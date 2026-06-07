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TG 20 క్రికెట్ లీగ్: హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ఫుల్ టీమ్- జట్టులో అండర్ 19 క్రికెటర్

TG 20 క్రికెట్ లీగ్- వేలంలో సత్తా చాటిన 'హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్'- టాలెంటెడ్ క్రికెటర్లను కొనుగోలు చేసిన ఫ్రాంచైజీ- ఫుల్ టీమ్ ఇదే!

TG 20 Hyd Team
TG 20 Hyd Team (Source : Eenadu)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 7, 2026 at 8:15 PM IST

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TG 20 Hyd E Champions Team : హైదరాబాద్‌ క్రికెట్‌ సంఘం (HCA) ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ప్రారంభించిన టీజీ20 క్రికెట్ లీగ్​లో కీలక ఘట్టం ముగిసింది. హైదరాబాద్​లోని రామోజీ ఫిలిం సిటీలో 2026 సీజన్​కు సంబంధించి వేలం ప్రక్రియ ముగిసింది. ఈ వేలంలో ఉషోదయ ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ (రామోజీ గ్రూప్‌) టీమ్ హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ అండర్ 19 క్రికెటర్ అజయ్ దేవ్ గౌడ్​ను రూ.11 లక్షలకు కొనుగోలు చేసింది. అతడితోపాటు బ్యాటర్ అభిరత్ రెడ్డి (రూ.11 లక్షలు)లకు అత్యధిక ధర వెచ్చించి జట్టులోకి తీసుకుంది.

అండర్ 19 క్రికెటర్
'హైదరాబాద్ ఈ-ఛాంపియన్స్' (Hyderabad e-Champions) ఫ్రాంచైజీ వేలంలో సత్తా చాటింది. ఈ వేలంలో దక్కించుకున్న వారిలో అజయ్ దేవ్ గౌడ్, అభిరత్ రెడ్డి మందడి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచారు. వీరిద్దరూ ఒక్కొక్కరు చెరో రూ.11 లక్షల ధరకు అమ్ముడయ్యారు. ఇందులో అజయ్ దేవ్ గౌడ్ గతంలో భారత అండర్-19 జట్టులో సభ్యుడిగా ఉన్నారు. కుడిచేతి వాటం మీడియం పేసర్ అయిన అతడు టీ20 క్రికెట్‌లో 14 మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. ఇందులో 7.72 ఎకానమీతో 24 వికెట్లు పడగొట్టాడు.

Abhirath Reddy and Anvith Redd
అభిరత్ రెడ్డి- అన్విత్ రెడ్డి (Source : Eenadu)

లిస్ట్​ ఏలో అభిరత్ గణాంకాలు అదుర్స్
మరోవైపు అభిరత్ రెడ్డి 12 లిస్ట్​ ఏ టీ20 మ్యాచ్‌లలో 36.25 సగటుతో 435 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో ఓ సెంచరీ, ఒక హాఫ్ సెంచరీ ఉండడం విశేషం. ఇక ఫస్ట్​ క్లాస్ క్రికెట్​లో అభిరత్ ఓపెనర్​గా రాణించాడు. 16 మ్యాచ్​ల్లో 904 రన్స్​ చేశాడు. ఇందులో 2 శతకాలు, 4 అర్ధ శతకాలు ఉన్నాయి. ఇక 'లిస్ట్-ఏ'లో రెండు మ్యాచ్‌లు ఆడిన ప్రణవ్ వర్మను రూ. 8.5 లక్షల బిడ్‌తో దక్కించుకుంది. హైదరాబాద్ జట్టులో ఇతడిది రెండో అత్యధిక ధర. ఈ జట్టులో సాయి వికాస్ రెడ్డి రూ. 4.25 లక్షలు, అన్విత్ రెడ్డి రూ. 3.5 లక్షలు ఉన్నారు.

హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ కంప్లీట్ టీమ్

  • అజయ్ దేవ్ గౌడ్ - రూ. 11 లక్షలు
  • అభిరత్ రెడ్డి మందడి - రూ. 11 లక్షలు
  • ప్రణవ్ వర్మ - రూ. 8.5 లక్షలు
  • సాయి వికాస్ రెడ్డి - రూ.4.25 లక్షలు
  • అన్విత్ రెడ్డి - రూ.3.5 లక్షలు
  • గణేశ్ గురుడు - రూ. 3.25 లక్షలు
  • యశ్వీర్ గౌడ్ - రూ.3 లక్షలు
  • శ్రీనికేత్ - రూ. 2.3 లక్షలు
  • అఖిల్ రాథోడ్ - రూ.1.6 లక్షలు
  • తరుణ్ రాజన్- రూ.1.6 లక్షలు
  • షణ్ముక అశ్విన్ - రూ. 1.5 లక్షలు
  • పి అరవింద్ - రూ. 1 లక్ష
  • సి అభినవ్‌ తేజ్‌ - రూ. 1 లక్ష
  • హిషాంత్ ప్రేమ్ చరణ్ - రూ.95 వేలు
  • గుడెల్లి జశ్వంత్ - రూ.75 వేలు
  • ఎమ్ఎమ్ చరణ్ - రూ. 75 వేలు
  • వైష్ణవ్ రెడ్డి - రూ.75 వేలు
  • నితిన్‌ నాయక్‌ - రూ.75 వేలు
  • దేవ్‌ మెహతా - రూ.75 వేలు
  • మిర్యాల ప్రత్యూష్​కుమార్ - రూ. 75 వేలు

కాగా, రూ.60 లక్షల పర్స్​ వ్యాల్యూతో వేలంలోకి వచ్చిన హైదరాబాద్ ఈ-ఛాంపియన్స్ రూ.58.95 లక్షలు వెచ్చించి మొత్తం 20 మంది ఆటగాళ్లను కొనుగోలు చేసింది. ఎనిమిది ఫ్రాంచైజీలు ఈ వేలంలో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నాయి. జాతీయ క్రికెటర్ల నుంచి గల్లీ క్రికెటర్లను ఆయా జట్లు దక్కించుకున్నాయి. ఈ వేలంలో టీమ్ఇండియా క్రికెటర్ తిలక్ వర్మ అత్యధికంగా రూ.33 లక్షలు దక్కించుకున్నాడు. తిలక్​ను మెదక్ ఫాల్కన్స్ జట్టు సొంతం చేసుకుంది. స్టార్ పేసర్ మహ్మద్ సిరాజ్​ను రూ.14 లక్షలకు వరంగల్ వారియర్స్ సొంతం చేసుకుంది. ఈ ఇద్దరూ వేలంలో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచారు.

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