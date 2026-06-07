TG 20 క్రికెట్ లీగ్: హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ఫుల్ టీమ్- జట్టులో అండర్ 19 క్రికెటర్
TG 20 క్రికెట్ లీగ్- వేలంలో సత్తా చాటిన 'హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్'- టాలెంటెడ్ క్రికెటర్లను కొనుగోలు చేసిన ఫ్రాంచైజీ- ఫుల్ టీమ్ ఇదే!
Published : June 7, 2026 at 8:15 PM IST
TG 20 Hyd E Champions Team : హైదరాబాద్ క్రికెట్ సంఘం (HCA) ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ప్రారంభించిన టీజీ20 క్రికెట్ లీగ్లో కీలక ఘట్టం ముగిసింది. హైదరాబాద్లోని రామోజీ ఫిలిం సిటీలో 2026 సీజన్కు సంబంధించి వేలం ప్రక్రియ ముగిసింది. ఈ వేలంలో ఉషోదయ ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (రామోజీ గ్రూప్) టీమ్ హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ అండర్ 19 క్రికెటర్ అజయ్ దేవ్ గౌడ్ను రూ.11 లక్షలకు కొనుగోలు చేసింది. అతడితోపాటు బ్యాటర్ అభిరత్ రెడ్డి (రూ.11 లక్షలు)లకు అత్యధిక ధర వెచ్చించి జట్టులోకి తీసుకుంది.
అండర్ 19 క్రికెటర్
'హైదరాబాద్ ఈ-ఛాంపియన్స్' (Hyderabad e-Champions) ఫ్రాంచైజీ వేలంలో సత్తా చాటింది. ఈ వేలంలో దక్కించుకున్న వారిలో అజయ్ దేవ్ గౌడ్, అభిరత్ రెడ్డి మందడి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచారు. వీరిద్దరూ ఒక్కొక్కరు చెరో రూ.11 లక్షల ధరకు అమ్ముడయ్యారు. ఇందులో అజయ్ దేవ్ గౌడ్ గతంలో భారత అండర్-19 జట్టులో సభ్యుడిగా ఉన్నారు. కుడిచేతి వాటం మీడియం పేసర్ అయిన అతడు టీ20 క్రికెట్లో 14 మ్యాచ్లు ఆడాడు. ఇందులో 7.72 ఎకానమీతో 24 వికెట్లు పడగొట్టాడు.
లిస్ట్ ఏలో అభిరత్ గణాంకాలు అదుర్స్
మరోవైపు అభిరత్ రెడ్డి 12 లిస్ట్ ఏ టీ20 మ్యాచ్లలో 36.25 సగటుతో 435 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో ఓ సెంచరీ, ఒక హాఫ్ సెంచరీ ఉండడం విశేషం. ఇక ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్లో అభిరత్ ఓపెనర్గా రాణించాడు. 16 మ్యాచ్ల్లో 904 రన్స్ చేశాడు. ఇందులో 2 శతకాలు, 4 అర్ధ శతకాలు ఉన్నాయి. ఇక 'లిస్ట్-ఏ'లో రెండు మ్యాచ్లు ఆడిన ప్రణవ్ వర్మను రూ. 8.5 లక్షల బిడ్తో దక్కించుకుంది. హైదరాబాద్ జట్టులో ఇతడిది రెండో అత్యధిక ధర. ఈ జట్టులో సాయి వికాస్ రెడ్డి రూ. 4.25 లక్షలు, అన్విత్ రెడ్డి రూ. 3.5 లక్షలు ఉన్నారు.
హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ కంప్లీట్ టీమ్
- అజయ్ దేవ్ గౌడ్ - రూ. 11 లక్షలు
- అభిరత్ రెడ్డి మందడి - రూ. 11 లక్షలు
- ప్రణవ్ వర్మ - రూ. 8.5 లక్షలు
- సాయి వికాస్ రెడ్డి - రూ.4.25 లక్షలు
- అన్విత్ రెడ్డి - రూ.3.5 లక్షలు
- గణేశ్ గురుడు - రూ. 3.25 లక్షలు
- యశ్వీర్ గౌడ్ - రూ.3 లక్షలు
- శ్రీనికేత్ - రూ. 2.3 లక్షలు
- అఖిల్ రాథోడ్ - రూ.1.6 లక్షలు
- తరుణ్ రాజన్- రూ.1.6 లక్షలు
- షణ్ముక అశ్విన్ - రూ. 1.5 లక్షలు
- పి అరవింద్ - రూ. 1 లక్ష
- సి అభినవ్ తేజ్ - రూ. 1 లక్ష
- హిషాంత్ ప్రేమ్ చరణ్ - రూ.95 వేలు
- గుడెల్లి జశ్వంత్ - రూ.75 వేలు
- ఎమ్ఎమ్ చరణ్ - రూ. 75 వేలు
- వైష్ణవ్ రెడ్డి - రూ.75 వేలు
- నితిన్ నాయక్ - రూ.75 వేలు
- దేవ్ మెహతా - రూ.75 వేలు
- మిర్యాల ప్రత్యూష్కుమార్ - రూ. 75 వేలు
కాగా, రూ.60 లక్షల పర్స్ వ్యాల్యూతో వేలంలోకి వచ్చిన హైదరాబాద్ ఈ-ఛాంపియన్స్ రూ.58.95 లక్షలు వెచ్చించి మొత్తం 20 మంది ఆటగాళ్లను కొనుగోలు చేసింది. ఎనిమిది ఫ్రాంచైజీలు ఈ వేలంలో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నాయి. జాతీయ క్రికెటర్ల నుంచి గల్లీ క్రికెటర్లను ఆయా జట్లు దక్కించుకున్నాయి. ఈ వేలంలో టీమ్ఇండియా క్రికెటర్ తిలక్ వర్మ అత్యధికంగా రూ.33 లక్షలు దక్కించుకున్నాడు. తిలక్ను మెదక్ ఫాల్కన్స్ జట్టు సొంతం చేసుకుంది. స్టార్ పేసర్ మహ్మద్ సిరాజ్ను రూ.14 లక్షలకు వరంగల్ వారియర్స్ సొంతం చేసుకుంది. ఈ ఇద్దరూ వేలంలో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచారు.
TG 20 లీగ్ వేలం- హైదరాబాద్ జట్టులో ఎవరెవరంటే?
'ఆ రెండు ఫ్రాంచైజీలే నా కోసం బిడ్ వేశాయి'- IPL వేలంపై వైభవ్ అసంతృప్తి!