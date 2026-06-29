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TG 20: హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ దూకుడు- వరుసగా నాలుగో విక్టరీ

ఖమ్మంతో జరిగిన మ్యాచ్‌- 56 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్

TG 20 League 2026
TG 20 League 2026 (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 29, 2026 at 10:53 PM IST

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TG 20 League 2026 : టీజీ 20 లీగ్‌లో హైదరాబాద్ ఈ-ఛాంపియన్స్‌ దూకుడు కొనసాగిస్తోంది. ఉప్పల్ వేదికగా సోమవారం ఖమ్మం ఏసెస్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో గెలిచి లీగ్​లో వరుసగా నాలుగో విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఆల్​రౌండ్ షో కొనసాగిస్తూ 56 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఈ-ఛాంపియన్స్‌ 211 పరుగులు చేసింది. అభిరథ్‌ రెడ్డి (59), గణేశ్‌ (44) రాణించారు. లక్ష్యఛేదనలో ఖమ్మం 155 పరుగులకు పరిమితమైంది. దీంతో ఖమ్మం టీమ్ చిత్తుగా ఓడిపోయింది.

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