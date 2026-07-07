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TG 20: సంహిత్ పోరాటం వృథా- పాలమూరుపై కరీంనగర్ విజయం- ప్లే ఆఫ్స్ బెర్త్ ఖరారు

పాలమూరు స్ట్రైకర్స్‌పై 73 పరుగుల తేడాతో కరీంనగర్ విజయం- కెప్టెన్ తన్మయ్ అగర్వాల్ అద్భుత శతకం- బౌలర్ల సమష్టి ప్రదర్శన- లీగ్ దశను విజయంతో ముగించిన కరీంనగర్

TG 20 League 2026
TG 20 League 2026 (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 7, 2026 at 6:43 PM IST

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TG 20 League 2026 : కరీంనగర్ డైమండ్స్ తెలంగాణ టీ20 (టీజీ20) లీగ్-2026 తొలి సీజన్‌లో ప్లే ఆఫ్స్‌కు అర్హత సాధించింది. తప్పక గెలవాల్సిన కీలక మ్యాచ్‌లో పాలమూరు స్ట్రైకర్స్‌పై 73 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించి టాప్-4లో తన స్థానాన్ని ఖరారు చేసుకుంది. ఉప్పల్‌లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియంలో మంగళవారం జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ విభాగాల్లో సమష్టిగా రాణించిన కరీంనగర్ పూర్తి ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించింది.

టాస్ గెలిచిన పాలమూరు స్ట్రైకర్స్ తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో బ్యాటింగ్ ప్రారంభించిన కరీంనగర్ డైమండ్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఐదు వికెట్ల నష్టానికి 216 పరుగుల భారీ స్కోరు నమోదు చేసింది. జట్టు కెప్టెన్ తన్మయ్ అగర్వాల్ మరోసారి అసాధారణ ఇన్నింగ్స్ ఆడి జట్టుకు భారీ స్కోరు అందించాడు. కేవలం 58 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, ఆరు సిక్సర్లతో 109 పరుగులు చేసి ఈ సీజన్‌లో తన రెండో శతకాన్ని నమోదు చేశాడు.

తన్మయ్‌కు ఓపెనర్ సాత్విక్ రెడ్డి మంచి సహకారం అందించాడు. 22 బంతుల్లో 32 పరుగులు చేసి జట్టుకు వేగవంతమైన ఆరంభం ఇచ్చాడు. ఇన్నింగ్స్ నాలుగో ఓవర్లో నిశాంత్ రెడ్డి బౌలింగ్‌లో వరుసగా ఐదు ఫోర్లు బాదడం విశేషం. అనంతరం చందన్ సహాని 16 పరుగులు, హెచ్‌కే సింహ 15 పరుగులు, రాహుల్ రాదేశ్ 10 పరుగులు చేశారు. చివర్లో నారాయణ తేజ ఎనిమిది బంతుల్లోనే 23 పరుగులతో మెరుపులు మెరిపించి స్కోరును 216కు చేర్చాడు.

పాలమూరు బౌలర్లలో అశ్వద్ రాజీవ్ రెండు వికెట్లు పడగొట్టగా, రిషభ్ బిస్లాస్, మహ్మద్ అఫ్రిది, నిశాంత్ రెడ్డి తలో వికెట్ సాధించారు. 217 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన పాలమూరు స్ట్రైకర్స్‌కు ఆరంభంలోనే ఎదురుదెబ్బలు తగిలాయి. కరీంనగర్ బౌలర్లు క్రమం తప్పకుండా వికెట్లు పడగొడుతూ ప్రత్యర్థిపై ఒత్తిడి పెంచారు. టాప్ ఆర్డర్ పూర్తిగా విఫలమవడంతో పాలమూరు జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో తొమ్మిది వికెట్లు కోల్పోయి 143 పరుగులకే పరిమితమైంది.

ఒకవైపు వికెట్లు పడుతున్నా సంహిత్ రెడ్డి మాత్రం చివరి వరకు పోరాడాడు. అతడు అజేయంగా 67 పరుగులు చేసినా జట్టును విజయానికి చేర్చలేకపోయాడు. మిగిలిన బ్యాటర్లు పెద్దగా రాణించకపోవడంతో పాలమూరు భారీ ఓటమిని చవిచూడాల్సి వచ్చింది. కరీంనగర్ బౌలింగ్‌లో రత్లావత్ దినేశ్, శుభం శర్మ చెరో మూడు వికెట్లు తీసి పాలమూరు బ్యాటింగ్‌ను కుప్పకూల్చారు. నారాయణ తేజ, ఆశిష్ శ్రీవాస్తవ్ తలో వికెట్ సాధించి విజయాన్ని మరింత సులభం చేశారు.

ఈ విజయంతో కరీంనగర్ డైమండ్స్ ప్లే ఆఫ్స్‌కు అర్హత సాధించింది. లీగ్ దశలో చివరి మ్యాచ్‌ను విజయంతో ముగించిన జట్టు నాకౌట్ పోరుకు ఆత్మవిశ్వాసంతో సిద్ధమవుతోంది. కెప్టెన్ తన్మయ్ అగర్వాల్ అద్భుత ఫామ్, బౌలర్ల సమష్టి ప్రదర్శన కరీంనగర్‌కు ప్రధాన బలంగా మారాయి. ఇప్పటికే హైదరాబాద్ ఈ-చాంపియన్స్ ఏడింట ఏడూ విజయాలతో 14 పాయింట్లు సాధించి పట్టికలో అగ్రస్థానంలో నిలిచి ప్లే ఆఫ్స్ బెర్తు ఖరారు చేసుకుంది. ఖమ్మం ఏసెస్ కూడా ఐదు విజయాలతో నాకౌట్ దశకు చేరింది. కరీంనగర్ విజయంతో మరో ప్లే ఆఫ్స్ స్థానం ఖరారవగా, చివరి బెర్తు కోసం మిగిలిన జట్ల మధ్య పోటీ కొనసాగుతోంది. తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్‌లో అన్ని విభాగాల్లో సమష్టిగా రాణించిన కరీంనగర్ డైమండ్స్, తొలి టీజీ20 సీజన్‌లో ప్లే ఆఫ్స్‌కు అర్హత సాధించి టైటిల్ రేసులో బలమైన పోటీదారుగా నిలిచింది. కెప్టెన్ తన్మయ్ అగర్వాల్ శతకం, బౌలర్ల కట్టుదిట్టమైన ప్రదర్శన ఈ విజయానికి ప్రధాన కారణాలుగా నిలిచాయి.

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