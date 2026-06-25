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రోహిత్ రాయుడు హాఫ్ సెంచరీ- మెదక్ ఫాల్కన్స్​పై పాలమూరు స్ట్రైకర్స్ విజయం

టీజీ 20 లీగ్- మెదక్‌ ఫాల్కన్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో పాలమూరు స్ట్రైకర్స్‌ విజయం

TG 20 League 2026
TG 20 League 2026 (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 25, 2026 at 10:59 PM IST

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TG 20 League 2026 : టీజీ20 లీగ్‌లో భాగంగా మెదక్‌ ఫాల్కన్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో పాలమూరు స్ట్రైకర్స్‌ విజయం సాధించింది. 165 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 17.5 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించి గెలుపొందింది. రోహిత్‌ రాయుడు (54*) అర్ధ శతకం బాదాడు. విఘ్నేశ్‌ రెడ్డి (39), ప్రతీక్‌ పవార్‌ (27*), తేజ (23) పరుగులు చేశారు. మెదక్‌ బౌలర్లలో వరుణ్‌ రెండు వికెట్లు, రవితేజ, ఘాజీ అబ్బాస్‌, శృంజిత్‌ రెడ్డి చెరో వికెట్‌ తీశారు.

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TG 20 LEAGUE TODAY MATCH
MEDAK AND PALUMURU MATCH
TG 20 LEAGUE 2026

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