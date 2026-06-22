TG 20 లీగ్లో అమన్రావు తొలి సెంచరీ- మెదక్ ఫాల్కన్స్ టార్గెట్ ఎంతంటే?
48 బంతుల్లో 142 పరుగులు చేసి దుమ్మురేపిన అమన్రావు- లీగ్లో తొలి సెంచరీ నమోదు
Etv Bharat (Etv Bharat)
Published : June 22, 2026 at 9:24 PM IST
TG 20 League 2026 : టీజీ20 లీగ్లో మెదక్ ఫాల్కన్స్తో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో వరంగల్ వారియర్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 258/7 పరుగులు చేసింది. అమన్రావు 48 బంతుల్లో 142 పరుగులు చేసి దుమ్మురేపాడు. హర్షిత్ చౌదరి 35, రిషికేత్ సొసోడియా 25, అభిషేక్ 32 రన్స్ సాధించారు. మెదక్ బౌలర్లలో తిలక్ వర్మ, మధుకర్ చెరో 2 వికెట్లు పడగొట్టారు. సూర్యతేజ, రవితేజ, రాహుల్ చెరో వికెట్ తీశారు.