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నేడే TG 20 లీగ్‌ ఆటగాళ్ల వేలం- బరిలో 1300 మంది ప్లేయర్లు- 'హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్‌'లో ఎవరో?

హైదరాబాద్‌లోని రామోజీ ఫిలిం సిటీలో టీజీ20 ప్లేయర్ల వేలం- 1300 మంది క్రికెటర్లు నమోదు, 160 స్థానాల కోసం పోటీ- మహ్మద్ సిరాజ్, తిలక్ వర్మపై ఫ్రాంఛైజీల మధ్య ఆసక్తికర పోటీ అవకాశం

TG 20 League
TG 20 League (EENADU)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 7, 2026 at 7:24 AM IST

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TG 20 League Auction Today : తెలంగాణ యువ క్రికెటర్లకు పెద్ద వేదికగా నిలవాలని లక్ష్యంగా హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ (హెచ్‌సీఏ) ప్రారంభించిన టీజీ20 క్రికెట్ లీగ్‌లో ఆదివారం కీలక ఘట్టం జరగనుంది. లీగ్‌లో పాల్గొంటున్న ఎనిమిది ఫ్రాంఛైజీలు తమ జట్ల కోసం ఆటగాళ్లను ఎంపిక చేసుకునే వేలం హైదరాబాద్‌లోని రామోజీ ఫిలిం సిటీలో నిర్వహించనున్నారు. ఉదయం 11 గంటలకు ప్రిన్సెస్ కన్వెన్షన్ సెంటర్‌లో ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. ప్రముఖ క్రికెట్ వ్యాఖ్యాత చారు శర్మ వేలాన్ని నిర్వహించనున్నారు.

తెలంగాణలోని వివిధ జిల్లాల నుంచి మొత్తం 1300 మంది క్రికెటర్లు ఈ వేలం కోసం తమ పేర్లను నమోదు చేసుకున్నారు. దీంతో యువ ఆటగాళ్లలో టీజీ20 లీగ్‌పై ఎంతటి ఆసక్తి ఉందో స్పష్టమవుతోంది. అయితే వీరిలో అందరికీ అవకాశం దక్కదు. లీగ్‌లో ఉన్న ఎనిమిది ఫ్రాంఛైజీలు ఒక్కో జట్టుకు గరిష్ఠంగా 20 మంది ఆటగాళ్లను మాత్రమే ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అంటే మొత్తం 160 స్థానాల కోసం 1300 మంది పోటీ పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏ ఆటగాళ్లు ఫ్రాంఛైజీల దృష్టిని ఆకర్షిస్తారు? ఎవరు భారీ ధర పలుకుతారు? అనే అంశాలపై క్రికెట్ అభిమానుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.

ఆ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని!
ఆటగాళ్ల కొనుగోలు కోసం ఒక్కో ఫ్రాంఛైజీకి రూ.60 లక్షల వరకు ఖర్చు చేసే అవకాశం కల్పించారు. అయితే కనీసం రూ.54 లక్షలు తప్పనిసరిగా వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది. జట్ల మధ్య సమతుల్యత ఉండేలా హెచ్‌సీఏ ప్రత్యేక నిబంధనలు రూపొందించింది. వేలంలో ఆటగాళ్లను ఆరు విభాగాలుగా విభజించారు. ఐకాన్స్, ఎ ప్లస్, ఎ, బి, సి1, సి2 కేటగిరీల్లో క్రికెటర్లను ఉంచారు. వీటి కనీస ధరలు వరుసగా రూ.5 లక్షలు, రూ.4 లక్షలు, రూ.3 లక్షలు, రూ.2 లక్షలు, రూ.1 లక్ష, రూ.75 వేలుగా నిర్ణయించారు. టీమ్​ఇండియా తరఫున ఆడిన క్రికెటర్లు, ఐపీఎల్‌లో కనీసం 25 మ్యాచ్‌లు ఆడిన ఆటగాళ్లు, అలాగే హైదరాబాద్ జట్టు తరఫున 70కి పైగా దేశవాళీ మ్యాచ్‌లు ఆడినవారిని ఐకాన్ విభాగంలో చేర్చారు. మిగతా కేటగిరీల్లో ఆటగాళ్ల అనుభవం, ప్రదర్శన, స్థాయిని పరిగణనలోకి తీసుకుని విభజించారు.

ఈ వేలంలో భారత జట్టు తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న హైదరాబాద్ ఆటగాళ్లు మహ్మద్ సిరాజ్, తిలక్ వర్మ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నారు. ప్రస్తుతం జాతీయ స్థాయిలో మంచి ఫామ్‌లో ఉన్న ఈ ఇద్దరు ఆటగాళ్ల కోసం ఫ్రాంఛైజీలు పోటీ పడే అవకాశం ఉందని క్రికెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. వీరితో పాటు దేశవాళీ క్రికెట్‌లో రాణిస్తున్న పలువురు ఆటగాళ్లపైనా ఫ్రాంఛైజీల దృష్టి ఉండనుంది. టీజీ20 లీగ్ తొలి సీజన్ ఈ నెల 21న ప్రారంభం కానుంది. 21 రోజుల పాటు జరిగే ఈ టోర్నీలో మొత్తం 32 మ్యాచ్‌లు నిర్వహించనున్నారు. తెలంగాణలోని యువ క్రికెటర్లకు తమ ప్రతిభను చాటుకునే అవకాశంగా ఈ లీగ్‌ను భావిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో ఐపీఎల్, దేశవాళీ క్రికెట్, జాతీయ జట్టుకు ఆటగాళ్లను అందించే వేదికగా టీజీ20 ఎదగాలని హెచ్‌సీఏ ఆశిస్తోంది.

హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్​పై ఆసక్తి
ఇదిలా ఉండగా, లీగ్‌లో పాల్గొనే ఫ్రాంఛైజీలు ఇప్పటికే తమ జట్ల పేర్లను ఖరారు చేశాయి. వాటిలో హైదరాబాద్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహించే జట్టుపై ప్రత్యేక చర్చ సాగుతోంది. అత్యధికంగా రూ.7.5 కోట్ల బిడ్‌తో హైదరాబాద్ ఫ్రాంఛైజీ హక్కులను ఉషోదయ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (రామోజీ గ్రూప్) దక్కించుకుంది. ఈ జట్టుకు హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ అనే పేరు పెట్టారు. తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్‌కు ఉన్న ప్రత్యేక గుర్తింపు కారణంగా ఈ జట్టుపై అభిమానుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. వేలంలో ఈ జట్టు ఎలాంటి ఆటగాళ్లను ఎంపిక చేసుకుంటుంది? స్టార్ ఆటగాళ్లను జట్టులోకి తీసుకురాగలదా? అనే అంశాలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

లీగ్‌లో పాల్గొంటున్న మిగతా జట్లలో ప్రణవ రంగారెడ్డి రైజర్స్, వరంగల్ వారియర్స్, మెదక్ ఫాల్కన్స్, అనురాగ్ నల్గొండ నైట్స్, కరీంనగర్ డైమండ్స్, పాలమూరు స్ట్రైకర్స్, అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ ఉన్నాయి. ఈ జట్లు కూడా బలమైన జట్ల నిర్మాణంపై దృష్టి పెట్టాయి. ఏదేమైనా టీజీ20 లీగ్‌కు నేటి ఆటగాళ్ల వేలం కీలక మైలురాయిగా నిలవనుంది. 1300 మంది ఆటగాళ్లలో ఎవరికి అవకాశం దక్కుతుంది? ఏ ఆటగాడు అత్యధిక ధర పలుకుతాడు? ఏ ఫ్రాంఛైజీ బలమైన జట్టును నిర్మిస్తుంది? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానం మరికొద్ది గంటల్లో తేలనుంది. తెలంగాణ క్రికెట్ అభిమానుల దృష్టి ఇప్పుడు అంతా రామోజీ ఫిలిం సిటీలో జరగనున్న ఈ వేలంపైనే ఉంది.

తెలంగాణ క్రికెట్​లో కొత్త శకం- 8 ఫ్రాంఛైజీలతో TG20 లీగ్ - హైదరాబాద్ జట్టును దక్కించుకున్న రామోజీ గ్రూప్

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