రోహిత్ రాయుడు హాఫ్ సెంచరీ- మెదక్ ఫాల్కన్స్పై పాలమూరు స్ట్రైకర్స్ విజయం
టీజీ 20 లీగ్- మెదక్ ఫాల్కన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో పాలమూరు స్ట్రైకర్స్ విజయం
TG 20 League 2026 (Etv Bharat)
Published : June 25, 2026 at 10:59 PM IST
TG 20 League 2026 : టీజీ20 లీగ్లో భాగంగా మెదక్ ఫాల్కన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో పాలమూరు స్ట్రైకర్స్ విజయం సాధించింది. 165 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 17.5 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించి గెలుపొందింది. రోహిత్ రాయుడు (54*) అర్ధ శతకం బాదాడు. విఘ్నేశ్ రెడ్డి (39), ప్రతీక్ పవార్ (27*), తేజ (23) పరుగులు చేశారు. మెదక్ బౌలర్లలో వరుణ్ రెండు వికెట్లు, రవితేజ, ఘాజీ అబ్బాస్, శృంజిత్ రెడ్డి చెరో వికెట్ తీశారు.