టీజీ 20 లీగ్కు అంతా రెడీ- ఒక్క టైటిల్ 8 జట్లు- ఫేవరెట్గా బరిలోకి 'ఈ ఛాంపియన్స్'
రేపే టీజీ 20 క్రికెట్ లీగ్ ప్రారంభం- మెగా లీగ్కు అన్ని ఫ్రాంచైజీలు రెడీ- స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్
Published : June 20, 2026 at 10:54 AM IST
TG 20 League 2026 : తెలంగాణ టీ20 లీగ్కు అంతా రెడీ అయ్యింది. రేపే ఈ మెగా టోర్నీ హెచ్సీఏ ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించనున్న ఈ టోర్నీ కోసం క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ టోర్నీలో మొత్తం 8 జట్లులో పోటీ పడుతున్నాయి. ఉప్పల్ స్టేడియంలోనే మ్యాచ్లు నిర్వహించనున్నారు. ఇందుకోసం ఉప్పల్ రాజీవ్గాంధీ స్టేడియం ముస్తాబైంది. తెలంగాణలో తొలిసారి ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్ రావడంతో ఆటగాళ్లతోపాటు అభిమానులు ఆతృతగా ఉన్నారు.
ఎనిమిది జట్లు- ఒక్క టైటిల్!
ఇందులో రామోజీ గ్రూపునకు చెందిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్, మెదక్ ఫాల్కాన్స్, రంగారెడ్డి రైజర్స్, పాలమూరు స్ట్రెకర్స్, వరంగల్ వారియర్స్, అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్, నల్గొండ నైట్స్, కరీంనగర్ డైమండ్స్ జట్లు సిద్ధం అయ్యాయి. అన్ని జట్లు కూడా నెట్స్లో చెమటోడ్చుతున్నాయి. టైటిల్ సాధించడమే లక్ష్యంగా జట్లు బరిలోకి దిగుతున్నాయి.
తొలి మ్యాచ్ ఆ జట్ల మధ్యే
పాలమూరు స్టైకర్స్ - ఖమ్మం జట్ల మధ్య మ్యాచ్తో టీజీ 20 లీగ్ ఆరంభం కానుంది. ఈ మ్యాచ్ జూన్ 21 ఆదివారం రాత్రి 7:15కు ప్రారంభం అవుతుంది. అంతకంటే ముందు ఓపెనింగ్ సెర్మనీ కూడా ఉంటుంది. అన్ని మ్యాచ్లు స్టార్ స్పోర్ట్స్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఛానెళ్లు, జియో హాట్స్టార్లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చూడవచ్చు!
A historic day for Telangana cricket. 🏏— tg20official (@tg20official) June 17, 2026
A day to remember for our 8 captains! 😍#SreenidhiUniversityTG20 pic.twitter.com/dpm7Nv8SMj
ఆల్రౌండర్ల కళతో ఈ ఛాంపియన్స్
హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు టాలెంటెడ్ యంగ్ క్రికెటర్లు, ఆల్రౌండర్లతో కళకళలాడుతోంది. టీమ్ఇండియా అండర్ 19, రంజీ జట్టుకు ఆడిన ప్లేయర్లు ఈ జట్టులో ఉండడంతో ఈ ఛాంపియన్స్పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ టీమ్ టైటిల్ ఫేవరెట్లలో ఒకటిగా బరిలోకి దిగుతోంది. ఈ టోర్నీలో ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు తమ తొలి మ్యాచ్ను జూన్ 23న పాలమూరు స్టైకర్స్తో ఆడనుంది. మధ్యాహ్నం 2.30 గంటలకు మ్యాచ్ షురూ కానుంది. ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించిన టికెట్లు ఇప్పటికే డిస్ట్రిక్ట్ యాప్లో అందుబాటులోకి వచ్చేశాయి.
Introducing the official Hyderabad E Champions jersey.— Hyderabadechampions (@HydeChampions) June 19, 2026
Built for the bold.
Designed for the relentless.
Made for every soul that bleeds Hyderabad.
This is your armor.
Wear it like you mean it. 🏆#HyderabadEChampions #TG20 #Cricket #SixerMaarSeetiMaar #Jersey pic.twitter.com/uFLPwCgrf7
టోర్నమెంట్ కంప్లీట్ షెడ్యూల్!
- జూన్ 21- పాలమూరు vs ఖమ్మం - 7.15 గంటలకు
- జూన్ 22 -రంగారెడ్డి vs నల్గొండ - 2.15 గంటలకు
- జూన్ 22 - వరంగల్ vs మెదక్ - 7.15 గంటలకు
- జూన్ 23- హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్- పాలమూరు - 2.15 గంటలకు
- జూన్ 23 - రంగారెడ్డి vs మెదక్ - 7.15 గంటలకు
- జూన్ 24 - ఖమ్మం vs వరంగల్ - 2.15 గంటలకు
- జూన్ 24 - నల్గొండ vs కరీంనగర్ - 7.15 గంటలకు
- జూన్ 25 - రంగారెడ్డి vs హైదరాబాద్ - 2.15 గంటలకు
- జూన్ 25 - పాలమూరు vs మెదక్- 7.15 గంటలకు
- జూన్ 26 - నల్గొండ vs వరంగల్ - 2.15 గంటలకు
- జూన్ 26 - ఖమ్మం vs కరీంనగర్ - 7.15 గంటలకు
- జూన్ 27 - మెదక్ vs హైదరాబాద్ - 2.15 గంటలకు
- జూన్ 27 - పాలమూరు vs రంగారెడ్డి - 7.15 గంటలకు
- జూన్ 28 - వరంగల్ vs కరీంనగర్ - 2.15 గంటలకు
- జూన్ 29 - పాలమూరు vs నల్గొండ - 7.15 గంటలకు
- జూన్ 29 - ఖమ్మం vs హైదరాబాద్ - 7.15 గంటలకు
- జూన్ 30 - మెదక్ vs కరీంనగర్ - 2.15 గంటలకు
- జులై 01 -వరంగల్ vs హైదరాబాద్- 2.15 గంటలకు
- జులై 01 - ఖమ్మం vs నల్గొండ - 7.15 గంటలకు
- జులై 02- రంగారెడ్డి vs కరీంనగర్ - 2.15 గంటలకు
- జులై 03 - నల్గొండ vs మెదక్ - 2.15 గంటలకు
- జులై 03 - పాలమూరు vs వరంగల్ - 7.15 గంటలకు
- జులై 04 - ఖమ్మం vs రంగారెడ్డి - 2.15 గంటలకు
- జులై 04 - హైదరాబాద్ vs కరీంనగర్ - 7.15 గంటలకు
- జులై 05- మ్యాచ్లు లేవు
- జులై 06- మెదక్ vs ఖమ్మం - 2.15 గంటలకు
- జులై 06 - హైదరాబాద్ vs నల్గొండ - 7.15 గంటలకు
- జులై 07 - పాలమూరు vs కరీంనగర్ - 2.15 గంటలకు
- జులై 07 - రంగారెడ్డి vs వరంగల్ -7.15 గంటలకు
- జులై 08- మ్యాచ్లు లేవు
- జులై 09- ఎలిమినేటర్ (3వ - 4వ స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు)- 2.15 గంటలకు
- జులై 09- క్వాలిఫయర్ 1 (టాప్ -2 జట్ల మధ్య)- 7.15 గంటలకు
- జులై 10 - క్వాలిఫయర్ 2 (ఎలిమినేటర్ విజేత vs క్వాలిఫయర్ 1 పరాజిత)- 7.15 గంటలకు
- జులై 11- బ్రేక్
- జులై 12- ఫైనల్ - 7.15 గంటలకు
TG 20 లీగ్: హైదరాబాద్ E ఛాంపియన్స్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ టికెట్స్ ఓపెన్- బుక్ చేసుకోండిలా!