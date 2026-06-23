విక్రమ్ హాఫ్ సెంచరీ జస్ట్ మిస్- రంగారెడ్డి రైజర్స్ టార్గెట్ ఫిక్స్- ఎంతంటే?
రంగారెడ్డి రైజర్స్తో మ్యాచ్- మెదక్ ఫాల్కన్స్ స్కోర్ ఎంతంటే?
Published : June 23, 2026 at 9:17 PM IST
TG 20 League 2026 : టీజీ20 లీగ్ 2026లో భాగంగా రంగారెడ్డి రైజర్స్తో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో మెదక్ ఫాల్కన్స్ ఇన్నింగ్స్ పూర్తయింది. అయితే టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన మెదక్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 164 పరుగులు చేసింది. ఐదో స్థానంలో వచ్చిన విక్రమ్ నాయక్ (49; 38 బంతుల్లో 1 ఫోర్, 4 సిక్స్లు) తన ఆటతో ఆకట్టుకున్నాడు. కానీ త్రుటిలో హాఫ్ సెంచరీ మిస్ చేసుకున్నాడు.
అదే సమయంలో ఓపెనర్ సాయి పుర్ణానంద్రావు (38; 20 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 1 సిక్స్) మెప్పించాడు. నమన్ అగర్వాల్ (37; 30 బంతుల్లో) పర్వాలేదనిపించాడు. సూర్యతేజ (10) రన్స్ చేశాడు. శృంజిత్ రెడ్డి (6), రవితేజ (6) సింగిల్ డిజిట్కే పరిమితమయ్యారు. రంగారెడ్డి బౌలర్లలో తనయ్ త్యాగరాజన్ 3, కరియప్ప 2, తనయ్ జడ్డూ 2, అరుణ్ కుమార్ ఒక్కో వికెట్ పడగొట్టారు.