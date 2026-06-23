TG 20: నేడు పాలమూరు స్ట్రైకర్స్తో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ఢీ
మధ్యాహ్నం 2:15 నుంచి మ్యాచ్- అభిరథ్రెడ్డి సారథ్యంలో బరిలోకి దిగుతున్న హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్
Published : June 23, 2026 at 7:16 AM IST
Hyderabad E Champions Match : టీజీ20 లీగ్లో అత్యంత ఖరీదైన జట్టు, లీగ్కు కేంద్రమైన హైదరాబాద్ నగరానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న టీమ్, వేలంలో వ్యూహాత్మకంగా రెండంకెల సంఖ్యలో ఆల్రౌండర్లను ఎంచుకుని బలంగా తయారైన జట్టు మైదానంలోకి అడుగు పెడుతోంది. టోర్నీలో మూడో రోజు హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ తన తొలి మ్యాచ్లో పాలమూరు స్ట్రైకర్స్ను ఢీకొట్టనుంది. పాలమూరు ఇప్పటికే ఒక మ్యాచ్ ఆడి ఖమ్మం చేతిలో ఓటమి పాలైంది. ఆ జట్టు పుంజుకోవాలని చూస్తుండగా, హైదరాబాద్ విజయంతో టోర్నీని ఆరంభించాలని పట్టుదలతో ఉంది.
టీజీ20 లీగ్లో తన తొలి మ్యాచ్లో మంగళవారం పాలమూరును ఢీకొంటున్న హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టులో సగం మందికి పైగా ఆల్రౌండర్లే ఉండడం విశేషం. రంజీల్లో ఆడిన అనుభవమున్న అభిరథ్రెడ్డి సారథ్యంలో ఆ జట్టు బరిలోకి దిగుతోంది. అభిరథ్ ఈ ఏడాది జనవరిలో రంజీ మ్యాచ్లో ఛత్తీస్గఢ్పై శతకం (121) సాధించాడు. వేలంలో రూ.11 లక్షలు పలికిన అతడిపై బ్యాటర్గా, సారథిగా మంచి అంచనాలే ఉన్నాయి. అంతే ధర దక్కించుకున్న అజయ్దేవ్ గౌడ్ కూడా జట్టులో విలువైన ఆటగాడే. ఆల్రౌండరైన అజయ్కి భారత అండర్-19 జట్టుకు ఆడిన అనుభవముంది. ఎడమ చేతి వాటం స్పిన్నర్ ప్రణవ్ వర్మ ఐపీఎల్లో ముంబయి ఇండియన్స్కు నెట్ బౌలర్గా వ్యవహరించాడు.. ఓపెనింగ్లో సాయివికాస్రెడ్డిపై భారీ అంచనాలున్నాయి.
దూకుడుగా ఆడే అతడు బ్యాటింగ్కు అనుకూలిస్తున్న ఉప్పల్ స్టేడియంలో చెలరేగుతాడని జట్టు ఆశిస్తోంది. గడుగు గణేశ్ మంచి హిట్టర్. బంతితోనూ రాణించగలడు. వేలంలో ఈ ఛాంపియన్స్కు ఎంపికయ్యాక భారత అండర్-19 జట్టుకు సెలక్ట్ అయిన యశ్వీర్ గౌడ్పై అందరి దృష్టి నిలిచి ఉంది. ఆల్రౌండరైన ఈ కుర్రాడు ఒకటి లేదా రెండు మ్యాచ్ల్లోనే ఆడే అవకాశముంది. ఈలోపు అతడెలాంటి ముద్ర వేస్తాడో చూడాలి. పేసర్ అఖిల్ రాథోడ్ వేగంగా బంతులేస్తాడు. అతడికి బ్యాటుతోనూ చెలరేగే సత్తా ఉంది. తరుణ్ రాజన్, షణ్ముఖ మురుగన్, శ్రీనికేత్, ప్రేమ్ చరణ్, గుడెల్లి జశ్వంత్, ప్రత్యూష్ కుమార్, ఎమ్ఎమ్ చరణ్ ఇలా నిండా ఆల్రౌండర్లతో హైదరాబాద్ జట్టు శక్తిమంతంగా కనపిస్తోంది.
పి.అరవింద్ రూపంలో హిట్టింగ్ చేయగల వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ జట్టుకు అందుబాటులో ఉన్నాడు. అన్విత్ రెడ్డి, వైష్ణవ్ రెడ్డి కూడా ఆకట్టుకోగలరు. లీగ్ హైదరాబాద్లోనే జరుగుతుండడంతో నగరానికి ప్రాతినిధ్యం వహించే జట్టుకు ఇక్కడి క్రికెట్ అభిమానుల నుంచి గట్టి మద్దతు లభించడం ఖాయం. మరి తమపై ఉన్న అంచనాలను హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ఎంతమేర అందుకుంటుందో చూడాలి. మరోవైపు తొలి మ్యాచ్లో పోరాడి ఓడిన పాలమూరు తొలి గెలుపు రుచి చూడాలనే పట్టుదలతో ఉంది.