 28 - వరంగల్ vs కరీంనగర్ - 2.15 గంటలకు
  • జూన్ 29 - పాలమూరు vs నల్గొండ - 7.15 గంటలకు
  • జూన్ 29 - ఖమ్మం vs హైదరాబాద్ - 7.15 గంటలకు
  • జూన్ 30 - మెదక్ vs కరీంనగర్ - 2.15 గంటలకు
  • జులై 01 -వరంగల్ vs హైదరాబాద్- 2.15 గంటలకు
  • జులై 01 - ఖమ్మం vs నల్గొండ - 7.15 గంటలకు
  • జులై 02- రంగారెడ్డి vs కరీంనగర్ - 2.15 గంటలకు
  • జులై 03 - నల్గొండ vs మెదక్ - 2.15 గంటలకు
  • జులై 03 - పాలమూరు vs వరంగల్ - 7.15 గంటలకు
  • జులై 04 - ఖమ్మం vs రంగారెడ్డి - 2.15 గంటలకు
  • జులై 04 - హైదరాబాద్ vs కరీంనగర్ - 7.15 గంటలకు
  • జులై 05- మ్యాచ్​లు లేవు
  • జులై 06- మెదక్ vs ఖమ్మం - 2.15 గంటలకు
  • జులై 06 - హైదరాబాద్ vs నల్గొండ - 7.15 గంటలకు
  • జులై 07 - పాలమూరు vs కరీంనగర్ - 2.15 గంటలకు
  • జులై 07 - రంగారెడ్డి vs వరంగల్ -7.15 గంటలకు
  • జులై 08- మ్యాచ్​లు లేవు
  • జులై 09- ఎలిమినేటర్ (3వ - 4వ స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు)- 2.15 గంటలకు
  • జులై 09- క్వాలిఫయర్ 1 (టాప్ -2 జట్ల మధ్య)- 7.15 గంటలకు
  • జులై 10 - క్వాలిఫయర్ 2 (ఎలిమినేటర్ విజేత vs క్వాలిఫయర్ 1 పరాజిత)- 7.15 గంటలకు
  • జులై 11- బ్రేక్
  • జులై 12- ఫైనల్ - 7.15 గంటలకు

TG 20 లీగ్‌: హైదరాబాద్ E ఛాంపియన్స్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ టికెట్స్ ఓపెన్- బుక్ చేసుకోండిలా!

రెండో వన్డేలో టీమ్​ఇండియా గెలుపు- సిరీస్‌ భారత్ వశం

TAGGED:

TG 20 LEAGUE SCHEDULE
TG 20 LEAGUE TICKETS
TG 20 LEAGUE OPENING CEREMONY
TG 20 LEAGUE MATCH TIMINGS
TG 20 LEAGUE 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.